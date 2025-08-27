मुजफ्फरपुर : बिहार में निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा का आज 11 वां दिन है. बुधवार को यात्रा की शुरुआत दरभंगा के गंगवारा महावीर स्थान से हुई. सुबह 10:30 बजे एनएच-57 स्थित शाही दरबार के पास मुख्यमंत्री एमके स्टालिन यात्रा में शामिल हुए. इसके बाद दोपहर 12 बजे मुजफ्फरपुर में जारंग हाई स्कूल में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ.

स्टालिन ने 15 मिनट किया संबोधित : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस दौरान 15 मिनट के अपने भाषण में जहां एक ओर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा. वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ भी की. यहां तक कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत की अग्रिम बधाई भी दे डाली.

'करुणानिधि और लालू यादव की दोस्ती' : एमके स्टालिन ने कहा कि बिहार का नाम आते ही लालू यादव याद आते हैं. करुणानिधि और लालू यादव घनिष्ठ मित्र रहे. कितने ही मुकदमे और विपरित परिस्थितियां आयी लेकिन भाजपा से डरे बिना डटे रहने के कारण ही लालू प्रसाद यादव देश के बड़े नेताओं में से एक हैं. उनके पदचिह्नों पर पुत्र तेजस्वी यादव संघर्ष कर रहे हैं.

''पिछले एक महीने से पूरा भारत केवल बिहार को देख रहा है. यही बिहार की ताकत है. यही राहुल गांधी की ताकत है. यही तेजस्वी यादव की ताकत है. जब भी देश में लोकतंत्र पर खतरा आया उसका बिगुल बिहार ने ही फूंका, यही इतिहास है.''- एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु

एमके स्टालिन ने आगे कहा कि लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने लोकतंत्र और समाजवाद की आवाज बुलंद की और जनता को संगठित किया. वही कार्य मेरे प्रिय भाई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहां कर रहे हैं. जहां वह जाते हैं वहां जनता सागर की तरह उमड़ आती है. मैंने वो दृश्य देखा जिसमें तेजस्वी यादव गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और राहुल गांधी उसमें सवार होकर यात्रा कर रहे थे. इन दोनों की बाइक यात्रा भी मैंने देखी.

''आपकी मित्रता केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये दो भाइयों की दोस्ती है. जनता के कल्याण और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप एकजुट हुए हैं. यही मित्रता आपको बिहार चुनाव में जीत दिलाने वाली है. भाजपा की विश्वासघाती राजनीति हारने वाली है. चुनाव से पहले ही आपकी जीत पक्की हो गई है. इसीलिए वो इस जीत को रोकना चाहते हैं.''- एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु

'65 लाख वोटरों का नाम हटाना लोकतंत्र की हत्या' : एमके स्टालिन ने आगे कहा कि अगर सही तरीके से चुनाव हुआ तो भाजपा गठबंधन की हार होगी. इसलिए लोगों को मतदान करने से रोकने के लिए षडयंत्र रचा जा रहा है. चुनाव आयोग को वो (बीजेपी) रिमोट से चलने वाली कठपुतली बना चुके हैं. 65 लाख बिहार वासियों को मतदाता सूची से हटाना लोकतंत्र की हत्या है.

''अपनी ही जन्मभूमि पर लोगों को मतदाता सूची से हटाना क्या ये आतंकवाद से भी खतरनाक नहीं है? सभी पहचान पत्र होने के बावजूद उन्हें पता नहीं है ऐसा दिखाना क्या ये विनाश नहीं है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जीत को रोकने के लिए भाजपा गुप्त रास्ते से ये काम कर रही है. इसी के खिलाफ मेरे भाइयों ने जो आंदोलन छेड़ा है उसी का समर्थन देने मैं तमिलनाडु से आया हूं.''- एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु

क्या राहुल गांधी इससे डरने वाले हैं? : एमके स्टालिन ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के धांधलियों और वोट चोरी को उजागर किया है. इसका जवाब अबतक चुनाव आयोग नहीं दे पाया. हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी को शपथ पत्र (एफिडेफिट) दाखिल करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए. क्या राहुल गांधी इससे डरने वाले हैं? राहुल गांधी की आंखों में और शब्दों में कभी डर नहीं होता. वो केवल राजनीति या मंच के लिए नहीं बोलते, जो भी कहते हैं बहुत सोच समझकर कहते हैं.

''आज भाजपा राहुल गांधी पर इसीलिए टूट पड़ी है क्योंकि उन्होंने दिखा दिया है कि बीजेपी ने चुनाव को कैसे मजाक बना दिया है. लोगों के मताधिकार को छीनने की भाजपा की सत्ता जनता जरूर छीन लेगी, यही संदेश ये भीड़ दे रही है.''- एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु

एमके स्टालिन ने आगे कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के लिए नीव हमने यहां पटना में डाली. भाजपा को लगा था कि विपक्षी पार्टियां कभी एकजुट नहीं होगी उस घमंड को बिहार ने तोड़ा. 400 सीटों का सपना देखने वालों को इंडिया गठबंधन ने 240 सीटों पर समेट दिया. बहुमत का ढिंढोरा पीटने वाले अल्पमत में बदल गए.

''मेरे प्रिय भाई राहुल गांधी आज आप भारत के वकील हैं. आपके कारण भारत के लोगों को न्याय मिलेगा. भारत में लोकतंत्र फूले-फलेगा. मेरे भाई तेजस्वी ने दिखा दिया है कि जनता की ताकत से बड़ा कुछ नहीं है. आप दोनों को बिहार में मिलने वाली जीत, इंडिया गठबंधन की आगे की जीत की नींव रखेगी. बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में भी मैं भाग लूंगा.''- एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु

ये भी पढ़ें :-

लाइव 'अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है, कैसे?' राहुल गांधी ने BJP पर लगाया 'वोट चोरी' का आरोप