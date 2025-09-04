रिपोर्ट: सरताज अहमद

गया : कहते हैं शिक्षक किसी भी समाज के भविष्य का निर्माता होते हैं. अगर पूरा गांव ही इस विधा में शामिल हो जाए तो फिर क्या कहेंगे. ये कहानी है बिहार के गया जिला के तिलैया गांव की. विजय कुमार, सोनी कुमारी, वीरेंद्र प्रसाद, सरिता परवाह, मनीषा चौधरी, मुकेश रमानी, शिव कुमार, धीरेंद्र कुमार, चंद्रदीप चौधरी, संजय प्रसाद, नीलम कुमारी, रीना कुमारी ऐसे नाम हैं जो इस गांव से शिक्षक हैं.

इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि गांव में करीब 200 घर हैं, जिसकी आबादी 700 के करीब है. यहां पर सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों की संख्या 130 है. अगर ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 200 के पार पहुंच जाता है. मतलब गांव में जितने घर हैं उतने शिक्षक, यानी घर के अनुपात में 100 प्रतिशत शिक्षक वाला गांव.

बात साल 1955 की : अब आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं. साल1955, बात अंग्रेजों को देश छोड़ने के 7 सालों के बाद की है. ताड़ी बेचने वाली महिला मूनवा देवी को दोषी करार दिया गया था. उन्हें भारतीय अदालत में नहीं बल्कि जमींदार की कचहरी में दोषी ठहराया गया था. परिवार के विरुद्ध गांव की पंचायत बैठी थी, सजा के रूप में महिला को 100 बार उठक बैठक करना था.

दरअसल, गया जिले तिलैया गांव में एक जमींदार परिवार रहता था. जिसके रहमो करम पर गांव आबाद तो था, लेकिन उसके लिए उनकी हवेली से गुजरते समय अपने जूते चप्पल उतारकर और सिर पर रखकर सलामी पेश करनी होती थी. मूनवा देवी के छोटे बेटे से बस यहीं गलती हो गई. वो हवेली के सामने से साइकिल पर सवार हो कर गुजर गया. ऊपर से साइकिल की घंटी बजा दी, यह बात जमींदार को इतनी नागवार गुजरी कि मां को दोषी ठहरा दिया.

मुनवा देवी के पोता, शिक्षक वीरेंद्र कुमार कहते हैं ''दादी को सजा ताड़ी बेचने को लेकर नहीं बल्कि ताड़ी बेचने वाले के परिवार का बेटा जमींदार के घर के सामने से साइकिल पर घंटी बजाते हुए कैसे गुजर गया.'' वीरेन्द्र आगे बताते हैं कि, ''मुनवा देवी ने अपने छोटे बेटे को पढ़ाने की जिद ठानी थी. वो गरीबी में भी बेटे को पढ़ा रही थी.''

मालिक मास्टर साहब क्या होता है? : मूनवा देवी गया जिला के तिलैया गांव की रहने वाली थी, वो उनका मायका भी था. पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे नहीं थे. मूनवा देवी ताड़ी बेचती थीं जबकि पति मालिक के खेत में मजदूरी करते थे. उनके तीन बेटे थे, जिन में छोटा बेटा शुकदेव चौधरी को पढ़ने का शौक था. वो पढ़ने के लिए गांव से 18 किलो मीटर दूर शेरघाटी के रंगलाल स्कूल जाते थे.

बेटे को हर दिन पैदल स्कूल जाते देख कर मूनवा देवी को बड़ा कष्ट होता था. तभी उन्होंने पैसे जमा कर बेटे के लिए एक साइकल खरीदी. तब गांव और क्षेत्र में दो लोगों के पास ही साइकिल हुआ करती थी. एक दिन नई साइकिल की खुशी में शुकदेव चौधरी घंटी बजाकर मालिक के हवेली से आगे बढ़ गए. इसी को लेकर मां को सजा सुनाई गई थी.

सजा का पालन होता उस से पहले जमींदार ने मुनवा देवी से सवाल किया कि ''वो बेटे को क्यों पढ़ा रही?, मास्टर साहब बना कर बराबरी करना चाहती है क्या?'' मूनवा देवी को मास्टर साहब का अर्थ नहीं पता था, वो शिक्षकों के लिए बस गुरुजी का शब्द जानती थीं. मास्टर साहब शब्द उनके लिए नया था, उन्होंने कहा ''मालिक मास्टर साहब क्या होता है, पहले बता दीजिए फिर हम सजा भुगतने को तैयार हैं.'' जमींदार ने ही बताया कि ''मास्टर साहब जो तेरे बेटे को पढ़ाते हैं,'' बस क्या था मूनवा देवी ने कहा ''अगर ऐसी बात है तो मेरा बेटा शिक्षक ही बनेगा और यही से गांव में शिक्षक बनने की फैक्ट्री की नींव रखी गई.''

