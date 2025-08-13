ETV Bharat / bharat

प्राकृतिक साड़ी... कीमत 50 हजार रु. तक, 25 प्रकार के फलों और पेड़ों की छाल से निकालते हैं रेशे - NATURAL SAREES

चेन्नई के अनकापुथुर इलाके में नेचुरल फाइबर वीवर्स ग्रुप द्वारा प्राकृतिक रूप से साड़ियां बनाई जाती हैं और देश-विदेश में निर्यात की जाती हैं.

Tamil Nadu Weavers Making Sarees from 25 types of Natural Waste including banana leaves lotus stems
प्राकृतिक साड़ी... कीमत 50 हजार रु. तक, 25 प्रकार के फलों और पेड़ों की छाल से निकालते हैं रेशे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2025 at 9:02 PM IST

चेंगलपट्टू: आमतौर पर जब हम साड़ियों के बारे में सोचते हैं, तो हम रेशम, सूती और पॉलिएस्टर साड़ियों से परिचित होते हैं. लेकिन, हम उन साड़ियों के बारे में शायद ही जानते हों जो पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से बिना किसी रसायन के बनाई जाती हैं. ये साड़ियां चेन्नई के अनकापुथुर इलाके में बुनी जाती हैं और नेचुरल फाइबर वीवर्स ग्रुप द्वारा न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी निर्यात की जाती हैं.

ईटीवी भारत की टीम चेन्नई के पल्लवरम के पास अनकापुथुर में उस पर स्थान पर पहुंची, जहां 10x10 के एक कमरे में पांच-छह महिलाएं हथकरघे से प्राकृतिक रेशों से साड़ियां बुन रही थीं. प्राकृतिक रेशा बुनाई समूह के प्रमुख शेखर केले के छिलकों और फलों के कचरे से निकाले गए रेशों को रेशे के रूप में इस्तेमाल कर उनसे धागा बना रहे थे.

नेचुरल फाइबर वीवर्स ग्रुप के प्रमुख शेखर ने बताया कि प्राकृतिक रेशे से साड़ियां कैसे बनाई जाती हैं और कच्चा माल कहां से लिया जाता है.

कैसे बनती है साड़ी
उन्होंने कहा, "हम 25 प्रकार के प्राकृतिक फलों और पेड़ों की छाल से रेशे निकालते हैं, जिनमें केला, बांस, नारियल, एलोवेरा, अनानास, कमल का तना आदि शामिल हैं. हम उन्हें ठंडे पानी में भिगोते हैं, फिर सुखाते हैं और उनसे धागा निकालते हैं."

Tamil Nadu Weavers Making Sarees from 25 types of Natural Waste including banana leaves lotus stems
प्राकृतिक साड़ी के साथ नेचुरल फाइबर वीवर्स ग्रुप के संस्थापक शेखर (ETV Bharat)

उसके बाद, खूबसूरत साड़ियां बुनी जाती हैं. शेखर ने बताया कि एक साड़ी बुनने में चार-पांच दिन लगते हैं. उन्होंने बताया कि इस तरह की साड़ियां न सिर्फ शरीर को ठंडा रखती हैं, बल्कि त्वचा रोगों से भी बचाती हैं.

शेखर ने आगे बताया, "हम पिछले 30 वर्षों से अनकापुथुर में प्राकृतिक बुनाई इकाई चला रहे हैं. 30 साल पहले, इस क्षेत्र में लगभग 5,000 बुनाई करघे थे. लेकिन, बुनाई उद्योग में गिरावट के कारण अब 100 करघे भी काम नहीं कर रहे हैं. शुरुआत में, हम सूती और पॉलिएस्टर साड़ियां बुनते थे. बुनाई उद्योग में कुछ नया करने का विचार आया तो हमने सबसे पहले जूट, रेशम और सूती साड़ियों का इस्तेमाल करके साड़ियां बुनीं. इसके लिए हमने कोलकाता से कच्चा माल खरीदा."

उन्होंने कहा, "इसके बाद हमने केले के पत्ते के रेशों का इस्तेमाल करके प्राकृतिक साड़ियां बनाने पर शोध किया. फिर, हमने केले के पत्ते को अलग किया और उससे रेशे बनाए, उसे ठंडे पानी में भिगोया, फिर उसे बाहर निकाला, सुखाया, रेशम और कपास के साथ मिलाकर धागा बनाया और उससे साड़ियां बनाईं. हमने उसमें प्राकृतिक रंग भी मिलाए. इसे बहुत सराहा गया."

