तमिलनाडु में भगदड़ की घटना बेहद चिंताजनक, हमें प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए: केंद्रीय मंत्री मुरुगन

तमिलनाडु के करुर में भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजन रोते बिलखते हुए ( ANI )

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने रविवार को तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष और अभिनेता विजय द्वारा संबोधित एक रैली में कई जानें जाने पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में हुई दुखद मौत पर दुःख जताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मैं उन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ.'

कुरुर: तमिलनाडु के करुर में एक्टर से नेता बने विजय की रैली में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ. रैली के दौरान मची भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई जबकि 44 लोग घायल हो गए. इस दुखद घटना को लेकर सभी दुखी हैं. चूंकि यह आयोजन राजनीतिक दल की ओर से किया गया था लिहाजा राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया दी जा रही है. रैली का आयोजन तमिलगा वेत्री काजहाम (टीवीके) के प्रमुख विजय के नेतृत्व में किया गया था.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर कहा,'तमिलनाडु के करूर में हुए दुखद हादसे के बारे में सुनकर बहुत दुःख हुआ. इस दुखद घटना ने कई अनमोल जिंदगियाँ छीन ली. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ. प्रभु श्री राम उन्हें शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ. ॐ शांति!'

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगदड़ में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीड़ितों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद भगदड़ से बेहद व्यथित हूँ, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई. उन्होंने कहा,'हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं. हमारी संवेदनाएँ और प्रार्थनाएँ उनके साथ हैं. हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.'

टीटीवी दिनाकरन ने घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया

अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की. उन्होंने राज्य सरकार से घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का भी आग्रह किया. एक्स पर एक पोस्ट में टीटीवी दिनाकरन ने लिखा, 'करूर में भीड़ की अफरा-तफरी में बच्चों और महिलाओं सहित 30 से अधिक लोगों के मारे जाने की मीडिया में चल रही खबरें बेहद सदमे और दुःख का कारण हैं.

भाजपा नेता तमिलिसाई ने पीड़ितों की मदद का अनुरोध किया

भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा, 'मैं करूर जाकर पीड़ितों का समर्थन कर रही हूँ. जो भी मदद की जरूरत होगी, हम करेंगे. मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि इसे सनसनीखेज बनाने के बजाय, हम सब समझदारी से काम लें. हमे सभी तरह से पीड़ितों की मदद करनी चाहिए. हमने अपने जिला अध्यक्ष और आस-पास के जिलों के अध्यक्षों से भी अनुरोध किया है कि वे उनकी हर संभव मदद करें. केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को फोन करके स्थिति की जानकारी ली है और केंद्र सरकार जो भी मदद दे सकती है, वह देने की पेशकश की है. प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया है.

हमें प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए: केंद्रीय मंत्री मुरुगन

केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने रविवार को कहा कि करूर से आ रही खबरें बेहद चिंताजनक हैं और वह जिला कलेक्टर के संपर्क में हैं और भाजपा नेताओं को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दे रहे हैं. पत्रकारों से बात करते हुए, मुरुगन ने कहा, 'करूर से आ रही खबरें बेहद चिंताजनक हैं. हमें प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए. मैं जिला कलेक्टर के संपर्क में हूँ और भाजपा नेताओं को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है.'

