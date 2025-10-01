ETV Bharat / bharat

Karur Stampede: TVK प्रमुख विजय ने दो हफ्ते तक प्रचार अभियान स्थगित किया

तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को टीवीके प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी.

Tamil Nadu TVK postpones Vijay campaign for two weeks after Karur stampede
अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 5:23 PM IST

चेन्नई: करूर में भगदड़ की घटना के बाद टीवीके ने अभिनेता और पार्टी प्रमुख विजय के प्रचार अभियान को अगले दो हफ्तों के लिए स्थगित करने की घोषणा की है. टीवीके द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया कि जहां हम अपने प्रियजनों के निधन से दुख और पीड़ा में हैं, हमारे एसोसिएशन अध्यक्ष की अगले दो सप्ताह के लिए निर्धारित जनसभाओं को अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है. हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि जनसभाओं के लिए नए कार्यक्रम हमारे एसोसिएशन अध्यक्ष की स्वीकृति से घोषित किए जाएंगे."

27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर जिले में टीवीके प्रमुख विजय की चुनावी रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी. तमिलनाडु सरकार ने मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्व जज जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है.

वहीं, करूर पुलिस ने टीवीके के जिला सचिव मथियाझगन और एक अन्य नेता पौन राज को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा, पुलिस ने टीवीके नेता पुसी आनंद और अन्य की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की है. ऐसे में विजय की चुनावी सभा अगले दो हफ्तों के लिए स्थगित कर दी गई है

भगदड़ में घायल हुए एक व्यक्ति ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर घटना की जांच पूरी होने तक टीवीके द्वारा विजय की रैली के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है. करूर निवासी याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से तमिलनाडु के डीजीपी को निर्देश देने का आग्रह किया है कि वे विजय की किसी भी जनसभा या रैली की अनुमति तब तक न दें जब तक कि इस घटना की जांच पूरी न हो जाए, जिम्मेदारी तय न हो जाए और सुरक्षा उपाय लागू न हो जाएं.

भगदड़ की घटना के संबंध में करूर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक, टीवीके के नेताओं ने भीड़ जुटाने और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अभिनेता विजय के कार्यक्रम में जानबूझकर देरी की थी, जिसके कारण यह घटना हुई. करूर नगर थाने में 27 सितंबर को दर्ज की गई एफआईआर में टीवीके महासचिव पुसी आनंद, संयुक्त सचिव सीटीआर निर्मल कुमार, करूर टीवीके जिला सचिव मथियाझागन और कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

एफआईआर के मुताबिक, टीवीके नेताओं द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा गया था कि सभा में केवल 10,000 वॉलंटियर्स ही आएंगे, जबकि 25,000 से अधिक लोग विजय को देखने आए थे. पुलिस के अनुसार, राजनीतिक ताकत दिखाने के उद्देश्य से आयोजकों ने जानबूझकर विजय के करूर पहुंचने में 4 घंटे की देरी की.

यह भी पढ़ें- 'विजय के कार्यक्रम में जानबूझकर चार घंटे की देरी की गई', करूर भगदड़ पर FIR की कॉपी सामने आई

