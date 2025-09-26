ETV Bharat / bharat

मुंबई पुलिसकर्मी को 2 करोड़ का लालच देकर ठगे 35 लाख, तमिलनाडु के कांस्टेबल समेत तीन गिरफ्तार

लक्ष्मणन को जब पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसने पेरियाकुलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

cheated Mumbai policeman
पुलिस हिरासत में आरोप. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 7:07 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 7:12 PM IST

थेनी: तमिलनाडु की पेरियाकुलम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसने मुंबई के एक पुलिसकर्मी के साथ धोखाधड़ी कर 35 लाख रुपये ठग लिये थे. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दो आरोपी फरार हैं. पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है उसमें तमिलनाडु का एक निलंबित कांस्टेबल भी है. धोखाधड़ी के आरोप में ही उसे निलंबित किया गया है.

कैसे फंसायाः

पीड़ित पुलिसकर्मी का नाम लक्ष्मणन है. उम्र करीब 33 वर्ष है. मुंबई के वेस्ट सिटी में पुलिसकर्मी हैं. दो महीने पहले, थेनी जिले के सेंथिल और शेखर बाबू ने उनसे फोन पर संपर्क किया. उन्होंने 2000 रुपये के 2 करोड़ रुपये का हवाला धन होने की बात बतायी. कहा कि यदि वे 50 लाख रुपये देंगे तो वे उन्हें 2 करोड़ रुपये देंगे.

35 लाख लेकर पहुंचाः

इसके बाद, मुंबई पुलिसकर्मी लक्ष्मणन और उनके रिश्तेदार गंगाधरन दो दिन पहले थेनी पेरियाकुलम आए. वहां एक लॉज में रुके. लक्ष्मणन ने सेंथिल और शेखर बाबू से संपर्क किया और कहा कि उनके पास केवल 35 लाख रुपये हैं. शेष रकम उन्हें चेक के रूप में दे देंगे. सेंथिल और शेखर बाबू दोनों ने केवल नकद देने की मांग की. लक्ष्मणन ने थेनी एक्सिस बैंक से पैसे निकाले और वापस लॉज चले गए.

नकली पुलिस बनकर धमकायाः

इसके बाद दो व्यक्ति पहुंचे और लक्ष्मणन को कार में ले गए. पेरियाकुलम-मदुरै रोड पर कार रोककर उन्हें अपने पास मौजूद 2000 रुपये के नोट दिखाए. तभी एक अन्य कार में सवार पांच लोगों ने खुद को आपराधिक जांच विभाग का पुलिसकर्मी बताते हुए धमकाया. सेंथिल, शेखर बाबू, लक्ष्मणन तथा उसके रिश्तेदार के साथ मारपीट की तथा उन्हें कार में डालकर ले जाने लगे.

पुलिस ने की कार्रवाईः

लक्ष्मणन ने बताया कि वह मुंबई पुलिस में काम करता है, तो उन्होंने उसे और उसके रिश्तेदार को पेरियाकुलम बाईपास रोड पर उतार दिया. उसके बाद सभी भाग गए. लक्ष्मणन को जब पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसने पेरियाकुलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया.

किनकी हुई गिरफ्तारीः

जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके नाम अजित कुमार, डिंडीगुल जिले के थोट्टानूट निवासी पुलिस कांस्टेबल नरेंद्रन और उसी गांव के रामकुमार हैं. उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि पैसे लेने वाले सेंथिल और शेखरबाबू भाग गए हैं. इसके बाद, पुलिस ने गिरोह द्वारा इस्तेमाल की गई दो कारों को जब्त कर लिया. मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

नरेंद्रन क्यों निलंबित किया गयाः

गौरतलब है कि गिरफ्तार नरेंद्रन 2013 में तमिलनाडु पुलिस में भर्ती हुआ था. डिंडीगुल जिले में कांस्टेबल के पद पर रहते हुए इसी तरह के अपराधों के लिए उसे निलंबित कर दिया गया था.

