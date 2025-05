ETV Bharat / bharat

FIR दर्ज करवाने पहुंची महिला, पुलिस अधिकारी ने आपत्तिजनक भाषा का किया इस्तेमाल, लगा 2 लाख रु का जुर्माना - TAMIL NADU

Published : May 14, 2025 at 7:32 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 7:46 PM IST

नई दिल्ली: नागरिकों को अक्सर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. जब अधिकारी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अपमान सहना पड़ता है और इस तरह के निंदनीय व्यवहार के कारण वे अक्सर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से कतराते हैं. वहीं, तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने थकाऊ कानूनी प्रक्रिया से बेपरवाह होकर पुलिस अधिकारी को थाने में अपनी मां से बात करते समय गंदी भाषा का इस्तेमाल करने पर कानून के प्रति जवाबदेह बनाने का फैसला किया. मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में उनकी चिंता सु्प्रीम कोर्ट द्वारा अनदेखी नहीं की गई, जिसने यह स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारियों को नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और वे आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर नागरिक जो किसी अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस थाने जाता है, उसके साथ मानवीय सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए. 2 लाख रुपये का मुआवजा

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने 30 अप्रैल को पारित आदेश में एक पुलिस निरीक्षक द्वारा एक शिकायतकर्ता को गंदी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा देने के लाएबिलिटी को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "अधिनियम की धारा 2 के सेक्शन (डी) के तहत, 'मानवाधिकार' का अर्थ संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार हैं. " पीठ ने कहा कि व्यक्ति और उसके माता-पिता एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस अधिकारी ने उसकी मां से बात करते समय आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और शिकायत दर्ज करने से भी इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा, "भारत का प्रत्येक नागरिक जो किसी अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, उसके साथ मानवीय गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह उसका मौलिक अधिकार है, जो नागरिक किसी अपराध की रिपोर्ट करना चाहता है, उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए."

आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल

पीठ ने पाया कि तमिलनाडु के विरथुनगर जिले के श्रीविल्लीपुथुर टाउन पुलिस स्टेशन (क्राइम) में पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात पावुल येसु धसन ने न केवल एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, बल्कि शिकायतकर्ता की मां से बात करते समय बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया. धसन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि यह मानते हुए कि अपीलकर्ता ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है, यह मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा. वकील ने मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 2 (डी) के तहत मानवाधिकारो की परिभाषा पर अगालत का ध्यान आकर्षित किया और जोर देकर कहा कि इस मामले में मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं है. सब-इंस्पेक्टर ने अपराध दर्ज किया

पीठ ने कहा कि व्यक्ति और उसके माता-पिता केवल एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे. पीठ ने कहा, "हालांकि, कानून सुस्थापित है, लेकिन सब-इंस्पेक्टर ने अपराध दर्ज नहीं किया. वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते उन्हें तुरंत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी. हालांकि, उन्होंने न केवल ऐसा करने से इनकार कर दिया, बल्कि तीसरे प्रतिवादी की मां से बात करते समय बहुत आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया. धसान द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, "इसलिए, उनके के आचरण को देखते हुए, आयोग और हाई कोर्ट ने सही पाया कि अपीलकर्ता की ओर से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया था. इसलिए, आरोपित निर्णय और आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. तदनुसार अपील खारिज की जाती है." तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही अपीलकर्ता से राशि वसूलने की स्वतंत्रता भी दी. इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने भी आयोग के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. तब धसान ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया. यह भी पढ़ें- '4000 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए...', हर्ष गोयनका की भारतीय नागरिकों से तुर्की-अजरबैजान की यात्रा बायकॉट करने की अपील

