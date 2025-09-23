ETV Bharat / bharat

पेरियार यूनिवर्सिटी के 5 प्रोफेसर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में, अमेरिकी विवि ने तैयार की सूची

सलेम: तमिल नाडु के सलेम पेरियार विश्वविद्यालय के पांच प्रोफेसरों को अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है. अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर संयुक्त रूप से हर साल विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची प्रकाशित करते हैं.

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की एक सूची प्रकाशित की है. विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस सूची में पेरियार विश्वविद्यालय के 5 प्रोफेसरों को 'एच-इंडेक्स', 'को-ऑथरशिप' और 'एचएम-इंडेक्स' जैसे उद्धरण मानकों के आधार पर शामिल किया गया है.

सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में शामिल प्रोफेसर. (ETV Bharat)

जिन प्रोफेसरों को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है उनके नाम- डॉ. वी. राज, डॉ. डी. गोपी, डॉ. जे. प्रकाश मारन, डॉ. आर. रमेश और डॉ. पी. वेंकटचलम हैं. इस साल दुनिया के शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में उनका नाम शामिल है.