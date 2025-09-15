ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 'अंबू करंगल योजना' शुरू की, अनाथ बच्चों को मिलेगी वित्तीय सहायता

तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने 'अंबू करंगल योजना' शुरू की ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 15, 2025 at 4:48 PM IST 4 Min Read

चेन्नई: मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने सोमवार को 'अंबू करंगल योजना' का शुभारंभ किया, जिसके तहत उन बच्चों को 2000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने आज सामाजिक कल्याण और महिला अधिकार विभाग की ओर से चेन्नई के कलैवनार आरंगम में 'अंबू कंरगल' योजना का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को पहचान पत्र वितरित किए. समारोह में बोलते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, "द्रविड़ मॉडल को सरल शब्दों में 'सबके लिए सब कुछ' के रूप में समझाया जा सकता है." लेकिन हर किसी के लिए हर चीज के लिए काम करना और प्रयास करना आसान नहीं है. भारतीय सामाजिक परिवेश में, ये लोग कुछ भी नहीं जानते - द्रविड़ आंदोलन आम लोगों का विद्रोह है, जिन पर इसलिए अत्याचार किया गया क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होनी चाहिए थी. यही कारण है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम आज जनता की आवाज बनकर, जनता के बीच गूंज रही है. आज हम शासन की जिम्मेदारी का उपयोग करते हुए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस समाज में ज़रूरी बदलावों के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजनीति जनता का काम है, और यह एक कठिन काम है. हमारे लिए भी यहां विलासिता की कोई जगह नहीं है. आप खुद देख लीजिए, सुबह मैं एक जगह लोगों से बातें कर रहा होता हूं शाम को मैं कई सौ किलोमीटर दूर दूसरे शहर में जाकर दूसरे इलाके के लोगों से मिलता हूं. यह उस तरह की कड़ी मेहनत है जो पेरियार - पेरारिग्नर अन्ना - मुत्थमिझा अरिग्नार कलैग्नार ने हमें सिखाई है. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि औसत व्यक्ति को क्या चाहिए और हम उसे पूरा कर सकते हैं. स्टालिन ने कहा, "राजनीति के बारे में बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हम सत्ता में आए, हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल गए और सत्ता के मद में चूर हो गए, हमने कुछ आकर्षक योजनाएं बनाईं और कुछ लोग सोचते हैं कि हम सत्ता की लालसा में फिर से चुनाव की तैयारी करेंगे."