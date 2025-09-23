ETV Bharat / bharat

कौन है ये विदेशी भक्त, जो भगवान शिव से करती है बात, रोज पहुंचती है बाबा हरिहरनाथ के दरबार

'बाबा हरिहरनाथ से करती हूं सब कुछ शेयर': सुशी बताती हैं कि जब भी उसे कोई तकलीफ होती है तो वह बाबा हरिहरनाथ से शेयर करना ज्यादा बेहतर समझती हैं. सुशी का मानना है कि लोगों के सामने शेयर करेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे सॉल्व तो करेंगे नहीं जबकि बाबा सुनते बहुत अच्छे से हैं. बाबा से उसका कनेक्शन दिल से है.

बाबा हरिहरनाथ के भक्ति रस में डूबी: थिएटर में काम करने के बाद सुशी बीमार पड़ गई थी, उसका इलाज हुआ और वह घूमने बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंची. इसके बाद वह बाबा हरिहरनाथ की भक्ति रस में डूब गई. उसने बताया कि उसे हरिहरनाथ बाबा से बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है. जब वग स्टार्टिंग में आई थी तो सावन के महीने में घूमने आई थी. मंदिर में घूमी तो सुशी को बहुत अच्छा लगा.

एक्टिंग की चाहत में पहुंची थिएटर: सुशी बताती हैं कि वह एक्टर बनना चाहती हैं, इसलिए वह सोनपुर के शोभा सम्राट थिएटर में आई. क्योंकि उसे डांस एक्टिंग सीख कर आगे एक्टर बनना था. उसने बताया कि उसका यहां आने का मकसद दिया था कि उसे एक्टिंग लाइन में जाना है इसलिए यहां आई थी.

2 साल पहले आई थी भारत: सुशी ब्रास करीब 2 साल पहले भारत आई थी. माता-पिता के गुजरने के बाद वह स्विट्जरलैंड में अकेली पड़ गई थी, जहां से काम की तलाश भारत पहुंची. 2 साल पहले वह दिल्ली के नोएडा आई थी. काम की तलाश में जहां से वह सोनपुर पहुंची और शोभा सम्राट से थिएटर से अपना करियर स्टार्ट किया. हालांकि शोभा सम्राट में वह महज 7 दिनों तक बतौर नर्तकी काम कर सकी इसके बाद वह बीमार पड़ गई. बीमार पड़ने के बाद काम छूट गया.

"यहां से पॉजिटिव वाइब्स आती है, इसीलिए मैं यहीं किराए के मकान में रहती हूं. बाबा हरिहरनाथ मंदिर में मैं अक्सर आती हूं. गंगा और गंडक के तट पर भी मैं जाकर घंटो बैठती हूं. "- सुशी ब्रास, विदेशी भक्त

मंदिर के पास किराए के मकान में रह रही: वैसे तो सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ के भक्त पूरी दुनिया में मिलते हैं. देश के अलग-अलग राज्यों से तो भक्त दर्शन के लिए आते ही हैं. वहीं कई बार अलग-अलग देशों से भी भक्तों का आना होता है. उन्हीं भक्तों में से एक सुशी ब्रास (20) है. बीते दो महीने से बाबा हरिहरनाथ मंदिर के पास किराए का मकान लेकर रह रही हैं और बाबा की भक्ति में लीन हैं.

शिव भक्ति में लीन हुई विदेशी युवती: ग्लैमर की चकाचौंध को सुशी ने त्याग दिया है और अब अगर उसे कोई देखेगा तो पहचान नहीं सकेगा, क्योंकि सुशी के गले में कंठी की माला आपको नजर आएगी. इतना ही नहीं उन्होंने तामसी भोजन से भी दूरी बना ली है. सुशी को कोई भी परेशानी होती है तो वह बाबा हरिहरनाथ के दरबार में जाकर उनसे बात करती हैं. सुशी का कहना है कि कोई भी समस्या हो बाबा समाधान जरूर बताते हैं.

वैशाली: मॉरीशस से काम की तलाश में सुशी दिल्ली होते हुए दो साल पहले सोनपुर पहुंची थी, जहां उसे थिएटर में ठुमके लगाकर पैसा कमाना था और फिर ग्लैमर की दुनिया में अपने अभिनय व डांस का जलवा भी बिखेरना था. लेकिन जब वह बाबा हरिहरनाथ के दरबार पहुंची तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गयी.

कौन हैं सुशी?: सुशी के पिता कृष्णा पांडे इंडियन थे. कृष्णा पांडे दिल्ली के रहने वाले थे और करीब 25 साल पहले वह स्विट्जरलैंड गए थे, जहां उनकी मुलाकात सुशी की मां से हुई. दोनों की शादी हो गई और फिर सुषेण से सुशी की मां सुषेण पांडे हो गई.

सुशी ने बताया कि उसका स्विट्जरलैंड में नैनारा वोसिस्ट में घर है. सुशी का कहना है कि माता-पिता के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है क्योंकि 2011 के कार एक्सीडेंट दोनों की मौत हो गई थी. उसे बस इतना पता है कि बिजनेस के सिलसिले में पापा गए थे तो मुलाकात हुई थी फिर वहीं रह गए.

