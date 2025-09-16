मीरवाइज फारूक हत्याकांड: टाडा कोर्ट ने दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की
कश्मीर के प्रमुख मौलवी मोहम्मद फारूक की मई 1990 में श्रीनगर में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी.
Published : September 16, 2025 at 4:08 PM IST
श्रीनगर: जम्मू की एक टाडा अदालत ने 1990 में मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की हत्या के दो आरोपियों की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (टाडा) अदालत ने जहूर भट और जाविद भट की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी थी. अदालत ने आदेश दिया कि वे केंद्रीय जेल में ही रहेंगे.
प्रमुख कश्मीरी मौलवी और राजनीतिक नेता मौलवी फारूक की मई 1990 में श्रीनगर स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी. बाद में सीबीआई जांच में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर अब्दुल्ला बंगरू और रहमान शिगन को साजिशकर्ता बताया गया. इस हमले को अय्यूब डार, जाविद भट और जहूर भट नाम के गुर्गों ने अंजाम दिया था.
बाद में सुरक्षा बलों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ों में बांगरू और शिगन मारे गए थे. इन गुर्गों में से एक अय्यूब डार को हत्या के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. जाविद भट और जहूर भट तीन दशक से भी ज्यादा समय तक गिरफ्तारी से बचते रहे और मई 2023 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. दोनों को जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने गिरफ्तार किया और बाद में आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया था.
इस महीने की शुरुआत में टाडा कोर्ट में जहूर और जाविद की जमानत याचिका पर बहस हुई थी. मंगलवार को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि "दोनों आरोपियों को रिहा करने का कोई आधार नहीं है" और उन्हें हिरासत में ही रहना चाहिए.
कश्मीर के वर्तमान मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के पिता मीरवाइज मौलवी फारूक की हाई-प्रोफाइल हत्या के बाद निगीन थाने में एफआईआर 61/1990 के तहत प्रारंभिक मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था.
यह भी पढ़ें- एल्गार परिषद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी महेश राउत को दी अंतरिम जमानत, बताया यह आधार