ETV Bharat / bharat

डल झील के किनारे मिली संदिग्ध गेंद, नियंत्रित विस्फोट से किया गया डिफ्यूज

विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे संदिग्ध सफेद गेंद देखी गई, जिसे बाद में नियंत्रित विस्फोट के माध्यम से निष्क्रिय कर दिया गया.

Suspicious Ball Detected In Jammu Kashmir's Srinagar
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संदिग्ध गेंद मिली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को डल झील के किनारे एक संदिग्ध गेंद मिलने के बाद अधिकारियों ने एक नियंत्रित विस्फोट किया. जानकारी के मुताबिक सुबह, जब इस मुख्य मार्ग पर भारी यातायात था, अधिकारियों ने एक संदिग्ध 'सफेद गेंद' मिलने के बाद सड़क को सील कर दिया और फिर कंट्रोल विस्फोट कर दिया.

घटना से जुड़े एक वीडियो में अधिकारियों को नियंत्रित विस्फोट करके संदिग्ध वस्तु को निष्क्रिय करते हुए दिखाया गया है. झील के किनारे स्थित मुख्य मार्ग एक प्रमुख स्थल है और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से पहले पर्यटकों से गुलजार रहता था, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय निवासी आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे. तब से,यह झील, जो पर्यटकों के ठहरने के लिए बनाए गए हाउसबोटों का निवास स्थान है.

House boat
डल झील के किनारे पर खड़ी हाउसबोट (ETV Bharat)

झील की सफाई के दौरान मिले गोले के अवशेष
बता दें कि पिछले हफ़्ते झील की सफाई के दौरान एक फटे हुए गोले के अवशेष बरामद हुए थे. माना जा रहा है कि यह वस्तु ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की है, जब भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था.

Security forces on standby after suspicious ball detected on Dal Lake banks in Srinagar
श्रीनगर में डल झील के किनारे संदिग्ध गेंद मिलने के बाद सुरक्षा बल तैनात (ETV Bharat)

जांच के लिए पुलिस स्टेशन ले जाए गए अवशेष
डल झील की सफाई का काम देखने वाले द लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑथोरिटी (LCMA) को 21 सितंबर की सुबह गोले के अवशेष मिले थे. अवशेषों को आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया गया था.

गौरतलब है कि 10 मई की सुबह, पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सटीक हमले शुरू करने के तीन दिन बाद, डल झील में एक मिसाइल जैसी वस्तु गिरी थी.

यह भी पढ़ें- फारूक अब्दुल्ला बोले- पीएम को राष्ट्र के नाम संबोधन में जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में बात करनी थी

For All Latest Updates

TAGGED:

SUSPICIOUS BALL DETECTED IN JAMMUDAL LAKEBANKS OF DAL LAKECONTROLLED EXPLOSIONSUSPICIOUS BALL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.