TVK नेता अधव अर्जुन ने की करूर भगदड़ पर टिप्पणी, बोले- सच्चाई और न्याय सामने आएगा

मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ पर पुलिस से सवाल किया कि अधव अर्जुन के खिलाफ अब तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

टीवीके नेता अधव अर्जुन (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 1:21 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु के करुर में भगदड़ मचने की घटना को लेकर तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के वरिष्ठ नेता अधव अर्जुन ने शनिवार को बड़ी बात कही. अधव अर्जुन ने कहा है कि वे करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत के मामले में न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं और सच्चाई सामने आएगी.

उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय सब-जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होना है. बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और टीवीके चुनाव अभियान प्रबंधन सचिव अधव अर्जुन इसकी तैयारियों का निरीक्षण करने देहरादून गए हैं.

आज जब वह जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर थे तो एक पत्रकार ने उनसे टीवीके के करूर अभियान के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत और मद्रास हाईकोर्ट द्वारा विशेष जांच दल के गठन की घटना के बारे में सवाल किया. इस पर अधव अर्जुन ने जवाब दिया कि वे इस मामले में न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं.

इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या टीवीके इस मुद्दे के बाद फिर से अभियान चलाएगा तो उन्होंने कहा कि सच्चाई और न्याय सामने आएगा और मोबाइल पर बात करते हुए चले गए. उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर को करूर में आयोजित टीवीके चुनाव प्रचार के दौरान भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद 30 सितंबर को टीवीके चुनाव अभियान प्रबंधन महासचिव अधव अर्जुन ने अपने एक्स पेज पर पोस्ट किया था कि 'श्रीलंका और नेपाल की तरह एक क्रांति छिड़ जाएगी.'

ऐसे में करूर मामले से जुड़े मामले की कल (3 अक्टूबर) मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. उस समय न्यायालय ने पुलिस को अधव अर्जुन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा और सद्भाव को नुकसान पहुँचाने वाली और हिंसा भड़काने वाली टिप्पणियाँ पोस्ट की थी.

इसके अलावा न्यायाधीश सेंथिलकुमार ने पुलिस से सवाल किया कि अधव अर्जुन के खिलाफ अब तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उनकी कड़ी आलोचना भी की. क्या उन्होंने कार्रवाई के लिए अदालत के आदेश का इंतजार किया? उन्होंने आगे आदेश दिया कि उनके द्वारा की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि की जाँच की जाए और कार्रवाई की जाए.

इस बीच कल तक दिल्ली में मौजूद अधव अर्जुन आज देहरादून चले गए हैं. बताया जा रहा है कि जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बताया जा रहा है कि टीवीके महासचिव बुस्सी आनंद और संयुक्त महासचिव निर्मल कुमार की अग्रिम जमानत याचिका अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी होगी.

Karur Stampede: TVK प्रमुख विजय ने दो हफ्ते तक प्रचार अभियान स्थगित किया

