केंद्र सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस सांसद, अस्पताल में भर्ती - CONGRESS MP HUNGER STRIKE

केंद्र सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Tamil Nadu Congress MP sasikanth senthil admitted to hospital in Chennai Continue hunger strike
केंद्र सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस सांसद, अस्पताल में भर्ती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2025 at 7:05 PM IST

तिरुवल्लूर: केंद्र सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल को रविवार को तिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल से चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया.

केंद्र सरकार ने 'समग्र शिक्षा' योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए तमिलनाडु को 2,152 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं की है. इसके विरोध में, तिरुवल्लूर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने 29 अगस्त को कलेक्टर कार्यालय स्थित सांसद निवास पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी. उन्होंने 30 अगस्त को दूसरे दिन भी अपनी भूख हड़ताल जारी रखी. ऐसे में शनिवार रात उनका रक्तचाप (Blood Pressure) अचानक बढ़ गया, जिससे उन्हें चक्कर आने और बेहोशी की समस्या हुई.

इसके बाद, एक मेडिकल टीम ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और 108 एम्बुलेंस द्वारा उन्हें इलाज के लिए तिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां उनका इलाज किया गया. हालांकि, उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें रात भर अस्पताल में ही रहने की सलाह दी है. सांसद शशिकांत शनिवार रात से ही डॉक्टरों की निरंतर निगरानी में हैं.

हालांकि, उन्होंने अस्पताल में अपनी भूख हड़ताल जारी रखी. ऐसे में, उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें तिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल से चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है.

इस बारे में चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल के डॉक्टर शांताराम ने कहा, "तिरुवल्लूर के सांसद शशिकांत सेंथिल का स्वास्थ्य अच्छा है. उनका रक्तचाप नियंत्रण में आ गया है. हालांकि, एक विशेष मेडिकल टीम लगातार उनकी जांच कर रही है. उनकी हालत में सुधार हो रहा है."

सांसद शशिकांत सेंथिल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "मैं तमिलनाडु के लिए 'समग्र शिक्षा' शिक्षा कोष की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हूं. 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने इसके लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है. केंद्र सरकार को निश्चित रूप से इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए, जिसमें 44 लाख बच्चों का भविष्य शामिल है."

