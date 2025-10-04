क्या TVK नेता विजय को गिरफ्तार किया जाएगा? जानिए करूर भगदड़ पर मंत्री का जवाब
तमिलनाडु के करूर जिले में टीवीके प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ की घटना में 41 लोगों की मौत हुई थी.
Published : October 4, 2025 at 7:17 PM IST
वेल्लोर: तमिलनाडु के करूर जिले में बीते 27 सितंबर को अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ की घटना में 40 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. इस त्रासदी के बाद स्थानीय टीवीके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, टीवीके प्रमुख विजय को मामले में आरोपी भी नहीं बनाया गया है, क्योंकि करूर पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं किया है.
मगर सवाल उठ रहे हैं कि क्या 41 लोगों की मौत मामले में अभिनेता विजय पर भी कार्रवाई होगी. शनिवार को वेल्लोर जिले में तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या विजय को गिरफ्तार किया जाएगा. इस पर उनका जवाब काफी नपा-तुला था.
जब पत्रकारों ने पूछा, "क्या टीवीके नेता विजय को गिरफ्तार किया जाएगा?" जवाब में, मंत्री दुरई मुरुगन ने कहा, "अगर विजय को गिरफ्तार करने की नौबत आई, तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे. हम अनावश्यक परिस्थितियों में ऐसा नहीं करेंगे. हम किसी को भी बेवजह गिरफ्तार नहीं करेंगे."
दुरई मुरुगन यहां 'नालम काकुम स्टालिन' चिकित्सा शिविर में भाग लेने आए थे. इस दौरान मंत्री दुरई मुरुगन मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने कहा, "तमिलनाडु सरकार ने उत्तर-पूर्वी मानसून का सामना करने के लिए जरूरी एहतियाती कदम उठाए हैं." उन्होंने कहा कि मानसून से निपटने के लिए दो चरणों में उपाय किए गए हैं. इसमें मानसून-पूर्व अवधि के दौरान 30 करोड़ रुपये की तैयारियां शामिल हैं. इसमें जलाशयों और नहरों की सफाई और किनारों को मजबूत करना शामिल है. 160 करोड़ रुपये की लागत से जलापूर्ति लाइनों की मरम्मत और नई नहरों के निर्माण सहित अन्य कार्य प्रगति पर हैं. सरकार किसी भी प्रकार की बारिश का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
मुरुगन ने कहा कि करूर भगदड़ मामले में जजों ने जो कहा, वही मुख्य बात है. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री (एमके स्टालिन) कल्लाकुरिची घटना पर नहीं गए. लेकिन वह तुरंत करूर घटना पर क्यों गए? आप कहते हैं कि अन्नामलाई ने सवाल उठाया था. तब स्थिति अलग थी. आज स्थिति अलग है. यह एक बड़ी आपदा है कि 41 लोग मारे गए. मुख्यमंत्री का तुरंत इस घटना पर जाना बहुत स्वाभाविक है जिसे दुनिया देख रही है."
