धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है पूजा स्थल अधिनियम 1991: स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती

स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी.

swami jitendranand saraswati on supreme court notice to states on anti-conversion law
स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 7:42 PM IST

2 Min Read
अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर कई फैसले सुनाए हैं, जिनमें धर्मांतरण (कन्वर्जन) कानूनों की वैधता और संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या शामिल है. हालांकि "धर्म स्वतंत्र्य अधिनियम" (जिसे संभवतः संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में समझा जा सकता है) का कोई विशिष्ट नया कानून नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 (जिसे आमतौर पर यूपी एंटी-कन्वर्जन लॉ कहा जाता है) पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फैसले चर्चा का केंद्र बने हुए हैं.

इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और राज्यों को दी गई नोटिस के बाद से ही हिंदू संत सभा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती इसका विरोध कर रहे हैं. इस मामले में उनका नाम भी प्रमुखता से जुड़ रहा है, जो धार्मिक स्थलों के संरक्षण और कन्वर्जन विरोधी मुद्दों पर सक्रिय हैं.

स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती से बातचीत, देखें वीडियो (ETV Bharat)

स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव और गंगा महासभा के जनरल सेक्रेटरी हैं. 2022 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी. इस कानून के अनुसार, 15 अगस्त 1947 के समय किसी स्थान का धार्मिक स्वरूप जैसा था, वैसे ही बना रहेगा, और उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता.

ईटीवी भारत से बात करते हुए स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और ऐतिहासिक अन्याय को बनाए रखता है. उन्होंने कहा कि हालांकि, यह याचिका अभी लंबित है, लेकिन यह धार्मिक स्वतंत्रता के व्यापक बहस का हिस्सा बनी हुई है.

स्वामी ने कहा कि वे हिंदू समाज के धार्मिक नेताओं की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से कन्वर्जन विरोधी अभियान चला रहे हैं. उनकी दृष्टि में, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हिंदू संस्कृति के संरक्षण से है, न कि जबरन परिवर्तन से. उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो संत समाज पूरे देश में जनजागरण अभियान चलाएगा और देश की डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आवाज उठाएगा.

