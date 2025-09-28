ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में भगदड़ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, अब तक 39 की मौत, 44 लोग अस्पताल में भर्ती

तमिलनाडु के करुर में एक्टर से नेता बने विजय की रैली में भगदड़ की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी.

TAMIL NADU RALLY STAMPEDE
तमिलनाडु में भगदड़ से पहले अभिनेता विजय सभा को संबोधित करते हुए (ANI)
September 28, 2025

Choose ETV Bharat

कुरुर: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु के करुर में शनिवार को चुनावी रैली में भगदड़ को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इस रैली में भगदड़ के चलते 39 लोगों की मौत हो गई जिसमें 8 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं. हादसे के बाद कुल 95 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. तमिलगा वेत्री काजहाम (टीवीके) के प्रमुख विजय के नेतृत्व में रैली निकाली गई थी.

95 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया: तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव

तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव पी सेंटहिल कुमार के अनुसार हादसे के बाद कुल 95 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. 51 लोगों को सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया. एक को छोड़कर अन्य लोग की हालत स्थिर है. विशेष डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं. 44 लोगों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है. हादसे में 39 लोगों की मौत हो गई.

विजय के आगमन में देरी से बढ़ी भीड़:डीजीपी

तमिलनाडु के डीजीपी जी वेंकटारमन ने कहा है कि एक्टर विजय के आने में देरी के चलते भीड़ बढ़ गई. इस हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है.

भगदड़ में मौत को लेकर मामला दर्ज

तमिलनाडु के करुर में भगदड़ को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरी घटना की जांच में जुटी है. पुलिस इस बात का पता लगाने जुटी है कि क्या कोई इसके पीछे साजिश तो नहीं है. साथ ही ये भी पता लगा रही है कि किन वजह से भगदड़ मची. तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP), लॉ एंड ऑर्डर एस डेविडसन देवसिरवथम ने कहा, 'एक मामला दर्ज कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच की जा रही है.'

घटना स्थल पर दृदय विदारक दृश्य

सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में घटना स्थल का दृश्य अत्यंत दिल को झकझोर देने वाला है. रविवार मॉर्निंग जारी विजुअल में चप्पल बिखरे हुए देखे गए. इसके साथ ही लोगों के सामाने फैले हुए थे. शनिवार को करूर में अभिनेता-राजनेतावादी विजय की रैली में 39 लोगों की मौत हो गई.

राजनीतिक दल के कार्यक्रम में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ: स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को कहा कि इतिहास में एक राजनीतिक दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुए हादसे में इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं मारे गए थे. इस दुखद घटना में 39 लोग मारे गए.

सीएम स्टालिन ने संवाददाताओं से कहा, 'मैं यहां गहरे दुःख के साथ खड़ा हूं. मैं करूर में हुई भयावह दुर्घटना का वर्णन करने में असमर्थ हूं. कल, लगभग 7:45 बजे, जब मैं चेन्नई में अधिकारियों के साथ बात कर रहा था तो मुझे यह खबर मिली. मुझे जैसे ही जानकारी मिली तो मैंने आस -पास के मंत्रियों को करूर जाने का निर्देश दिया.'

सीएम स्टालिन ने आश्वासन दिया कि भविष्य में या तो इस तरह की त्रासदी कभी होगी. हमारे राज्य के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी जान गंवा दी और भविष्य में इस तरह की त्रासदी कभी भी नहीं होनी चाहिए. वर्तमान में, 51 लोग गहन देखभाल इकाई में उपचार चल रहे हैं.

हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक जांच आयोग के गठन का आदेश

सीएम स्टालिन ने कहा कि उन्होंने एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन का आदेश दिया है. सीएम स्टालिन ने कहा, 'भारी दिल के साथ मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है.

मृतक के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा

मुख्यमंत्री स्टालिन ने मृतक के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने की घोषणा की. साथ ही घायल होने वालों को 1 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा.

हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि वह इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाएंगे और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे. स्टालिन ने किसी भी राजनीतिक बयान देने से परहेज किया और इस बात की कसम खाई कि घटना के पीछे सत्य का खुलासा होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सच्चाई पूछताछ आयोग के माध्यम से सामने आएगी.

सीएम स्टालिन अस्पताल का दौरा किया

सीएम स्टालिन ने शनिवार देर रात को सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया और करूर में शनिवार के भगदड़ में घायल लोगों से मुलाकात की. साथ ही उन्होंने घायल हुए लोगों के बेहतर इलाज सुनिश्चि करने का निर्देश दिया.

