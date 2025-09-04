शशिकला सिंह की रिपोर्ट

नई दिल्ली: हर वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है. देश के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सपना था कि देश का हर बच्चा शिक्षित हो. उनके इसी सपने को राजधानी में रहने वाले एक नौजवान नई पहचान दे रहे हैं. वह गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चों को फ्री में पढ़ते हैं.

एक बच्चे से शुरू हुआ या सफर अब 6000 का आंकड़ा पर कर चुका है. वर्तमान में 6 राज्यों में उनकी टीम के लोग बच्चों फ्री शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे ग्रेजुएशन मास्टर्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. उनका नाम है बाबूलाल सिंह. यह 2004 में दिल्ली पढ़ने और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने आए थे. लेकिन उनको यहां कुछ ऐसे दृश्य दिखे, जिससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बच्चों को पढ़ना शुरू कर दिया. आईए जानते हैं बाबूलाल के इस अनोखे सफर को शुरू होने से लेकर अभी तक की पूरी कहानी.

सुनिए... बाबूलाल सिंह की कहानी उनकी ही जुबानी (ETV Bharat)

ऐसे शुरू हुआ सफर: बाबूलाल बताते हैं कि 2014 में एक दिन दोपहर के समय शिवाजी स्टेडियम के पास खड़ा था. उसी वक्त वहां एक बुजुर्ग भिखारी आए और कूड़े से उठा कर ब्रेड खाने लगे. उनको देख कर लगा कि इन लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए और अपने पिछले अनुभव का लाभ उठाना चाहिए. इसके बाद ऐसे इलाकों में जाना शुरू किया, जहां वंचित वर्ग के लोग रहते हैं. वहां देख कर लगा कि इनके बच्चों में शिक्षा का अभाव है. आखिर शिक्षा देश में जन्म लेने वाले हर बच्चे का मौलिक अधिकार है. सबसे पहले एक बिटिया को पढ़ना शुरू किया. अब वह दिल्ली विश्वविद्यालय से बी ए सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही है.

फुटपाथ पर बच्चे पढ़ाई करते हुए (ETV Bharat)

प्रतियोगी परीक्षा की कर रहे थे तैयारी: मूल्य रूप से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले बाबूलाल 2004 में दिल्ली आय थे. यहां उन्होंने एमए और बीएड किया. पढ़ाई की और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयार की. कुछ वर्ष तैयारी करने के बाद उन्होंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया. इसी दौरान उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने फ्री में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया. वर्तमान में वह देश के 6 राज्यों के गरीब और मजदूर तबके के बच्चों को पढ़ा रहे हैं. इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, झारखंड और बिहार शामिल है. यहां उनके टीम के लोग बच्चों को पढ़ाते हैं. फिलहाल उनके पास 40 लोगों की टीम है, जिसमें से 30 वह बच्चे हैं, जिनको बाबूलाल ने खुद पढ़ाया है और अब वह बच्चे उनके साथ मिलकर छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं. इनके सेंटर पर 3 साल से 16 वर्ष टेक बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है.

बाबूलाल सिंह (ETV Bharat)

स्कूल में करवाते हैं दाखिला: बाबूलाल बताते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि झुग्गियों में रहने वाले, फ्लाईओवर के नीचे रहें वाले, कूड़ा बिनने वाले और दिहाड़ी मजदूरी करने वालों, हर एक बच्चे को शिक्षित किया जाए. बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया जाए. लेकिन यह बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं, वहां शिक्षा को प्राथमिक नहीं दी जाती. इसलिए कई बच्चे कुछ दिन स्कूल जाने के बाद स्कूल जाना बंद कर देते हैं. लेकिन हमारी टीम के लोग लगातार बच्चों को मॉनिटर करते हैं और उनके पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि बच्चों को नियमित तौर पर स्कूल भेजते रहें.