फिल्मों में काम करना सपना: सुशी ने बताया कि उसे फिल्मों में काम करना है लेकिन किसी भी भाषा से परहेज नही है. यहां उसका ऐसा कोई टारगेट नहीं है. हिंदी या भोजपुरी करना है. सुशी का कहना है कि उसे जिसमें काम मिलेगा, वहीं कर लेगी. कोई टारगेट नहीं रखा है.

ओम नमः शिवाय मंत्र का करती है जाप: अपने भक्ति भाव के विषय में सूची बताती है कि वह ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं. यह मंत्र जाप कर उसे बहुत सुकून मिलता है. वहीं स्विट्जरलैंड के बारे में वह बताती है कि वहां 50% स्विट्जरलैंड में हिंदू और 50% वहां क्रिश्चियन धर्म में है. यही कारण है की पूजा पाठ का संस्कार उसे स्विट्जरलैंड से प्राप्त हुआ है.

'सोनपुर के लोगों से सीखने को मिलता है': सुशी 2 महीने से सोनपुर में ही एक किराए के मकान में रहती हैं. बाबा हरिहरनाथ मंदिर के नजदीक वह यहां का अपना अनुभव शेयर करते हुए बताती हैं कि सोनपुर में भी बहुत अच्छे लोग हैं. जैसे भोलेनाथ हमारे पिता हैं, वैसे यह लोग भी हमारे गुरु हैं. बहुत कुछ सीखने को मिलता है.

मंदिर के पास किराए के मकान में रह रही (ETV Bharat)

'छोटे कपड़ों पर कमेंट': सुशी बताती है कि सोनपुर में उन्हें बहुत अच्छा लगता है लेकिन कभी-कभी उनके छोटे कपड़े पर कमेंट होता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है. उनका मानना है कि बुरा कुछ नहीं लगता बस कुछ लोगों की मेंटालिटी थोड़ी सी खराब है. सुशी कहती हैं कि हमारे संस्कार हमारे दिल और आंखों में होनी चाहिए, कपड़ों से इसकी पहचान करना सही नहीं है.

भारतीय संस्कृति सीख रही सुशी: इस विषय में सुशी ने बताया कि मुझे यहां का कल्चर नहीं पता है, लेकिन धीरे-धीरे मैं जान रही हूं. बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं. आंटी लोग भी कमेंट करती हैं कि शॉट्स नहीं पहनो अच्छा नहीं लगता है. मैं बोली थोड़ा टाइम लगेगा मुझे यह सब सीखना है. एक बार मैंने इंडियन शादी अटेंड किया था मुझे समझ नहीं आया पर अच्छा लगा

इंडिया में नाम रखा माही पांडेय: सुशी ने बताया कि इंडिया में वह अपने पिता का सरनेम यूज कर उन्होंने अपना नाम माही पांडे रखा है. नाम बदलने का मकसद लोगों के साथ उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होना है. उसका ओरिजिनल नाम सुशी ब्रास है, यह स्विट्जरलैंड का नाम है और इंडिया में माही पांडे है.

मंदिर के पुजारी ने बताया: बाबा हरिहरनाथ मंदिर के पुजारी बम बम बाबा ने बताया कि यहां बाबा हरिदास मंदिर में दर्शन के लिए बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं. गले में वह तुलसी का माला पहनती है. वह मंदिर में बराबर आती हैं और दर्शन पूजा करके जाती हैं. लेकिन मुझसे बातचीत नहीं होती है मैंने कुछ बार उसको देखा है. ओम नमः शिवाय जप या श्री विष्णवे नमः वही दोनों तो यहां स्थापित है हरी और हर के रूप में दोनों एक ही है. सोनपुर में अद्भुत तरंग पैदा होता है जो भी आते हैं वह यहां रहना पसंद करते हैं.

बम बम बाबा, पुजारी (ETV Bharat)

"दर्शन पूजन के लिए बाबा हरिदास मंदिर में कई देशों से लोग आते हैं. यह बहुत बड़ी बात है कि स्विट्जरलैंड से यहां पूजा करने दर्शन करने लोग आते हैं. गले में वह तुलसी की माला पहनती है. वह दर्शन करने बराबर मंदिर आती हैं, लेकिन मुझसे बातचीत नहीं होती है. मैंने कुछ बार उसको देखा है."- बम बम बाबा, पुजारी

शूटिंग में उमड़ती है भीड़: हाजीपुर के राजापाकर में सुशी एक शॉर्ट मूवी में काम करने गई थी. जागरूकता फैलाने वाले शॉर्ट मूवी में सुशी ऑटो से गई, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सूची को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी. वहां पहली बार सुशी ने ग्रामीण चूल्हा और ग्रामीण माहौल को देखा. शराबबंदी के खिलाफ इस शॉर्ट मूवी के जरिए सुशी लोगों के बीच जागरुकता फैला रही है.

