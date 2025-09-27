ETV Bharat / bharat

छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वामी के 18 बैंक अकाउंट और 28 एफडी फ्रीज, गिरफ्तारी के लिए कई टीमें दे रही दबिश

नई दिल्ली: वसंतकुंज ईलाके में मौजूदा एक निजी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के छात्रों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी के मामले में पुलिस ने आरोपी द्वारा गठित ट्रस्ट से संबंधित 18 बैंक अकाउंट और 28 फिक्स डिपॉजिट एकाउंट को फ्रीज करवा दिया है. इनमें करीब आठ करोड़ रुपये मौजूद थे. आरोपी के डेबिट औरि क्रेडिट कार्ड भी बंद करवा दिए हैं.

साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या सिंह के अनुसार आरोपी के खिलाफ कथित श्री शारदा पीठम, श्रृंगेरी की संपत्ति में धोखाधड़ी, जालसाजी और करोड़ों रुपये के गबन के गंभीर आरोप है. जिसके बाद पुलिस ने सभी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट के अलावा आरोपी के डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी बंद करवा दिए है. ऐसा इसलिए किया गया ताकि एकाउंट फ्रीज करवाने से आरोपी ज्यादा समय भाग नहीं पाए. पुलिस की जांच में पता चला है कि स्वामी की आखिरी लोकेशन आगरा है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आगरा पुलिस से संपर्क किया. आगरा पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है. पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी कब आगरा आया था, कहां रुका था और कौन ऐसा व्यक्ति था जो मदद कर रहा है.



बता दें कि स्वामी पर एक निजी मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट की 17 छात्राओं का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का भी मामला दर्ज किया गया है. एडिशनल डीसीपी के अनुसार जांच में पता चला है कि स्वामी ने कथित तौर पर संस्थान पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया था और इसे संचालित करने वाले जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम्नाय श्री शारदा पीठम की संपत्तियों को आर्थिक फायदे के लिए निजी कंपनियों को किराए पर दिया था. कथित तौर पर उसने इस रकम का इस्तेमाल महंगी गाड़ियां खरीदने में किया. पुलिस ने बताया कि अब तक स्वामी के पास दो कारें मिली हैं. जिसमें एक वोल्वो कार है जिस पर जाली डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट है और फर्जी पते पर रजिस्टर्ड है.



बीतें दो दिनों में पुलिस ने संस्थान के ऑफिस, स्वामी के ऑफिस और उसके निजी आवास की तलाशी ली. यहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए है. पुलिस टीम ने आरोप लगाने वाली सभी छात्राओं से जुड़े दाखिले से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए हैं. पुलिस ने बाबा की अन्य दो करीबियों से दो घंटे तक पूछताछ की है. इनसे आरोपी के संभावित लोकेशन और छात्राओं के आरोपों में इनकी भूमिका की जांच कर रही है.



बता दें कि शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने बाबा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. बाबा ने अपने खिलाफ दर्ज कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी. लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने कहा कि मौजूदा मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है. जांच अधिकारी को धोखाधड़ी, ठगी, साजिश और पैसों के दुरुपयोग की पूरी कड़ी का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ता व आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है. जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी अपने दिए गए पते पर मौजूद नहीं है और उसका मोबाइल फोन बंद है. आरोपों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट आरोपी को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.



