ETV Bharat / bharat

तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस: PM मोदी की चुप्पी पर राहुल का तंज, कहा- ये नारी शक्ति का घोर अपमान

LoP राहुल गांधी ने कहाकि इस तरह के भेदभाव के सामने PM की चुप्पी 'नारी शक्ति' पर उनके नारों के खोखलापन को उजागर करती है.

TALIBAN PREESSER ROW
तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस विवाद पर PM मोदी की चुप्पी पर राहुल गांधी ने तंज कसा है. साथ ही इसे नारी शक्ति का अपमान बताया है. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 2:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को तालिबान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को कथित तौर पर रोके जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि इस तरह के भेदभाव के सामने उनकी चुप्पी 'नारी शक्ति' पर उनके नारों के खोखलापन को उजागर करती है.

उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है. कथित घटना का जिक्र करते हुए, गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए लिखा, "श्रीमान मोदी, जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंच से बाहर रखने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं."

निचले सदन में विपक्ष की नेता ने इस मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा, "हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है. इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलेपन को उजागर करती है."

वाड्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री से इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है. उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी जी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें."

प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए वाड्रा ने आगे कहा, "यदि महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देना एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक सुविधाजनक दिखावा मात्र नहीं है, तो फिर हमारे देश में भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया, एक ऐसा देश जिसकी महिलाएं इसकी रीढ़ और गौरव हैं."

इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने एक्स पर लिखा, "मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि अफगानिस्तान के आमिर खान मुत्तकी द्वारा संबोधित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखा गया. मेरे निजी विचार से, पुरुष पत्रकारों को तब बाहर चले जाना चाहिए था, जब उन्हें पता चला कि उनकी महिला सहकर्मियों को बाहर रखा गया है (या आमंत्रित नहीं किया गया है)."

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "भारत में महिला पत्रकारों पर प्रतिबंध (तालिबान). यह चौंकाने वाला और अस्वीकार्य है कि भारत सरकार ने इस पर सहमति जताई. और वह भी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में."

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए, कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले पर सत्तारूढ़ सरकार पर सवाल उठाया.

सोशल साइट X पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी के सम्मेलन में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया. मोदी सरकार इस 'केवल पुरुषों' वाले तालिबानी फरमान पर क्यों राजी हुई? आप (विदेश मंत्री) डॉ. एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी कितने कमजोर हैं? और वे पुरुष सहकर्मी कितने कमजोर हैं, जो सम्मेलन से बाहर नहीं गए?"

कांग्रेस के अलावा, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने भी इस मामले को लेकर भाजपा नीत सरकार पर तीखा हमला बोला.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "सरकार ने तालिबान के मंत्री को महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखने की अनुमति देकर हर भारतीय महिला का अपमान किया है. रीढ़विहीन पाखंडियों का शर्मनाक समूह."

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी एक हफ़्ते के भारत दौरे पर हैं. वह गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे.

ये भी पढ़ें - अफगान मंत्री की PC से महिला पत्रकारों को बाहर निकालने पर भड़कीं प्रियंका, किया मोदी सरकार से सवाल, महुआ ने भी बताया शर्मनाक

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL TAKES JIBE AT PM MODIRAHUL GANDHIPM MODIAFGHAN MINISTER PCTALIBAN PREESSER ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.