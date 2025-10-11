'भारत गांवों में बसता है', CM स्टालिन ने 10000 से अधिक पंचायतों को किया संबोधित
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि यह पहली बार है, जब 10 हजार से ज्यादा पंचायतों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है.
Published : October 11, 2025 at 8:41 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को ग्राम सभा बैठक को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के इतिहास में यह पहली बार है कि 10,000 से अधिक पंचायतों को एक साथ लाकर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जा रही है.
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से आयोजित ग्राम सभा बैठक में कई जिलों के पंचायत प्रमुखों ने भाग लिया. वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अपने संबोधन में सीएम स्टालिन ने कहा, "हमारे देश की रीढ़ गांव हैं. इसीलिए हमारे राष्ट्रपिता गांधीजी ने कहा था, 'स्वतंत्र भारत की शक्ति गांवों में निहित है'. महात्मा गांधी जोर देकर कहा था, 'भारत गांवों में बसता है'. हमें ऐसे ही गांवों का विकास करना है. हमें गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और ग्राम प्रशासन को मजबूत बनाना है, और हम विभिन्न योजनाओं को लोकतांत्रिक तरीके से लागू कर रहे हैं! ये योजनाएं तमिलनाडु की ग्राम पंचायतों के विकास का आधार हैं! इसीलिए, जब मैं विपक्ष का नेता था, तब मैंने लगातार ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया. आपके सहयोग से मुख्यमंत्री बनने के बाद, अब मैं तीसरी बार ग्राम सभा की बैठक में भाग ले रहा हूं."
उन्होंने कहा कि किसी अन्य मुख्यमंत्री ने इस तरह ग्राम सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया है. तमिलनाडु के इतिहास में यह पहली बार है कि 10 हजार से ज्यादा पंचायतों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है और इतने बड़े पैमाने पर ग्राम सभा की बैठक हो रही है. हमारी द्रविड़ मॉडल सरकार, जिसे आपने बनाया है, ने देश को दिशा दिखाने वाली कई योजनाएं लागू की हैं. एक महान परियोजना जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं की प्रगति को संभव बनाने वाली एकमात्र परियोजना महिला स्वयं सहायता समूह परियोजना है. आप में से कई लोगों को स्वयं सहायता समूहों से लाभ हुआ होगा. जब मैं उपमुख्यमंत्री था, तब मैंने स्वयं कई घंटे मंचों पर खड़े होकर रिवॉल्विंग फंड वितरित किए थे. अगले कदम के रूप में, हम महिलाओं के अधिकारों के लिए धन उपलब्ध करा रहे हैं.
सीएम स्टालिन ने कहा कि झुग्गी-झोपड़ी मुक्त तमिलनाडु के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 'कलैग्नारिन कनवु इल्लम' नामक एक क्रांतिकारी परियोजना शुरू की गई है और दो वर्षों में, अनुमानित सात हजार करोड़ रुपये की लागत से दो लाख घर बनाने का निर्णय लिया गया है, और अब तक 2024-25 में 99 हजार 453 घर बनाए जा चुके हैं. 2025-26 में, आज की स्थिति में, 78 हजार 312 घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इसी प्रकार, सड़क सुविधाओं के संदर्भ में, हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना, नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी, सहित विभिन्न योजनाओं के तहत 21 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों और पुलों का सुधार किया है.
उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम पंचायतों का प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी हो. आय-व्यय का लेखा-जोखा ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को समझाया जाए और उनकी सहमति से उस पर अमल किया जाए. जानकारी इस तरह साझा की जाए कि लोगों को पता चले कि किस पंचायत ने कब और कितना खर्च किया है. इस बैठक में आपके द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक सुझाव पर विचार किया जाएगा और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसे क्रियान्वित किया जाएगा. हमारे गांव भविष्य के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अहम हैं. जहां तक हमारी द्रविड़ मॉडल सरकार की बात है, यह एक ऐसी सरकार है जो जनभागीदारी से विकास सुनिश्चित करती है. हम अपने कार्यों से यह सिद्ध करेंगे कि 'गाँव की शक्ति ही राज्य की शक्ति है'.
