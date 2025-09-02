चेन्नईः तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कानून और व्यवस्था के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पिछले डीजीपी शंकर जिवाल के रिटायर होने के बाद वेंकटरमण ने अंतरिम डीजीपी का पद संभाला है. इस बीच, सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को आठ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची भेजी है.
पिछले दो साल से तमिलनाडु पुलिस विभाग के डीजीपी रहे शंकर जिवाल दो दिन पहले रिटायर हो गए. इसके बाद उसी दिन वेंकटरमण ने डीजीपी के प्रभार को संभाल लिया. चेन्नई पुलिस आयुक्त अरुण ने अंतरिम डीजीपी वेंकटरमण से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी. संयुक्त आयुक्तों और अतिरिक्त आयुक्तों ने भी वेंकटरमण को बधाई दी. गौरतलब है कि वे परसों गणेश उत्सव और मूर्ति विसर्जन की निगरानी के कारण वेंकटरमण के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सके थे.
Director General of Police/Head of Police Force Tr.Shankar Jiwal, IPS, who has served in the Indian Police Service for more than thirty-five years, is retiring from service today 31.08.2025. After his retirement, this responsibility is being handed over to Tr.G.Venkataraman, IPS. pic.twitter.com/la1DDVqLnP— Tamil Nadu Police (@tnpoliceoffl) August 31, 2025
इस बीच, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी वेंकटरमन द्वारा कल कानून-व्यवस्था के प्रभारी डीजीपी के रूप में कार्यभार संभालने के समारोह में, छह वरिष्ठ अधिकारी शामिल नहीं हुए. पुलिस हलकों में चर्चा थी कि वे असंतुष्ट थे. हालांकि तमिलनाडु पुलिस पहले भी दो बार कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त कर चुकी है, जिनपर विवाद हो चुके हैं. और अब तीसरी बार कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है.
भारत में सभी राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति की जाती है. इसके तहत तमिलनाडु सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को आठ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची भेजी है. यूपीएससी इस सूची में से तीन अधिकारियों का चयन करेगा, जिसके बाद तमिलनाडु में नए डीजीपी की नियुक्ति होगी. सूची में सीमा अग्रवाल, संदीप रॉय राठौर, राजकुमार जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं.