सरकारी सहायता की आवश्यकता
शेखर कहते हैं, "तकनीकी मशीनरी और जगह के बिना हम इस उद्योग का विस्तार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इसके लिए तकनीकी मशीनरी फिलीपींस और वियतनाम में उपलब्ध है. सरकार को हमें वहां ले जाना चाहिए और प्रशिक्षण देना चाहिए. भारत विश्व स्तर पर केले की खेती में तीसरे स्थान पर है. तमिलनाडु राष्ट्रीय स्तर पर केले की खेती में दूसरे स्थान पर है. इससे बुनकर बेकार हो जाने वाले केले के पत्तों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर प्राकृतिक रेशे की साड़ियां बना पाएंगे. इससे बुनकरों और किसानों, दोनों को लाभ होगा. सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए. इस प्राकृतिक रेशे से बुनाई करने वाले समूह में 90 प्रतिशत महिलाएं हैं."

प्राकृतिक रेशों से बनीं जींस, कमीज
यह समूह, जो शुरुआत में केवल प्राकृतिक रेशों से साड़ियां बुनता था, अब शर्ट बुनने और बेचने का काम भी शुरू कर चुका है. इतना ही नहीं, अब यह केले के रेशे से बनी जींस का निर्माण और बिक्री भी दुनिया भर में कर रहा है. ऐसे प्राकृतिक रेशों से बुनी गई 50% साड़ियां, कमीज और स्वेटर देश में और 50% विदेश में बिकते हैं. वे ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें सिंगापुर, जर्मनी, मलेशिया और अमेरिका जैसे देशों में भेज रहे हैं. वे अपनी साड़ियों और कमीजों का सोशल मीडिया पर विज्ञापन भी कर रहे हैं.

एक साड़ी की कीमत 50,000 रुपये तक
प्राकृतिक रेशों से बनी एक साड़ी 1,800 रुपये से 50,000 रुपये के बीच बिकती है. शेखर ने यह भी बताया कि उन्होंने कमल के तने से निकले रेशे से बुनी एक साड़ी 1.25 लाख रुपये में बेची, जो वाकई हैरान करने वाली बात थी. वह प्राकृतिक रेशों से बुनी कमीज भी 1,500 रुपये से 2,500 रुपये के बीच बेचते हैं. इस समूह द्वारा उत्पादित प्राकृतिक रेशों से बनी साड़ियों में, अनानास के रेशे से बनी साड़ियां सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं. खास तौर पर, अनानास के रेशे से बनी साड़ियों के लिए विदेश से काफी ऑर्डर आते हैं.

वार्षिक आय
शेखर बताते हैं कि प्राकृतिक रेशों से बुनाई उद्योग से सालाना 25 से 30 लाख रुपये की आय होती है. राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन संस्थान से पढ़ाई करने वाले छात्र यहां प्रशिक्षण के लिए आते हैं. इसी तरह, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम क्षेत्र में केले के किसानों को भी केले के रेशे से धागा बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

प्राकृतिक साड़ी बुनने वाली महिलाएं
प्राकृतिक साड़ी बुनने वाली महिलाएं (ETV Bharat)

शेखर समूह का लक्ष्य यहां निर्मित प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों को हवाई मार्ग से सभी देशों में निर्यात करना है. समूह को प्राकृतिक रेशों से बुनी साड़ियों को परीक्षण के लिए भेजने के लिए पुरस्कार भी मिल चुके हैं. इसी प्रकार, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान से प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए हैं. आईआईटी बैंगलोर ने एलोवेरा से निकाले गए रेशे से साड़ियां बनाने के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया है.

50 से ज्यादा महिलाओं का रोजगार
यहां काम करने वाली एक महिला बुनकर लैला कहती हैं, "सारा काम हाथ से होता है, इसलिए एक साड़ी बुनने में 5 दिन लगते हैं. इसी तरह, प्रतिदिन केवल 200 ग्राम केले का रेशा ही हाथ से तोड़ा जा सकता है. पर्याप्त जगह की कमी के कारण यह उद्योग ठप्प पड़ा है. सरकार को पर्याप्त जगह, अतिरिक्त बुनाई करघे और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए."

बुनकर लता ने कहा, "शुरुआत में मैं बिना कोई काम जाने यहां आई थी. अब, मैंने रेशा चुनने से लेकर साड़ी बुनने तक सब कुछ सीख लिया है. इससे हमें अच्छी आय भी होती है. यहां 50 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं. सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए. इससे हम अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं और अधिक महिलाओं के लिए रोजगार पैदा कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं."

इस टीम ने पर्याप्त जगह और तकनीकी सहायता के लिए चेंगलपट्टू जिला कलेक्टर, केंद्रीय हथकरघा और कपड़ा मंत्री और तमिलनाडु सरकार को कई आवेदन दिए गए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी तस्वीर वाली एक साड़ी भी भेंट की है.

"हम केले, बांस, एलोवेरा, साबूदाना और कमल के तने सहित 25 प्रकार के उत्पादों से साड़ियां बुनते हैं. साड़ियों के लिए रंग भी तुलसी, नीम और हल्दी से निकाला जाता है, इसलिए यह त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. यहां बनी साड़ियां लोगों को बहुत पसंद आती हैं क्योंकि ये प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाती हैं." - प्राकृतिक रेशे से साड़ी बनाने वाले बुनकर

