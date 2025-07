ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, टैंकरों में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप - FREIGHT TRAIN FIRE

तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह से ईंधन लेकर आ रही मालगाड़ी में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 13, 2025 at 9:54 AM IST | Updated : July 13, 2025 at 10:19 AM IST 3 Min Read

तिरुवल्लूर: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर के पास आज एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई. इस हादसे के चलते डीजल लेकर आ रही मालगाड़ी में भीषण आग लग गई. इससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच कर आनन फानन में आग पर कापू पाने का अभियान चलाया. साथ ही आस पास से इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा. इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह से ईंधन लेकर आ रही मालगाड़ी में लगी भीषण आग (ETV Bharat) जानकारी के अनुसार चेन्नई बंदरगाह से ईंधन लेकर आ रही एक मालगाड़ी तिरुवल्लूर के पास अचानक पटरी से उतर गई. मालगाड़ी से डीजल ले जाया जा रहा था. दुर्भाग्य से ईंधन से भरे टैंकरों में आग लग गई. भीषण आग के कारण आसपास का इलाका धुएँ से भर गया. मालगाड़ी में ईंधन की अधिकता के कारण आग के और फैलने की आशंका है. अब तक पाँच डिब्बे पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुके हैं. इससे आस पास के इलाकों में भी खतरा मंडराने लगा है.

आग लगने की सूचना पाकर दमकल विभाग आग बुझाने के लिए संघर्ष कर रहा है. फिलहाल, 10 से अधिक दमकल गाड़ियाँ आग बुझाने में लगी हुई है. आग लगने के बाद पुलिस आस-पास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालने का काम कर रही है. साथ ही, घरों की बिजली आपूर्ति भी काट दी गई है. जिला कलेक्टर प्रताप ने घटनास्थल का दौरा किया तिरुवल्लूर के जिला कलेक्टर प्रताप ने घटनास्थल का दौरा किया है और अग्निशमन अभियान तेज कर दिया है. बताया जा रहा है कि दुर्घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. बचाव कार्य के लिए अरक्कोणम से आपदा राहत दल मौके पर पहुँच गए हैं. तमिलनाडु के मंत्री नासर ने घटनास्थल का दौरा किया इसके अलावा, तमिलनाडु के मंत्री नासर ने घटनास्थल का दौरा किया. बचाव कार्य तेज कर दिया है. सुरक्षा कारणों से दुर्घटनास्थल के पास के घरों में लगे सिलेंडरों को हटाया जा रहा है. जिला प्रशासन ने यह भी बताया है कि कुछ ही घंटों में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा. आग लगने के कारण अरक्कोणम रूट पर ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया . इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सुबह-सुबह ट्रेन में आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. ओवरहेड पावर बंद किया गया दक्षिणी रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी कि तिरुवल्लूर के पास आग लगने की घटना के कारण सुरक्षा उपाय के तौर पर ओवरहेड पावर बंद कर दिया गया है. इसके कारण ट्रेन संचालन में बदलाव किया गया है. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले लेटेस्ट अपडेट देख लें. ये भी पढ़ें- तेलंगाना: पेद्दापल्ली में मालगाड़ी के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, यातायात प्रभावित - GOODS TRAIN DERAILS AT PEDDAPALLI

