मोहम्मद यूनुस पर भड़कीं तसलीमा नसरीन, कहा- जेल भेजा जाए - TASLIMA ANGRY ON YUNUS

तसलीमा नसरीन, लेखिका (फाइल फोटो) ( AFP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 24, 2025 at 4:00 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 4:07 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की चल रही खबरों पर मशहूर लेखिका तसलीमा नसरीन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार पर भड़क गईं. उन्होंने कहा कि, बांग्लादेश में अशांति की बाढ़ लाने वाले यूनुस को जेल भेज दिया जाना चाहिए. लेखिका ने यूनुस पर नरसंहार, जिहादी उग्रवादियों को उकसाने, नफरत अशांति फैलाने समेत कई आरोपों की झड़ी लगा दी. तसलीमा नसरीन ने एक्स पोस्ट पर कहा, सुना है कि यूनुस इस्तीफा देने जा रहे हैं और अपना बाकी जीवन यूरोप या अमेरिका में आराम से गुजारेंगे. तसलीमा ने सवाल किया, उन्हें (यूनुस) क्यों जाने दिया जाना चाहिए? उन्हें जेल में डाल देना चाहिए. तसलीमा नसरीन ने एक्स पोस्ट पर कहा कि, देश में प्रवेश करते ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ पांच मामले खारिज कर दिए गए. मुख्य सलाहकार के पद से उन्होंने जिहादी उग्रवादियों और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया, विपक्ष को खत्म करने के लिए नफरत और द्वेष फैलाया, तौहीदी भीड़ को खून-खराबे के लिए उकसाया, जिसमें इतने सारे लोग घायल हुए, इतने सारे लोगों की जान गई. तसलीमा ने कहा कि, मोहम्मद यूनुस को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए. पिछले 9 महीनों में उन्होंने एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया है जो उन्मादी, अस्थिर, तर्कहीन और असहिष्णु है. मोहम्मद यूनुस ने देश में अशांति की बाढ़ ला दी है. उन्होंने अपने अनुयायियों को आजाद करके जिहादी उत्पात, विनाश और आगजनी की साजिश रची है. तसलीमा नसरीन ने आरोप लगाते हुए कहा कि, मोहम्मद यूनुस ने अनगिनत निर्दोष लोगों को हत्या के मामलों में फंसाकर जेल में डाला है. उन्होंने गलियारे और बंदरगाह विदेशी सैन्य शक्तियों को सौंप दिए हैं और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बर्बाद कर दिया है. तसलीमा ने ऐसे में सवाल किए, "क्या उसे (यूनुस) इन सब के लिए बिना किसी न्याय का सामना किए आज़ाद छोड़ दिया जाना चाहिए? उसे उसके अपराधों के लिए सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि, मोहम्मद यूनुस ने जो किया है उसके लिए उन्हें अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी चाहिए. उन्होंने कहा कि, इतने सारे लोगों को इससे भी कम सज़ा के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है, फिर उसे (यूनुस) क्यों बख्शा जाना चाहिए. ये भी पढ़ें: 'ड्रैगन से दोस्ती' के चक्कर में भारत पर 'फूंफकार'! क्या मोहम्मद यूनुस फंस गये चीन की जाल में ?

Last Updated : May 24, 2025 at 4:07 PM IST