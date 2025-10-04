ETV Bharat / bharat

क्या TVK नेता विजय को गिरफ्तार किया जाएगा? जानिए करूर भगदड़ पर मंत्री का जवाब

वेल्लोर: तमिलनाडु के करूर जिले में बीते 27 सितंबर को अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ की घटना में 40 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. इस त्रासदी के बाद स्थानीय टीवीके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, टीवीके प्रमुख विजय को मामले में आरोपी भी नहीं बनाया गया है, क्योंकि करूर पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं किया है. मगर सवाल उठ रहे हैं कि क्या 41 लोगों की मौत मामले में अभिनेता विजय पर भी कार्रवाई होगी. शनिवार को वेल्लोर जिले में तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या विजय को गिरफ्तार किया जाएगा. इस पर उनका जवाब काफी नपा-तुला था. जब पत्रकारों ने पूछा, "क्या टीवीके नेता विजय को गिरफ्तार किया जाएगा?" जवाब में, मंत्री दुरई मुरुगन ने कहा, "अगर विजय को गिरफ्तार करने की नौबत आई, तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे. हम अनावश्यक परिस्थितियों में ऐसा नहीं करेंगे. हम किसी को भी बेवजह गिरफ्तार नहीं करेंगे."