मुंबई पुलिसकर्मी को 2 करोड़ का लालच देकर ठगे 35 लाख, तमिलनाडु के कांस्टेबल समेत तीन गिरफ्तार

थेनी: तमिलनाडु की पेरियाकुलम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसने मुंबई के एक पुलिसकर्मी के साथ धोखाधड़ी कर 35 लाख रुपये ठग लिये थे. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दो आरोपी फरार हैं. पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है उसमें तमिलनाडु का एक निलंबित कांस्टेबल भी है. धोखाधड़ी के आरोप में ही उसे निलंबित किया गया है.

कैसे फंसायाः

पीड़ित पुलिसकर्मी का नाम लक्ष्मणन है. उम्र करीब 33 वर्ष है. मुंबई के वेस्ट सिटी में पुलिसकर्मी हैं. दो महीने पहले, थेनी जिले के सेंथिल और शेखर बाबू ने उनसे फोन पर संपर्क किया. उन्होंने 2000 रुपये के 2 करोड़ रुपये का हवाला धन होने की बात बतायी. कहा कि यदि वे 50 लाख रुपये देंगे तो वे उन्हें 2 करोड़ रुपये देंगे.

35 लाख लेकर पहुंचाः

इसके बाद, मुंबई पुलिसकर्मी लक्ष्मणन और उनके रिश्तेदार गंगाधरन दो दिन पहले थेनी पेरियाकुलम आए. वहां एक लॉज में रुके. लक्ष्मणन ने सेंथिल और शेखर बाबू से संपर्क किया और कहा कि उनके पास केवल 35 लाख रुपये हैं. शेष रकम उन्हें चेक के रूप में दे देंगे. सेंथिल और शेखर बाबू दोनों ने केवल नकद देने की मांग की. लक्ष्मणन ने थेनी एक्सिस बैंक से पैसे निकाले और वापस लॉज चले गए.

नकली पुलिस बनकर धमकायाः

इसके बाद दो व्यक्ति पहुंचे और लक्ष्मणन को कार में ले गए. पेरियाकुलम-मदुरै रोड पर कार रोककर उन्हें अपने पास मौजूद 2000 रुपये के नोट दिखाए. तभी एक अन्य कार में सवार पांच लोगों ने खुद को आपराधिक जांच विभाग का पुलिसकर्मी बताते हुए धमकाया. सेंथिल, शेखर बाबू, लक्ष्मणन तथा उसके रिश्तेदार के साथ मारपीट की तथा उन्हें कार में डालकर ले जाने लगे.