शुकदेव चौधरी के ज्ञान से मालिक हुए प्रभावित : मुनवा देवी की सजा पर जब गांव की पंचायत में बहस शुरू हुई तो शुकदेव चौधरी ने अपनी मां का पक्ष रखा, तभी जमींदार का दूसरा भाई शुकदेव चौधरी के ज्ञान और बात करने की शैली और लहजे से प्रभावित हो गया. उसने शुकदेव से पूछा कि ''वो शिक्षा से संबंधित सवालों का जवाब दे देगा तो उसकी मां की सजा माफ कर दी जाएगी.''

शुकदेव से जब पाठ्यक्रम के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सभी सवालों के सही उत्तर दे दिए, जिससे वे बहुत खुश हुए और कहा कि ''तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ मेरे बच्चों को पढ़ाना होगा.'' जमींदार का दूसरा भाई शुकदेव को अपने घर ले कर चले गए जहां वो मालिक के बच्चों को पढ़ाते थे और खुद भी पढ़ते थे.

गांव के पहले तीन मैट्रिक पास : तिलैया गांव के शुकदेव चौधरी, मनु यादव, सुखलाल पासवान गांव के पहले तीन ऐसे छात्र थे जिन्होंने मैट्रिक पास किया और फिर इंटर तक पढ़ाई की थी. शुकदेव चौधरी और सुखलाल पासवान शिक्षक बने जबकि मनु यादव डाक विभाग की नौकरी हासिल की. तीनों के परिवार आज सरकारी सेवा में हैं. शुकदेव चौधरी का देहांत साल 2010 में हुआ था लेकिन इससे पहले वे अपने बेटे और बेटियों को पढ़ा लिखा कर शिक्षक बना चुके थे.

परिवार में 12 व्यक्ति हैं शिक्षक : शुकदेव चौधरी ने ना सिर्फ खुद शिक्षा प्राप्त कर शिक्षक बने बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखाकर शिक्षक बनाया. शुकदेव चौधरी के बेटा, बेटी, बहू, दामाद, नाती, नातिन, भतीजा, भतीजी और उनके दूसरे रिश्तेदार भी शिक्षक है. बड़े बेटा वीरेंद्र कुमार साल 1998 में शिक्षक की नौकरी हासिल की, जबकि एक और बेटा जितेंद्र कुमार साल 1999 में सरकारी शिक्षक बने थे.

वर्तमान में शुकदेव चौधरी के बेटा वीरेंद्र कुमार एक सरकारी मध्य विद्यालय डिहुरी के प्रधानाध्यापक हैं. बहू रीता कुमारी भी शिक्षिका हैं. बेटा जितेंद्र कुमार प्रधानाध्यापक, बहू रेखा कुमारी शिक्षिका हैं. इनके अलावा बहू बेटी और नाती, भतीजा में सुनीता कुमारी शिक्षिका, धनेश्वरी कुमारी शिक्षिका, नीलम कुमारी शिक्षिका, मनोज कुमार चौधरी शिक्षक, मारी अर्पणा शिक्षिका, रामेश्वर चौधरी शिक्षक, अजय कुमार शिक्षक हैं. इन में 1999 से लेकर TR 1 तक के शिक्षक और शिक्षिका हैं.

जितेंद्र कुमार राजकीय पुरस्कार से होंगे सम्मानित : शुकदेव चौधरी के परिवार के शिक्षक सदस्यों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मेहनत से पहचान बनाई है. बड़े बेटा वीरेंद्र कुमार को साल 2024 में शिक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. जबकि इस बार साल 2025 के लिए बेटा जितेंद्र कुमार का चयन हुआ है. शिक्षक दिवस पर पटना में उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा. शिक्षा से संबंधित अपने कार्यों के लिए ये चर्चा में होते हैं.

शिक्षक वाले गांव से प्रसिद्ध है तिलैया : तिलैया गांव जिला के बांके बाजार प्रखंड में स्थित है. यह गांव शिक्षक की फैक्ट्री के रूप में प्रसिद्ध है. शिक्षक शंकर प्रसाद कहते हैं कि गांव में बदलाव की शुरुआत शुकदेव चौधरी से हुई थी, वो साल 1967 में शिक्षक बने थे, उन लोगों ने भी शुकदेव चौधरी से पढ़ा है. अगर उस समय शुकदेव चौधरी की मां बेटे को शिक्षक बनाने की जिद पर नहीं अड़ती तो आज गांव की शिक्षा और नौकरी की ये स्थिति नहीं होती. गांव में साक्षरता दर 95 प्रतिशत से अधिक है.

9 घर ऐसे हैं जिसमें 5-5 शिक्षक हैं, जबकि दो घरों में चार-चार शिक्षक हैं. तीन घरों में तीन-तीन शिक्षक हैं, जबकि 6 घरों में 2 शिक्षक हैं. जबकि प्रति घर आंकड़ा भी काफी ज्यादा है. मतलब गांव के ज्यादातर घर में शिक्षक मौजूद हैं.

