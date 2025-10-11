ETV Bharat / bharat

तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस: PM मोदी की चुप्पी पर राहुल का तंज, कहा- ये नारी शक्ति का घोर अपमान

तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस विवाद पर PM मोदी की चुप्पी पर राहुल गांधी ने तंज कसा है. साथ ही इसे नारी शक्ति का अपमान बताया है. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को तालिबान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को कथित तौर पर रोके जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि इस तरह के भेदभाव के सामने उनकी चुप्पी 'नारी शक्ति' पर उनके नारों के खोखलापन को उजागर करती है.

उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है. कथित घटना का जिक्र करते हुए, गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए लिखा, "श्रीमान मोदी, जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंच से बाहर रखने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं."

निचले सदन में विपक्ष की नेता ने इस मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा, "हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है. इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलेपन को उजागर करती है."

वाड्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री से इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है. उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी जी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें."

प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए वाड्रा ने आगे कहा, "यदि महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देना एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक सुविधाजनक दिखावा मात्र नहीं है, तो फिर हमारे देश में भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया, एक ऐसा देश जिसकी महिलाएं इसकी रीढ़ और गौरव हैं."

इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने एक्स पर लिखा, "मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि अफगानिस्तान के आमिर खान मुत्तकी द्वारा संबोधित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखा गया. मेरे निजी विचार से, पुरुष पत्रकारों को तब बाहर चले जाना चाहिए था, जब उन्हें पता चला कि उनकी महिला सहकर्मियों को बाहर रखा गया है (या आमंत्रित नहीं किया गया है)."