तमिलनाडु: PMK संस्थापक रामदास ने अपने बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया निष्कासित

चेन्नई: तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी पीएमके के संस्थापक एस. रामदास ने घोषणा की है कि उन्होंने अपने बेटे अंबुमणि रामदास को पार्टी की मूल सदस्यता सहित सभी जिम्मेदारियों से निष्कासित कर दिया है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि पीएमके की कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य उनके संपर्क में न आए. पीएमके में पार्टी संस्थापक रामदास और उनके पुत्र अंबुमणि के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहा था. कुछ महीने पहले अंबुमणि पर पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए रामदास ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया था और घोषणा की था कि वह खुद यह पद संभालेंगे. इसके बाद से, दोनों अलग-अलग पार्टी का काम कर रहे हैं. ऐसे में अंबुमणि पर पार्टी के खिलाफ काम करने और गैरकानूनी तथा मनमाने तरीके से पार्टी की आम सभा बुलाने समेत 16 आरोप लगाए गए थे. इन आरोपों पर अंबुमणि को नोटिस भेजकर 31 अगस्त तक स्पष्टीकरण देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया. इसके बाद, अंबुमणि को दूसरी बार नोटिस भेजा गया और उन्हें 10 दिन का और समय दिया गया. 10 सितंबर को दूसरी समयसीमा भी समाप्त हो गई, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया. जिसके बाद, पार्टी के संस्थापक रामदास ने गुरुवार को अंबुमणि को पीएमके की मूल सदस्यता सहित सभी जिम्मेदारियों से निष्कासित करने की घोषणा की.