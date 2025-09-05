तेजपुर (असम): द्वितीय विश्व युद्ध के आठ दशक बाद भी, दुनिया भर में उस विनाशकारी संघर्ष की गूंज सुनाई दे रही है और भारत के सुदूर पूर्वोत्तर में, एक व्यक्ति ने यह सुनिश्चित करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि उन गूंजों को भुलाया न जाए.

अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के रानी गांव के नायक तापिर दरांग, 2003 से पूर्वी अरुणाचल और नगालैंड के दुर्गम पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध के विमानों के मलबे का पता लगाने और उन्हें निकालने के लिए अकेले अभियान चला रहे हैं. केवल 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद दरांग ने खुद को एक ऐसे काम के लिए समर्पित कर दिया है जो जितना ऐतिहासिक है, उतना ही खतरनाक भी है.

खतरनाक हवाई गलियारा 'द हंप'

दरांग के काम का केंद्र बिंदु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 'द हंप' के नाम से जाना जाने वाला खतरनाक हवाई गलियारा है, जो मित्र देशों की सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला महत्वपूर्ण हवाई मार्ग था, जब जापानी सैनिकों ने चीन के लिए उनकी मुख्य आपूर्ति लाइन, बर्मा रोड को काट दिया था.

1942 और 1945 के बीच, सैकड़ों अमेरिकी, ब्रिटिश, भारतीय और चीनी विमानों ने पूर्वी हिमालय के ऊपर तेजपुर, जोरहाट, चबुआ और डिब्रूगढ़ स्थित हवाई अड्डों से चीन के कुनमिंग तक खतरनाक मिशन उड़ाए. कई तो कभी वापस ही नहीं लौटे. घना कोहरा, भारी बर्फबारी, अचानक आए तूफान और जापानी लड़ाकू विमानों के हमलों ने इस क्षेत्र को कब्रिस्तान में बदल दिया.

युद्धक विमान के मलबे के साथ तापिर दरांग और उनके साथी (ETV Bharat)

दरांग ने ईटीवी भारत को बताया, "इस क्षेत्र में 600 से ज्यादा अमेरिकी विमान लापता हो गए, खासकर चाबुआ से कुनमिंग के लिए उड़ान भरने वाले विमान. अकेले अरुणाचल और नगालैंड में ही लगभग 400 विमान नष्ट हो गए, जिनमें से कई 17,000 फीट की ऊंचाई पर थे."

2003 से, दारांग निर्जन और खतरनाक इलाकों में, अक्सर अकेले या एक-दो मददगारों के साथ, रस्सियां, औजार और राशन लेकर, ऐसे इलाकों में पहुंचते रहे हैं जहां स्थानीय गाइड भी कदम रखने से हिचकिचाते हैं. उन्होंने अब तक 24 अमेरिकी विमानों का मलबा बरामद किया है और अपनी खोज को MIA रिकवरीज़ इंक. ( MIA Recoveries, Inc) को सौंप दिया है, जो एक अमेरिकी संगठन है और "मिसिंग इन एक्शन" (MIA) के सैनिकों और विमानों का पता लगाता है.

दरांग कहते हैं, "एक अभियान पूरा करने में तीन महीने या उससे ज्यादा लग जाते हैं. पहले मैं स्थानीय लोगों से सुराग इकट्ठा करता हूं, फिर हम जगह की पुष्टि के लिए पैदल यात्रा करते हैं. कभी-कभी जगह इतनी दूर होती है कि हमारा संपर्क टूट जाता है. एक बार तो मैं म्यांमार सीमा के पास एक बी-24 बमवर्षक का पता लगाते हुए पांच दिनों तक रास्ता भटक गया था."

तापिर दरांग और उनके सहयोगी (ETV Bharat)

जंगल में भयावह खोजें

दरांग द्वारा बरामद चीजों में मुड़ी हुई धातु, इंजन के पुर्जे, पैराशूट, पायलट की वर्दी, जूते, हेलमेट और यहां तक कि मानव अवशेष भी शामिल हैं. दरांग कहते हैं, "आपको हड्डियां, जूते, ब्रश, टूथब्रश, जैकेट मिल सकते हैं - उन लोगों के अवशेष जो कभी घर वापस नहीं लौट पाए."

वह अत्यधिक सावधानी बरतने पर जोर देते हैं: "इनमें से कई जगहों पर बिना फटे गोला-बारूद पड़ा है. एक गलत कदम, और आपकी जान जा सकती है. यह कोई शौक नहीं है - यह एक कर्तव्य है."

वह 17,000 फीट की ऊंचाई पर हिमनद क्षेत्रों में जाने को याद करते हैं, जहां ज्यादातर विमान पंखों पर बर्फ जमने, अचानक ऊंचाई में बदलाव या तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए थे. वह कहते हैं, "कुछ दुर्घटनाएं मौसम के कारण हुईं. कुछ जापानी विमानों के सीधे हमले के कारण हुईं, खासकर कुनमिंग से चाबुआ लौटते समय."

दरांग का सबसे सफल अभियान

दरांग का सबसे सफल अभियान 2010 में रहा, जब उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की दिचांग पहाड़ियों में एक B-24J बमवर्षक (#42-100184) का मलबा खोजा. 25 मई, 1944 को हुए इस हादसे में 10 अमेरिकी वायुसैनिकों की जान चली गई थी. घटनास्थल पर मिले पुर्जों के सीरियल नंबरों का इस्तेमाल करते हुए, MIA रिकवरीज इंक. ने बाद में चालक दल के सदस्यों की पहचान की पुष्टि की, जिससे उनके परिवारों को लगभग 70 साल बाद आधिकारिक मृत्यु सूचना प्राप्त हुई.

युद्धक विमान के मलबे के साथ तापिर दरांग (ETV Bharat)

दरांग ने भावुक होकर कहा, "जब परिवारों को अपने प्रियजनों - जो युद्ध में लापता हो गए थे - के आधिकारिक दस्तावेज मिलते हैं, तो मुझे शांति मिलती है. यही कारण है कि मैं अपना मिशन जारी रखता हूं, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े."

अमेरिका से सम्मान

2019 में, क्लेटन कुहल्स (Clayton Kuhles), जो अमेरिका स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था, एमआईए रिकवरीज़, इंक. के संस्थापक हैं, ने तापिर दरांग को उनकी असाधारण सहायता और मार्गदर्शन सेवाओं के लिए एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया. जनवरी 2024 में इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया गया, जिसमें B-24J विमान का फिर मलबा ढूंढने के लिए दरांग की प्रशंसा की गई और अमेरिकी सैन्य इतिहास में उनके बेजोड़ योगदान को मान्यता दी गई. एमआईए रिकवरीज युद्ध के दौरान लापता हुए अमेरिकी विमानों, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत, चीन और म्यांमार में, के दुर्घटनास्थलों का पता लगाती है और उनका दस्तावेज तैयार करती है.

तापिर दरांग (ETV Bharat)

चुनौतियां, जोखिम और उपेक्षा

अपने काम की खतरनाक प्रकृति और अंतरराष्ट्रीय मान्यता के बावजूद, दरांग भारत के अधिकारियों से समर्थन की कमी पर अफसोस जताते हैं. वह कहते हैं, "सरकार की ओर से किसी ने भी मुझसे संपर्क नहीं किया है या सहायता की पेशकश नहीं की है. मैं यह काम अकेले करता हूं. मैं पुष्टि करने के बाद अमेरिका जानकारी भेजता हूं. वे आते हैं और कानूनी रूप से सामग्री एकत्र करते हैं."

एक खतरनाक घटना को याद करते हुए दरांग बताते हैं कि कैसे एक बार वे नदी में लगभग डूब गए थे. वह नदी किनारे पर सोते हुए बाढ़ के पानी में बह गए थे. वह कहते हैं, "हम 15 किलो रस्सियां ढोते हैं. कभी-कभी हम पेड़ों से अस्थायी पुल बनाते हैं. मौत हमेशा पास ही रहती है."

तापिर दरांग (NA)

भविष्य के अभियान

दरांग अब भारत-म्यांमार सीमा के दूरदराज के इलाकों में अभियान फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं. हालांकि दुर्घटनास्थलों की जानकारी रखने वाले ज्यादातर स्थानीय बुज़ुर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह कहते हैं, "इससे चीजें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं."

तापिर दरांग न सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृतियों को ताजा कर रहे हैं, बल्कि उनके निडर प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि इतिहास बर्फ और मिट्टी के नीचे दब न जाए - और शहीदों को कभी भुलाया न जाए.

