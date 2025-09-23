पेरियार यूनिवर्सिटी के 5 प्रोफेसर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में, अमेरिकी विवि ने तैयार की सूची
अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर संयुक्त रूप से हर साल विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची प्रकाशित करता है.
Published : September 23, 2025 at 6:46 PM IST
सलेम: तमिल नाडु के सलेम पेरियार विश्वविद्यालय के पांच प्रोफेसरों को अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है. अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर संयुक्त रूप से हर साल विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची प्रकाशित करते हैं.
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की एक सूची प्रकाशित की है. विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस सूची में पेरियार विश्वविद्यालय के 5 प्रोफेसरों को 'एच-इंडेक्स', 'को-ऑथरशिप' और 'एचएम-इंडेक्स' जैसे उद्धरण मानकों के आधार पर शामिल किया गया है.
जिन प्रोफेसरों को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है उनके नाम- डॉ. वी. राज, डॉ. डी. गोपी, डॉ. जे. प्रकाश मारन, डॉ. आर. रमेश और डॉ. पी. वेंकटचलम हैं. इस साल दुनिया के शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में उनका नाम शामिल है.
किस क्षेत्र में काम करते हैं ये प्रोफेसरः
- प्रोफेसर डॉ. वी. राज (रसायन विज्ञान): नैनो बायोमटेरियल आधारित दवा वितरण उपकरण, नैनोसेंसर, जल शोधन के लिए फोटोकैटेलिस्ट और एल्युमीनियम के क्षरण को रोकने के लिए कोटिंग्स विकसित करने पर अनुसंधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं.
- डॉ. डी. गोपी (रसायन विज्ञान): बायोमेडिकल कोटिंग्स, नैनोमटेरियल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल विधियों पर शोध में उत्कृष्ट हैं. बायोसेरामिक्स, संक्षारण निवारण और अस्थि ऊतक इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है.
- डॉ. जे. प्रकाश मारन (खाद्य एवं पोषण): खाद्य उद्योग अपशिष्ट, खाद्य एवं पैकेजिंग प्रणालियों से पॉलिमर की पुनर्प्राप्ति से संबंधित अनुसंधान अनुप्रयोगों पर काम कर रहे हैं.
- डॉ. आर. रमेश (भौतिकी): नैनोमटेरियल पर महत्वपूर्ण शोध में शामिल हैं. विशेष रूप से, वे नैनोकणों का उपयोग करके पानी को विभाजित करके हाइड्रोजन बनाने के अध्ययन में शामिल हैं और महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं.
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत दिवंगत पूर्व प्रोफेसर डॉ. पी. वेंकटचलम का नाम भी इस सूची में है.
गवर्निंग काउंसिल के सदस्य ने प्रशंसा कीः
पेरियार विश्वविद्यालय की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य प्रोफेसर आई. सुब्रमणि ने विश्व के महान वैज्ञानिकों की सूची में शामिल प्रोफेसरों की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, "वर्ष 2025 की एनआईआरएफ रैंकिंग में पेरियार विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में 94वां स्थान दिया गया है. संस्थागत ढांचे में पेरियार विश्वविद्यालय को लगातार तीन बार 4-स्टार मान्यता प्राप्त हुई है."
