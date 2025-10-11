ETV Bharat / bharat

'भारत गांवों में बसता है', CM स्टालिन ने 10000 से अधिक पंचायतों को किया संबोधित

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को ग्राम सभा बैठक को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के इतिहास में यह पहली बार है कि 10,000 से अधिक पंचायतों को एक साथ लाकर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जा रही है.

ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से आयोजित ग्राम सभा बैठक में कई जिलों के पंचायत प्रमुखों ने भाग लिया. वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अपने संबोधन में सीएम स्टालिन ने कहा, "हमारे देश की रीढ़ गांव हैं. इसीलिए हमारे राष्ट्रपिता गांधीजी ने कहा था, 'स्वतंत्र भारत की शक्ति गांवों में निहित है'. महात्मा गांधी जोर देकर कहा था, 'भारत गांवों में बसता है'. हमें ऐसे ही गांवों का विकास करना है. हमें गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और ग्राम प्रशासन को मजबूत बनाना है, और हम विभिन्न योजनाओं को लोकतांत्रिक तरीके से लागू कर रहे हैं! ये योजनाएं तमिलनाडु की ग्राम पंचायतों के विकास का आधार हैं! इसीलिए, जब मैं विपक्ष का नेता था, तब मैंने लगातार ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया. आपके सहयोग से मुख्यमंत्री बनने के बाद, अब मैं तीसरी बार ग्राम सभा की बैठक में भाग ले रहा हूं."

उन्होंने कहा कि किसी अन्य मुख्यमंत्री ने इस तरह ग्राम सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया है. तमिलनाडु के इतिहास में यह पहली बार है कि 10 हजार से ज्यादा पंचायतों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है और इतने बड़े पैमाने पर ग्राम सभा की बैठक हो रही है. हमारी द्रविड़ मॉडल सरकार, जिसे आपने बनाया है, ने देश को दिशा दिखाने वाली कई योजनाएं लागू की हैं. एक महान परियोजना जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं की प्रगति को संभव बनाने वाली एकमात्र परियोजना महिला स्वयं सहायता समूह परियोजना है. आप में से कई लोगों को स्वयं सहायता समूहों से लाभ हुआ होगा. जब मैं उपमुख्यमंत्री था, तब मैंने स्वयं कई घंटे मंचों पर खड़े होकर रिवॉल्विंग फंड वितरित किए थे. अगले कदम के रूप में, हम महिलाओं के अधिकारों के लिए धन उपलब्ध करा रहे हैं.