सरकारी नौकरी में गांव के बेटे, बेटी, बहू : ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटों ने पढ़ाई की, बल्कि गांव की बेटियां भी पीछे नहीं हैं. जितेंद्र कुमार बताते हैं कि तिलैया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कम से कम इंटर तक की पढ़ाई नहीं की हो. बेटियां और बहुएं भी पढ़ी लिखी हैं. यहां 95 प्रतिशत से अधिक शिक्षा दर होगी.

घर में कम से कम एक शिक्षक : शंकर प्रसाद के परिवार में चार शिक्षक हैं. जिनमें उनकी पत्नी रेशमी गुप्ता, भाई विजय कुमार, सुशील कुमार, ममता कुमारी शिक्षक हैं. शंकर प्रसाद प्रधानाध्यापक के रूप में मध्य विद्यालय नौहर में तैनात हैं.

''गांव में बदलाव की ऐसी बयार चली कि आज इस गांव की मिसाल पेश की जाती है. गांव में सामूहिक प्रयास से बदलाव संभव हुआ है, लेकिन मुनवा देवी ने जो शिक्षा की दीप जलाया वो आज तक रोशनी फैला रही है. सामाजिक परिवेश की चुनौतियों के बाद भी गांव में शिक्षा की दर बढ़ी और लोग सरकारी सेवा में गए.''- शंकर प्रसाद, शिक्षक

क्यों मिल रहा है सम्मान? : राजकीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान से नवाजे जाने वाले जितेंद्र कुमार कहते हैं कि जब वह अपने विद्यालय में पहली बार गए थे तब वहां की स्थिति ठीक नहीं थी. उन्होंने एक शिक्षक के कर्तव्य को निभाया है. हमें शिक्षक के दायित्व को निभाना विरासत में पिता से मिला है. मेरे पिता जब शिक्षक थे तो अपने स्कूल दो नदी से होकर जाते थे, क्योंकि उस समय सुविधा का अभाव था, सड़के नहीं थी.

''हमने स्कूल में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिटी बजाओ अभियान चलाया था. हम शिक्षक घर-घर जाकर सीटी बजाकर माता-पिता को जागरुक कर उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते थे. ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमने मेहनत की, जिसके फलस्वरुप हमें इतने बड़े सम्मान से नवाजा जा रहा है.''- जितेंद्र कुमार, शिक्षक

गांव के विजय कुमार के घर में दो सदस्य शिक्षक हैं. विजय कुमार की पत्नी सोनी कुमारी भी सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं. रानी कुमारी कहती हैं कि ''गांव की वो बहीं हैं और यहां की शिक्षा का ही प्रभाव है कि आपको अधिकतर घरों से सरकारी सेवा में लोग मिलेंगे. मेरे घर में दो लोग शिक्षक हैं और परिवार में कई ऐसे युवा हैं जो शिक्षक परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं.''

पति-पत्नी वीरेंद्र प्रसाद और सरिता परवाह भी शिक्षक हैं. वीरेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गया का ये ऐसा गांव है जिसकी मिसाल दी जाती है, क्योंकि यहां शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है. पहले मेरी नौकरी लगी थी, बाद में मेरी पत्नी भी शिक्षिका हुईं.

गांव के निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले 25 वर्षीय रवि पाठक और 35 वर्षीय सुमित कुमार कहते हैं कि ''मैं भी परीक्षा की तैयारी में है. छात्र जीवन से ही एक शिक्षक के रूप में ज्ञान बांट रहे हैं. मेरे गांव में शिक्षा की वजह से ही इतना बदलाव आया है हम एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं, जहां हमारी अच्छी तनख्वाह है. गांव के युवाओं में एक शिक्षक के रूप में कार्य करना उनके लिए गर्व की बात है.''

गांव से प्रेरणा लेकर कई गांव हुआ शिक्षित : परिस्थिति ऐसी बदली है कि तिलैया गांव से प्रेरणा लेकर पड़ोस के कई गांव भी शिक्षित हुए हैं. वहां के भी युवा तेजी से सरकारी नौकरी में जा रहे हैं. यहां गांव में एक सरस्वती संघ भी है. जिसमें गांव के बाहर के युवाओं को भी तैयारी करने की जगह दी जाती है.

गांव में है सरकारी नौकरी का क्रेज : सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए गांव में एक पुस्तकालय भी है. वहां परीक्षा की तैयारी कर रहे अमित कुमार ने बताया कि वो इसी गांव के निवासी है. गांव में सरकारी नौकरी का क्रेज युवाओं में इस कदर है कि हम 12वीं के बाद से ही सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर देते हैं.

''हम अभी तैयारी कर रहे हैं और हमारे जो सीनियर हैं जो अभी सरकारी सेवा में हैं वह हमारा भरपूर सहयोग करते हैं. हमें अगर परीक्षा की किताब की जरूरत होती है यहां के सीनियर लोग किताब लेकर पुस्तकालय में रख देते हैं. आज इस गांव की सफलता का एक कारण यहां के शिक्षक हैं, क्योंकि वो हम युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, हमें पढ़ाते हैं.''- अमित कुमार, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा

