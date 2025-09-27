ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में उफनायी मूसी नदी, डूब गए कई इलाके, आधी रात को तेलंगाना सीएम ने संभाली कमान

लगातार बारिश के बीच तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में उफनायी मूसी नदी ने शहर के कई इलाकों को डुबो दिया.

Hyderabad Flood
हैदराबाद में उफनायी मूसी नदी, जलभराव के बीच फंसे लोग. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2025 at 1:03 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: तेलंगाना में मूसी नदी हैदराबाद शहर के बीचों-बीच बह रही है, क्योंकि ऊपर की ओर भारी बारिश के कारण दोनों जलाशयों के गेट खोल दिए गए और नीचे की ओर एक विशाल बाढ़ आ गई. शुक्रवार आधी रात के बाद इसने विकराल रूप धारण कर लिया.

हालात ये थे कि बाढ़ का पानी चादरघाट के निचले पुल से 6 फीट ऊपर और मूसारामबाग पुल से 10 फीट ऊपर बह रहा था. एमजीबीएस की ओर जाने वाले दो पुल जलमग्न हो गए. मूसी नदी का जलस्तर एमजीबीएस (MGBS) बस स्टैंड तक पहुंच गया. हजारों यात्री बस स्टैंड में फंस गए.

Hyderabad Flood
हैदराबाद में उफनायी मूसी नदी, जलभराव के बीच फंसे लोग. (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पुलिस, हाइड्रा और जीएचएमसी अधिकारियों को सतर्क किया. उन्होंने आधी रात को खुद स्थिति की समीक्षा की.

मूसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इससे नदी किनारे बसी बस्तियों में रहने वाले लोग आधी रात दहशत में बिता रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से हिमायतसागर और उस्मानसागर (गांडिपेट) दोनों जलाशय लबालब भर गए हैं. ऊपरी इलाकों में गुरुवार रात से शुक्रवार तक हुई बारिश के कारण दोनों जलाशयों में पानी का प्रवाह बढ़ गया है.

Hyderabad Flood
हैदराबाद में उफनायी मूसी नदी, जलभराव के बीच फंसे लोग. (ETV Bharat)

नतीजतन, 13,500 क्यूसेक पानी नीचे की ओर छोड़ा गया. ऊपरी इलाकों से पानी का प्रवाह बढ़ने पर, रात 8 बजे के बाद 35 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया. इससे मूसी नदी में उफान आ गया. मूसी में हाल के दिनों में ऐसा प्रवाह कभी नहीं देखा गया. मूसरम्बाग पुल पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का उपकरण बह गया.

नदी के दोनों किनारों पर अंबेडकर बस्ती सहित कई बस्तियां जलमग्न हो गईं. अधिकारियों ने सैकड़ों लोगों को पास के पुनर्वास केंद्रों में पहुंचाया. मूसानगर और शंकरनगर झुग्गियों के कई परिवारों को उनके घर खाली करने से इनकार करने पर जबरन उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया. पुलिस ने इन दोनों पुलों पर वाहनों का आवागमन रोक दिया.

नतीजतन, दिलसुखनगर और कोटी के बीच यातायात की समस्याएं पैदा हो गईं. नरसिंगी में ओआरआर सर्विस रोड बंद कर दिए गए. इससे वाहनों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ.

जीएचएमसी आयुक्त आरवी कर्णन ने लोगों से अपील की है कि वे आपात स्थिति को छोड़कर बाहर न निकलें. पाटनचेरु की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जलमग्न हो गया.

Hyderabad Flood
हैदराबाद में उफनायी मूसी नदी, जलभराव के बीच फंसे लोग. (ETV Bharat)

हाईटेक सिटी में सड़कों पर पानी जमा होने के कारण बलदिया के अधिकारियों ने मोटरसाइकिलों से बाढ़ के पानी को मोड़ दिया. इसके साथ ही कुलसुमपुरा से पुरानापूल, चादरघाट कॉजवे ब्रिज और मूसारामबाग ब्रिज की सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी गईं और पुलिस ने यातायात प्रतिबंध लगा दिए.

पाटनचेरु मंडल में इस्नापुर और रुद्रराम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर घुटनों तक पानी भर गया है. ईसी और मुसी खड्ड दोनों तरफ बह रहे हैं, जिससे फसलें जलमग्न हो गई हैं. मोइनाबाद, शमशाबाद, शाबाद, शंकरपल्ली और गांडीपेट मंडलों के किसानों की सारी फसलें बाढ़ में फंस गई हैं.

प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण शुक्रवार को शमशाबाद हवाई अड्डे पर उतरने वाली कई उड़ानों को विजयवाड़ा की ओर मोड़ दिया गया. मुंबई, कोलकाता और पुणे से आने वाली इंडिगो की तीन उड़ानों को शमशाबाद में उतरने की अनुमति नहीं दी गई.

राज्य भर में भारी बारिश: शुक्रवार को सुबह से रात तक राज्य भर में लगातार बारिश होती रही. तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. नाले और नहरें उफान पर हैं. जनगाम जिले के जाफरगढ़ में सबसे ज़्यादा 10.6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, इसके बाद नलगोंडा जिले के नागार्जुनसागर में 9.8 सेंटीमीटर, संगारेड्डी जिले के हटनुरा में 9 सेंटीमीटर और विकाराबाद में 8.6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई.

भूपालपल्ली, रंगारेड्डी और आसिफाबाद जिलों में अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई. मुलुगु जिले में, वाजेदु मंडल के टेकुलागुडेम में हैदराबाद-भूपालपट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग 163 पर पानी घुस गया. इससे अंतरराज्यीय यातायात बाधित हो गया.

वेंकटपुरम मंडल में कई जगहों पर मिर्च की फसलें जलमग्न हो गईं. विकाराबाद जिले में शिवाजी ब्रिज के नीचे भूलक्ष्मी मंदिर के पास निचले इलाकों में रहने वाले 55 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

दो दिनों तक भारी बारिश: हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि एक गंभीर निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम की ओर बढ़ने और उत्तर-पश्चिम तथा उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब में तब्दील होकर दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास से गुजरने की संभावना है.

इसके कारण, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचेरियल, जगतियाल, सिरसिला, करीमनगर, पेड्डापल्ली, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यपेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल-मलकजगिरी जलों में बहुत भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है और शनिवार और रविवार को अन्य जिलों में भी भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें- हैदराबाद : भारी बारिश से मुसी नदी का जल स्तर बढ़ा, तराई क्षेत्रों में हाई अलर्ट