मैदान में बच्चे पढ़ाई करते हुए (ETV Bharat)

बच्चों को सेंटर से जोड़े रखना बेहद मुश्किल काम: बाबूलाल ने बताया कि हमारी कोशिश रहती है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हर बच्चे को सेंटर पर लाया जाए. अनुमानित अगर किसी सेंटर के लिए 50 बच्चों की लिस्ट बनाई और उनको पढ़ाना शुरू किया तो तीन या चार दिन बाद उसमें से आधे बच्चे सेंटर पर आना बंद कर देते हैं. ऐसे में अभिभावकों को समझाना काफी जरूरी हो जाता है. टीम के लोग अभिभावकों को समझते हैं कि अगर यह नहीं पढ़ेंगे तो आपकी तरह इसी माहौल में रह जाएंगे. वह बच्चों को नियमित तौर से सेंटर भेजना शुरू कर देते हैं. वहीं केंद्र से बच्चों को जोड़े रखने के लिए कई तरीके की प्रतियोगिताएं करवाई जाती है और इस प्रतियोगिता में विजेता को पुरस्कार भी दिया जाता है. शिक्षा में इस्तमाल होने वाली सामग्री के अलावा सप्ताह में दो बार बच्चों को खाने के अलग-अलग तरह की चीज दी जाती है. हर बार कुछ अलग और पौष्टिक आहार दिया जाता है लेकिन इसको बांटने का कोई दिन निश्चित नहीं है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे रोज पढ़ने आएं.

खुले में बच्चे पढ़ाई करते हुए (ETV Bharat)

बाबूलाल की टीम बच्चों को अलग अलग स्थानों पर पढ़ाती है. जैसे, मंदिर, फुटपाथ, फ्लाईओवर के नीचे, पार्क, टीचर के घर, बच्चों के घर आदि जगहों पर. उनका प्रयास रहता है कि बच्चों को उसी जगह पढ़ाया जाए जहां वह रहते हैं. ताकि उनको आने जाने में कोई तकलीफ न हो. बाबूलाल बताते हैं कि

"इस काम को करने में काफी परेशानियां आती हैं. क्योंकि जिन लोगों के बच्चों के लिए यह काम किया जा रहा है, वह खुद ही सपोर्ट नहीं करते हैं. लेकिन जब एक बार बच्चे हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो काम आसान हो जाता है."

पहले पढ़े, अब पढ़ा रहे हैं: 2019 में बाबूलाल के कंप्यूटर केंद्र से ट्रेनिंग लेने वाले गौरव बताते हैं कि वैसे स्कूल में भी कंप्यूटर पढ़ाया जाता था लेकिन वहां ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, इसलिए सभी बच्चों ने मिलकर सर से कंप्यूटर सेंटर खोलने की बात कही. ट्रेनिंग लेने के बाद ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर सर के साथ मिल कर बच्चों को पढ़ना शुरू कर दिया. बच्चों को पढ़ाकर काफी अच्छा लगता है. वहीं बाबूलाल की टीम में बच्चों पढ़ाने वाली नीतू कुमारी बताती हैं कि बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आता है. कहते हैं न, जीवन में कुछ करो या नहीं करो, बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है. इन बच्चों को पढ़ाकर लगता हैं कि मैं जीवन में कुछ अच्छा काम कर रही हूं.

बच्चे फ्लाईओवर के नीचे पढ़ाई करते हुए (ETV Bharat)

बच्चे हुए पढ़ाई में होशियार: सेंटर के अपने बच्चे को घर ले जाने आई कोमल बताती हैं कि उनके दो बच्चे पढ़ने आते हैं. तब से दोनों की पढ़ाई में काफी सुधार आया है. इन्हीं की मदद से बच्चे का स्कूल में एडमिश भी हुआ है. यहां बच्चों को पेंसिल, कॉपी, गिफ्ट और खाने का सामना दिया जाता है. वहीं यह सब फ्री में होता है. बता दें कि बाबूलाल सिंह पुनर्जागरण समिति नाम की संस्था के फाउंडर है. उनके एजुकेशन सेंटर का नाम बाल संस्कार केंद्र हैं. इसके अलावा उनकी संस्था महिलाओं को भी सशक्त बनने का काम कर रही है. इसके लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, मेहंदी प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, इंग्लिश प्रशिक्षण केंद्र, पार्लर प्रशिक्षण केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन किया जा रहा है.



