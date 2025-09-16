ETV Bharat / bharat

मीरवाइज फारूक हत्याकांड: टाडा कोर्ट ने दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

श्रीनगर: जम्मू की एक टाडा अदालत ने 1990 में मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की हत्या के दो आरोपियों की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (टाडा) अदालत ने जहूर भट और जाविद भट की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी थी. अदालत ने आदेश दिया कि वे केंद्रीय जेल में ही रहेंगे.

प्रमुख कश्मीरी मौलवी और राजनीतिक नेता मौलवी फारूक की मई 1990 में श्रीनगर स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी. बाद में सीबीआई जांच में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर अब्दुल्ला बंगरू और रहमान शिगन को साजिशकर्ता बताया गया. इस हमले को अय्यूब डार, जाविद भट और जहूर भट नाम के गुर्गों ने अंजाम दिया था.

बाद में सुरक्षा बलों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ों में बांगरू और शिगन मारे गए थे. इन गुर्गों में से एक अय्यूब डार को हत्या के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. जाविद भट और जहूर भट तीन दशक से भी ज्यादा समय तक गिरफ्तारी से बचते रहे और मई 2023 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. दोनों को जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने गिरफ्तार किया और बाद में आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया था.