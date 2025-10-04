ETV Bharat / bharat

TVK नेता अधव अर्जुन ने की करूर भगदड़ पर टिप्पणी, बोले- सच्चाई और न्याय सामने आएगा

चेन्नई: तमिलनाडु के करुर में भगदड़ मचने की घटना को लेकर तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के वरिष्ठ नेता अधव अर्जुन ने शनिवार को बड़ी बात कही. अधव अर्जुन ने कहा है कि वे करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत के मामले में न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं और सच्चाई सामने आएगी.

उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय सब-जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होना है. बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और टीवीके चुनाव अभियान प्रबंधन सचिव अधव अर्जुन इसकी तैयारियों का निरीक्षण करने देहरादून गए हैं.

आज जब वह जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर थे तो एक पत्रकार ने उनसे टीवीके के करूर अभियान के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत और मद्रास हाईकोर्ट द्वारा विशेष जांच दल के गठन की घटना के बारे में सवाल किया. इस पर अधव अर्जुन ने जवाब दिया कि वे इस मामले में न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं.

इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या टीवीके इस मुद्दे के बाद फिर से अभियान चलाएगा तो उन्होंने कहा कि सच्चाई और न्याय सामने आएगा और मोबाइल पर बात करते हुए चले गए. उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर को करूर में आयोजित टीवीके चुनाव प्रचार के दौरान भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद 30 सितंबर को टीवीके चुनाव अभियान प्रबंधन महासचिव अधव अर्जुन ने अपने एक्स पेज पर पोस्ट किया था कि 'श्रीलंका और नेपाल की तरह एक क्रांति छिड़ जाएगी.'