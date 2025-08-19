नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार पर केंद्र से 608 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लोगों को कथित तौर पर 5 लाख से ज्यादा घर न देने का आरोप लगाया. उन्होंने इसे गरीब लोगों के साथ अन्याय बताया.

शिवराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार ने लोगों को 2 लाख 15 हजार घर नहीं दिए हैं और बजट में आवंटन के बावजूद 3 लाख 15 हजार घरों का निर्माण नहीं हुआ है. ग्रामीण विकास मंत्री ने आगे आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 2024 में उचित घरों की जरूरत वाले लोगों की पहचान के लिए जरूरी सर्वेक्षण नहीं कराया.

आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद लावू श्रीकृष्ण देवरायलु द्वारा तमिलनाडु में प्रधानमंत्री आवास योजना पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए चौहान ने कहा, "मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने तमिलनाडु में गरीबों के लिए घर बनाने के लिए बजट आवंटित किया है. लेकिन यह अन्याय की पराकाष्ठा है कि एक साल से भी ज्यादा समय से 2 लाख 15 हजार से अधिक घर लोगों को नहीं दिए गए हैं."

उन्होंने आगे कहा, "करीब 3 लाख 10 हजार घर पूरे नहीं हुए हैं, पैसा दिया जा चुका है, 608 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं, यह तमिलनाडु सरकार के खाते में पड़ा है, लेकिन वे घर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनका निर्माण नहीं कर रहे हैं."

विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन और कई सांसदों के सदन के आसन के सामने नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद लावू श्रीकृष्ण देवरायलु ने केंद्रीय मंत्री चौहान से तमिलनाडु में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत घरों की संख्या, बजट आवंटन और किसी भी नियोजित सर्वेक्षण के बारे में पूछा.

उन्होंने कहा, "पीएम आवास योजना (ग्रामीण) एक बड़ी सफलता रही है. इससे तीन लाभ हुए हैं: गरीबों को घर उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी को रोजगार प्रदान करना और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और उसे बढ़ावा देना." योजना के कार्यान्वयन के बारे में पूछते हुए टीडीपी सांसद ने कहा, "तमिलनाडु में कितने घरों को मंजूरी दी गई है, कितना बजट आवंटित किया गया है और क्या नए घरों की पहचान के लिए कोई नया सर्वेक्षण किया गया है."

विपक्षी दलों के लगातार विरोध और नारेबाजी के बीच, चौहान ने कहा, "हमने पीएम आवास योजना के लिए पैसा दिया है, लेकिन तमिलनाडु सरकार घर स्वीकार नहीं कर रही है. यह अन्याय है, गरीब लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है."

उन्होंने कहा कि 2024 में 'कच्चे घर' वाले और आवास की जरूरत वाले लोगों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया जाना था, लेकिन राज्य सरकार वह सर्वेक्षण भी नहीं कर पाई. चौहान ने राज्य सरकार के सामने हाथ जोड़कर कहा, "गरीबों के साथ अन्याय" बंद करो और 2018 की आवास प्लस सूची में दिए जाने वाले लगभग 50 हजार घर दो.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "2018 की आवास प्लस सूची में शामिल 50,815 लोगों को घर नहीं दिए गए हैं, उन्हें क्या परेशानी है? गरीबों के घर बन रहे हैं, क्या उन्हें इस बात से दिक्कत है कि मोदी का नाम आगे आएगा? समस्या यह है कि 2024 में 'कच्चे घरों' वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें पक्का घर देने के लिए एक सर्वेक्षण होना था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने सर्वेक्षण ही नहीं किया. यह गरीबों के साथ अन्याय है. मैं तमिलनाडु सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि लोगों को उनके घर दिए जाएं."

नवंबर 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराना है. लाभार्थियों का चयन तीन-चरण वाली सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी 2011) और आवास+ (2018) सर्वेक्षण, ग्राम सभा की मंजूरी और जियो-टैगिंग शामिल हैं. सरकार ने 2023-24 तक 2.95 करोड़ घरों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस योजना को 2 करोड़ और घरों के साथ बढ़ा दिया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-29 के लिए कुल परिव्यय 3,06,137 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 54,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.

