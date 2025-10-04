ETV Bharat / bharat

क्या TVK नेता विजय को गिरफ्तार किया जाएगा? जानिए करूर भगदड़ पर मंत्री का जवाब

तमिलनाडु के करूर जिले में टीवीके प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ की घटना में 41 लोगों की मौत हुई थी.

Tamil Nadu Minister Durai Murugan Reaction on Whether TVK Vijay Will Be Arrested in Karur Stampede
टीवीके प्रमुख विजय (File/ ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 7:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वेल्लोर: तमिलनाडु के करूर जिले में बीते 27 सितंबर को अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ की घटना में 40 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. इस त्रासदी के बाद स्थानीय टीवीके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, टीवीके प्रमुख विजय को मामले में आरोपी भी नहीं बनाया गया है, क्योंकि करूर पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं किया है.

मगर सवाल उठ रहे हैं कि क्या 41 लोगों की मौत मामले में अभिनेता विजय पर भी कार्रवाई होगी. शनिवार को वेल्लोर जिले में तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या विजय को गिरफ्तार किया जाएगा. इस पर उनका जवाब काफी नपा-तुला था.

जब पत्रकारों ने पूछा, "क्या टीवीके नेता विजय को गिरफ्तार किया जाएगा?" जवाब में, मंत्री दुरई मुरुगन ने कहा, "अगर विजय को गिरफ्तार करने की नौबत आई, तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे. हम अनावश्यक परिस्थितियों में ऐसा नहीं करेंगे. हम किसी को भी बेवजह गिरफ्तार नहीं करेंगे."

तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन
तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन (ETV Bharat)

दुरई मुरुगन यहां 'नालम काकुम स्टालिन' चिकित्सा शिविर में भाग लेने आए थे. इस दौरान मंत्री दुरई मुरुगन मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने कहा, "तमिलनाडु सरकार ने उत्तर-पूर्वी मानसून का सामना करने के लिए जरूरी एहतियाती कदम उठाए हैं." उन्होंने कहा कि मानसून से निपटने के लिए दो चरणों में उपाय किए गए हैं. इसमें मानसून-पूर्व अवधि के दौरान 30 करोड़ रुपये की तैयारियां शामिल हैं. इसमें जलाशयों और नहरों की सफाई और किनारों को मजबूत करना शामिल है. 160 करोड़ रुपये की लागत से जलापूर्ति लाइनों की मरम्मत और नई नहरों के निर्माण सहित अन्य कार्य प्रगति पर हैं. सरकार किसी भी प्रकार की बारिश का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

मुरुगन ने कहा कि करूर भगदड़ मामले में जजों ने जो कहा, वही मुख्य बात है. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री (एमके स्टालिन) कल्लाकुरिची घटना पर नहीं गए. लेकिन वह तुरंत करूर घटना पर क्यों गए? आप कहते हैं कि अन्नामलाई ने सवाल उठाया था. तब स्थिति अलग थी. आज स्थिति अलग है. यह एक बड़ी आपदा है कि 41 लोग मारे गए. मुख्यमंत्री का तुरंत इस घटना पर जाना बहुत स्वाभाविक है जिसे दुनिया देख रही है."

यह भी पढ़ें- राज्य सरकार कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करेगी, करूर भगदड़ पर बोले सीएम स्टालिन

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER DURAI MURUGANTVK VIJAYTAMIL NADU NEWSKARUR STAMPEDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.