'तमिलनाडु के छात्र को रूस में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया, उसे बचाइये': रूसी उप राजदूत को सांसद ने सौंपे पत्र - TN STUDENT STUCK IN RUSSIA

दुरई वाइको ने कहा, शिक्षा या रोजगार के लिए रूस गये भारतीय नागरिकों को जबरन युद्ध के मोर्चे पर भेजा जा रहा है.

रूसी उप राजदूत को पत्र सौंपते त्रिची सांसद. (ETV Bharat)
Published : August 12, 2025 at 7:55 PM IST

चेन्नई: एमडीएमके के प्रधान सचिव और त्रिची के सांसद दुरई वाइको ने मंगलवार 12 अगस्त को नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में उप राजदूत रोमन बाबुश्किन से मुलाकात की. सैकड़ों भारतीयों की रूसी सेना में जबरन भर्ती पर चिंता व्यक्त की. बाद में, उन्होंने उप राजदूत को एक पत्र सौंपकर उन्हें रिहा करने और भारत भेजने की मांग की. सांसद दुरई वाइको ने राजदूत डेनिस अलीपोव की अनुपस्थिति में उप राजदूत को एक पत्र सौंपा.

क्या लिखा है पत्र मेंः

  • पता चला है कि तमिलनाडु के एक मेडिकल छात्र किशोर सरवनन को रूसी सेना में जबरन भर्ती कर लिया है. अपने माता-पिता से आखिरी बातचीत में उसने बताया था कि उसे मारियुपोल में युद्ध प्रशिक्षण दिया गया और फिर मोर्चे पर भेज दिया गया.
  • इसके अलावा, पूरे भारत से रूस गए 14 भारतीय नागरिकों के लापता होने की सूचना उनके परिवार के सदस्यों ने दी है, जो मुझसे एक समूह में मिले थे. इससे यह आशंका प्रबल हो गई है कि हज़ारों भारतीयों को यूक्रेन-रूस युद्ध में जबरन भर्ती किया गया है. यह बेहद चिंताजनक है. वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, 2024 से 31 हजार 444 भारतीय छात्र रूस में अध्ययन कर रहे हैं.
  • इनमें से लगभग 2,000 तमिलनाडु से हैं. अगर ऐसी घटनाएं जारी रहीं, तो रूस में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों और उनके परिवारों को भय और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का सामना करना पड़ेगा.

मित्रता की दिलायी यादः

वाइको ने पत्र में भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता की भी चर्चा की. पत्र में लिखा 'नेहरू और इंदिरा गांधी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी तक, हमारे द्विपक्षीय संबंध निरंतर प्रगाढ़ होते रहे हैं. हमारे लोगों के बीच मैत्री, सहयोग और सांस्कृतिक समझ का एक मजबूत बंधन है. इसी मैत्री के आधार पर मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं.'

वाइको आगे लिखते हैं कि इतने लंबे समय से चली आ रही मित्रता में, यह सुनकर बहुत दुख होता है कि कथित तौर पर भारतीय नागरिकों को, जो केवल शिक्षा या कानूनी रोजगार के उद्देश्य से रूस आए थे, नागरिकता परिवर्तन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन्हें अग्रिम पंक्ति में भेज दिया जा रहा है.

रूसी उप राजदूत से किया आग्रहः

सांसद ने इस मैत्री के बदले रूस से आग्रह किया कि वह अपनी सीमाओं के भीतर भारतीय नागरिकों, विशेषकर छात्रों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को सुनिश्चित करे. उन्होंने इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया ताकि सभी प्रभावित भारतीय नागरिकों की सुरक्षित रिहाई हो सके.

क्या कहा रूसी उप राजदूत नेः

रूसी उप-राजदूत ने पत्र पढ़ा. उन्होंने दुरई वाइको से इस मामले पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा. इसके बाद, उन्होंने कहा, "रूसी सरकार कभी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं रही है. रूस दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखता है. केवल दोनों देशों के मध्यस्थों के ही अवैध गतिविधियों में शामिल होने की संभावना है."

रूसी उप राजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा, "इसके अलावा, हमें किशोर सरवनन को बचाने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय से आधिकारिक तौर पर एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें दुरई वाइको का अनुरोध भी शामिल है. हमने किशोर सरवनन के बारे में जानकारी एकत्र कर ली है. इस मामले में कार्रवाई की जा रही है."

