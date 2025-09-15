ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 'अंबू करंगल योजना' शुरू की, अनाथ बच्चों को मिलेगी वित्तीय सहायता

तमिलनाडु में अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने अंबू करंगल योजना का शुभारंभ किया है.

Tamil Nadu CM Stalin launched 'Anbu Karangal Scheme'
तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने 'अंबू करंगल योजना' शुरू की (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

September 15, 2025

चेन्नई: मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने सोमवार को 'अंबू करंगल योजना' का शुभारंभ किया, जिसके तहत उन बच्चों को 2000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने आज सामाजिक कल्याण और महिला अधिकार विभाग की ओर से चेन्नई के कलैवनार आरंगम में 'अंबू कंरगल' योजना का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को पहचान पत्र वितरित किए.

समारोह में बोलते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, "द्रविड़ मॉडल को सरल शब्दों में 'सबके लिए सब कुछ' के रूप में समझाया जा सकता है."

लेकिन हर किसी के लिए हर चीज के लिए काम करना और प्रयास करना आसान नहीं है. भारतीय सामाजिक परिवेश में, ये लोग कुछ भी नहीं जानते - द्रविड़ आंदोलन आम लोगों का विद्रोह है, जिन पर इसलिए अत्याचार किया गया क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होनी चाहिए थी.

यही कारण है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम आज जनता की आवाज बनकर, जनता के बीच गूंज रही है. आज हम शासन की जिम्मेदारी का उपयोग करते हुए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस समाज में ज़रूरी बदलावों के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजनीति जनता का काम है, और यह एक कठिन काम है.

हमारे लिए भी यहां विलासिता की कोई जगह नहीं है. आप खुद देख लीजिए, सुबह मैं एक जगह लोगों से बातें कर रहा होता हूं शाम को मैं कई सौ किलोमीटर दूर दूसरे शहर में जाकर दूसरे इलाके के लोगों से मिलता हूं.

यह उस तरह की कड़ी मेहनत है जो पेरियार - पेरारिग्नर अन्ना - मुत्थमिझा अरिग्नार कलैग्नार ने हमें सिखाई है. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि औसत व्यक्ति को क्या चाहिए और हम उसे पूरा कर सकते हैं.

स्टालिन ने कहा, "राजनीति के बारे में बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हम सत्ता में आए, हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल गए और सत्ता के मद में चूर हो गए, हमने कुछ आकर्षक योजनाएं बनाईं और कुछ लोग सोचते हैं कि हम सत्ता की लालसा में फिर से चुनाव की तैयारी करेंगे."

लेकिन, हमारा आधार है, "पद के लिए नहीं; जिम्मेदारी" सत्ता का मतलब है आम आदमी के लिए लड़ना. आज, थायुमानवर योजना के एक भाग के रूप में, हमने यह अंबू करंगल योजना शुरू की है.

इसके साथ ही, हम 6,082 बच्चों को हर महीने 2,000 रुपये देने जा रहे हैं. ये क्या है, क्या ये राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है? मैंने एक बच्चे की पीड़ा देखी जो सुबह भूखे पेट स्कूल आता है. हमने नाश्ते की योजना बनाई. आज हम प्रतिदिन 21 लाख बच्चों को गरमागरम, स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता परोसते हैं.

इसी आधार पर, ये अंबू करंगल योजना अस्तित्व में आई! इस योजना के लिए, हमने ज़िला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे उन बच्चों की गिनती करें जिनके माता-पिता दोनों मर गए हैं - एक की मृत्यु हो गई है, दूसरे द्वारा छोड़े गए बच्चों के माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई है, किसी विकलांग व्यक्ति के बच्चे के माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई है, और अगर एक माता-पिता जेल में हैं, तो उनके बच्चों के माता-पिता में से एक की मृत्यु हो गई है और दूसरा माता-पिता जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त हैं.

प्रारंभिक चरण में चिन्हित 6,082 बच्चों को अब हम उनकी स्कूली शिक्षा पूरी होने तक हर महीने 2,000 रुपये प्रदान करेंगे. हम आपके बैंक खाते में पैसे जमा कर देंगे! आपको 18 साल की उम्र तक अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाएगी.

उन्होंने दृढ़ता से कहा, "आपकी स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद, आपको कॉलेज शिक्षा और उचित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे!"

स्टालिन ने कहा, "आप सभी पढ़ें और आगे बढ़ें! यही मेरी कामना है. हमारी महत्वाकांक्षा! इस महत्वाकांक्षा को सहारा देने वाला हमारी द्रविड़ मॉडल सरकार का हाथ प्रेम का हाथ है! कल आपको पढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए - इंजीनियर - वैज्ञानिक - आईएएस, आईपीएस अधिकारी - राजनेता, और इस समाज और इन लोगों की सेवा करनी चाहिए! आपकी सफलता तमिलनाडु का इतिहास बताए! इसके लिए, मैं आपका सहारा, आपका मित्र, आपका अभिभावक, यह मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन हूं."

