नक्सली नंदा सिंह कभी जंगलों में था, अब चला रहा झोपड़ियों में स्कूल, सब 'गुरुजी' कहकर बुलाते हैं

नक्सली से शिक्षक बने नंदा सिंह ने 13 साल की हिंसा छोड़कर शिक्षा को चुना. 1000 से अधिक बच्चों को पढ़ाकर नया अलख जगाया.

Naxal Nanda Singh
नक्सली से शिक्षक बने नंदा सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2025 at 8:44 PM IST

7 Min Read

गया: शिक्षक दिवस पर एक ऐसी कहानी सामने आती है जो साबित करती है कि इंसान चाहे तो खुद को पूरी तरह बदल सकता है. गया के नंदा सिंह ने 13 साल तक नक्सली संगठन में रहते हुए बंदूक चलाई, लेकिन अब उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बना लिया है. जो कभी पहले डराता था अब बच्चों पढ़ाता है. वे अब तक 1000 से अधिक बच्चों को शिक्षित कर चुके हैं. अब लोग गुरुजी कहकर बुलाते हैं.

1997 में थामी थी नक्सलवाद की राह: नंदा सिंह का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. वर्ष 1997 में जब बिहार जातीय हिंसा, नरसंहार और गरीबों पर अत्याचार से झुलस रहा था, तब उन्होंने समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाह में नक्सली संगठन का दामन थाम लिया. नंदा सिंह ने करीब 13 वर्षों तक नक्सली संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

Naxal Nanda Singh
गया में शिक्षा को लेकर जागरूक करते नंदा सिंह (ETV Bharat)

नक्सली संगठन में दबदबा: नंदा सिंह वह केवल एक सामान्य सदस्य नहीं, बल्कि संगठन के रणनीतिक, राजनीतिक और मारक दस्तों का नेतृत्व करने वालों में से थे. बिहार के गया-जहानाबाद क्षेत्र में नंदा का नाम भय और आतंक का पर्याय बन चुका था. गोलियों की तड़तड़ाहट से पहचान बनाने वाला यह युवक संगठन के शीर्ष रणनीतिकारों में गिना जाता था.

संगठन से मोहभंग और बदलाव की शुरुआत: लेकिन समय के साथ नंदा का मन बदलने लगा. जब उन्हें महसूस हुआ कि नक्सली संगठन अपने मूल विचारधारा से भटक चुके हैं और अब लेवी वसूली, शोषण और भय का प्रतीक बनते जा रहे हैं, तब उन्होंने संगठन से अलग होने का निश्चय किया. वर्ष 2007 में वह एक नक्सली कांड में गिरफ्तार हुआ. जेल की सलाखों के पीछे बिताए गए वर्षों ने उनके विचारों को और भी अधिक बदल दिया.

मदर टेरेसा और गांधी से मिली नई दिशा: नंदा सिंह ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि जेल में रहते हुए नंदा सिंह ने मदर टेरेसा और महात्मा गांधी की किताबें पढ़ीं. इन महान हस्तियों के विचारों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया. उन्होंने महसूस किया कि समाज सेवा का वास्तविक मार्ग हिंसा नहीं, बल्कि शिक्षा है। जेल से छूटने के बाद वर्ष 2010 में उन्होंने न केवल नक्सलवाद को अलविदा कहा, बल्कि शिक्षक बनने का निर्णय लिया और शिक्षा का अलख जगाने में लग गए.

झोपड़ियों को बनाया स्कूल: वर्ष 2007 में जेल गया था. जेल से छूटने के बाद नंदा सिंह ने गया के डुमरी, गिरजा बीघा, मनन बीघा और शर्मा बाजार में झोपड़ियों में चार शिक्षा केंद्र शुरू किए. चंदा और सहयोग से इन स्कूलों को चलाया गया, जहां आज भी गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है. वह खुद पढ़ाते हैं, खुद स्कूल चलाते हैं और बच्चों के लिए स्टेशनरी से लेकर कपड़े तक की व्यवस्था करते हैं. अब तक 1000 से अधिक बच्चों को शिक्षित कर चुके हैं.

