तमिलनाडु: PMK संस्थापक रामदास ने अपने बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया निष्कासित
पीएमके संस्थापक रामदास ने अपने बेटे अंबुमणि को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. आरोप है कि अंबुमणि विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं.
Published : September 11, 2025 at 5:47 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी पीएमके के संस्थापक एस. रामदास ने घोषणा की है कि उन्होंने अपने बेटे अंबुमणि रामदास को पार्टी की मूल सदस्यता सहित सभी जिम्मेदारियों से निष्कासित कर दिया है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि पीएमके की कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य उनके संपर्क में न आए.
पीएमके में पार्टी संस्थापक रामदास और उनके पुत्र अंबुमणि के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहा था. कुछ महीने पहले अंबुमणि पर पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए रामदास ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया था और घोषणा की था कि वह खुद यह पद संभालेंगे. इसके बाद से, दोनों अलग-अलग पार्टी का काम कर रहे हैं.
ऐसे में अंबुमणि पर पार्टी के खिलाफ काम करने और गैरकानूनी तथा मनमाने तरीके से पार्टी की आम सभा बुलाने समेत 16 आरोप लगाए गए थे. इन आरोपों पर अंबुमणि को नोटिस भेजकर 31 अगस्त तक स्पष्टीकरण देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया.
इसके बाद, अंबुमणि को दूसरी बार नोटिस भेजा गया और उन्हें 10 दिन का और समय दिया गया. 10 सितंबर को दूसरी समयसीमा भी समाप्त हो गई, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया. जिसके बाद, पार्टी के संस्थापक रामदास ने गुरुवार को अंबुमणि को पीएमके की मूल सदस्यता सहित सभी जिम्मेदारियों से निष्कासित करने की घोषणा की.
गुरुवार को चेन्नई के तिंडीवनम क्षेत्र में स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए रामदास ने कहा, "पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए अंबुमणि को दो बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद, उन्होंने पार्टी की अनुशासन समिति द्वारा सुझाए गए 16 आरोपों का जवाब नहीं दिया है. इसलिए, यह माना जाता है कि उन्होंने सभी आरोपों को अपनी गलती के रूप में स्वीकार कर लिया है और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सत्य और सही हैं. इसलिए, मैं उन्हें पार्टी के मूल सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटा रहा हूं."
राजनेता होने की कोई योग्यता नहीं: रामदास
रामदास ने चेताया, "किसी भी पार्टी सदस्य को अब अंबुमणि के संपर्क में नहीं रहना चाहिए. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है क्योंकि उन्हें दो बार नोटिस भेजना उचित नहीं ठहराया गया है. पार्टी के नियमों के अनुसार अंबुमणि को कई मौके दिए गए थे. हालांकि, अब यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने इस मौके का सही इस्तेमाल नहीं किया."
रामदास ने कहा, "अंबुमणि और उनका परिवार पीएमके से अलग पार्टी की तरह काम कर रहे हैं. अंबुमणि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जो पीएमके में किसी ने कभी नहीं किया. विभिन्न क्षेत्रों से सलाह के बावजूद, अंबुमणि इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं. वह राजनेता होने के योग्य नहीं हैं. मैं अंबुमणि के साथ काम करने वालों को पीएमके में फिर से शामिल करने के लिए तैयार हूं."
