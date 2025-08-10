Essay Contest 2025

रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी के दौरान बहस, बार स्टाफ ने दो युवकों को घोंपा चाकू, एक की मौत - BIRTHDAY PARTY

पुडुचेरी में रेस्टोरेंट बार में बर्थडे पार्टी के दौरान बहस होने पर एक स्टाफ ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी.

Tamil Nadu Youth stabbed to death during birthday party at bar restaurant in Puducherry
मृतक युवक शनमुगा प्रियन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2025 at 10:11 PM IST

3 Min Read

पुडुचेरी: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में रेस्टोरेंट बार में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए झगड़े में बार कर्मचारी ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी. इस घटना से इलाके में दहशत फैला गई, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हत्या इसलिए हुई क्योंकि रेस्टोरेंट बार में नियमों के खिलाफ सुबह 3 बजे तक डांस चल रहा था.

मृतक युवक शनमुगा प्रियन तमिलनाडु के मदुरै का रहने वाला था. वह चेन्नई के एक निजी कॉलेज में तृतीय वर्ष का छात्र था. शनमुगा प्रियन शनिवार को अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने पुडुचेरी आया था. बाद में, वे सभी रात लगभग 11:30 बजे पुडुचेरी के मशीन स्ट्रीट स्थित एक रेस्टोरेंट में गए. तभी बार में उनके बीच बहस हो गई.

पुलिस के मुताबिक, इस पर दूसरे ग्राहकों ने रेस्टोरेंट प्रबंधन से शिकायत कर उन्हें बाहर भेजने की मांग की. इस पर बाउंसर और वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें रात करीब 12:30 बजे बार से बाहर निकाल दिया. इसके बाद गुस्साए युवकों की बाउंसर और स्टाफ से तीखी बहस हो गई. बाद में दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई.

पुलिस के अनुसार, बार कर्मचारी अशोक राज बाद में रात करीब डेढ़ बजे रसोई से चाकू लेकर नीचे बार में गया और शनमुगा प्रियन नाम के एक युवक की पीठ में चाकू घोंप दिया. जब बचाने के लिए शाजन दौड़ा तो अशोक ने उसकी कमर में भी चाकू घोंप दिया. दोनों खून से लथपथ होकर वहीं बेहोश हो गए.

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ दोनों युवकों को बाहर निकाला और पुडुचेरी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने शनमुगा प्रियन को मृत घोषित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शाजन का गहन उपचार किया जा रहा है.

पुलिस ने हत्या के सिलसिले में अशोक राज, बाउंसरों और बार कर्मचारियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच कर रही है.

इस बीच, मौके पर पहुंची फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने नमूने एकत्र किए और उन्हें अपने साथ ले गए. इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी सत्य सुंदरम, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलैवानन और पुलिस अधीक्षकों ने वहां लगे सीसीटीवी फुटेज की पांच घंटे से ज्यादा समय तक जांच की.

पुडुचेरी में रेस्टो बार को मध्य रात्रि 12 बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यह घटना इसलिए हुई क्योंकि रेस्टो बार नियम का उल्लंघन करते हुए सुबह 3 बजे तक नृत्य के साथ चल रहा था.