Naxal Nanda Singh
नक्सली से शिक्षक बने नंदा सिंह (ETV Bharat)

लॉकडाउन में लगा झटका: उन्होंने कहा कि अब हमारे हाथ से खून बहाने वाला हथियार छूट चुका है और शिक्षा का अलख जगाने वाला हथियार कलम मेरे पास है. 2010 से लेकर 2020-21 तक विद्यालय अच्छी तरह से चले.कोरोना लॉकडाउन के दौरान उनकी शिक्षा की मुहिम को झटका जरूर लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आज भी गया में शिक्षा केंद्र चल रहे हैं. अब उनका लक्ष्य है गया और उड़ीसा के सुंदरवन जैसे पिछड़े क्षेत्रों में भी ऐसे स्कूल खोलने का.

शिक्षा में ही अब जीवन का आनंद: नंदा सिंह ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि कभी शादी नहीं की और न ही उसका कोई इरादा है.समाज सेवा को ही उन्होंने अपनी खेती मान लिया है.जहां भी रहते हैं, समाज सेवा की खेती करते हैं. बच्चों को पढ़ाने में रम गया हूं. अब जीवन का आनंद शिक्षा में ही है.

"अब पढ़ने और पढ़ाने में मजा आता है. पहले हाथों में हथियार था, अब कलम है. पहले खून बहता था, अब ज्ञान बहता है."- नंदा सिंह, शिक्षक

गोरखपुर से MA किया: जहानाबाद जिले के मखदुमपुर थाना अंतर्गत बोकनारी गांव के निवासी नंदा, उस समय गोरखपुर (यूपी) में पढ़ाई की. यूपी के गोरखपुर में एमए किया उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत है. चाचा स्टेशन मास्टर थे वह गोरखपुर में ही पोस्टेड थे. संयुक्त परिवार था. पिताजी शिवपूजन सिंह किसानी करते थे.

सरकारी नौकरी का अवसर भी छोड़ा: यह जानना दिलचस्प है कि नंदा सिंह को सरकारी नौकरी के दो मौके भी मिले थे. रेलवे और CCA में. सिलेक्शन तक हो गया था, लेकिन उन्होंने समाज सेवा के लिए दोनों अवसरों को छोड़ दिया. उनका मानना था कि नौकरी तो कभी भी मिल सकती है, लेकिन समाज सेवा का मौका बार-बार नहीं आता.

नंदा सिंह पर थे कई केस: नंदा जब नक्सली संगठन में थे तो उसके खिलाफ कई केस दर्ज हुए. गंभीर नक्सली घटनाओं में वह आरोपी थे. किंतु आखिरकार नंदा सिंह का मन बदला. जेल से बाहर निकलने के बाद नंदा सिंह ने शिक्षा का अलख जगाना शुरू किया. जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी. इसमें ज्यादातर गरीब तबके के बच्चे पढ़ने आया करते थे. चंदा मांगकर इन विद्यालयों को चलाता था और बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगाता था.

Naxal Nanda Singh
सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित खबर में नंदा सिंह भी (ETV Bharat)

हीरोज ऑफ बिहार में नाम दर्ज: नंदा सिंह की इस प्रेरक यात्रा को सरकारी स्तर पर भी सराहा गया है. बिहार के सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'हीरोज ऑफ बिहार' में उनका नाम भी शामिल किया गया है. बिहार के 100 साल पूरे होने पर यह पुस्तक निकाली गई थी. इसमें 48 लोगों की जीवनी प्रकाशित की गई थी. इस किताब में उनका भी नाम छपा था. इस पुस्तक में उनके जीवन की कहानी का शीर्षक दिया गया 'बंदूक वाले हाथों में कलम है.'

'मेरी मौत हो, तो हजारों लोग देखने आएं': नंद सिंह की बातें चौंकाने वाली हैं. बताते हैं कि परिस्थितियों के बीच अब उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में मजा आता है. एक ही ख्वाहिश है कि जब उनकी मृत्यु हो, तो हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आएं. यह कोई घमंड नहीं, बल्कि एक साधु-स्वभाव वाला सपना है, जिसमें एक व्यक्ति समाज के लिए इतना कुछ कर जाए कि उसकी विदाई पर पूरा समाज उनका ऋणी हो.

