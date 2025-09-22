डल झील के किनारे मिली संदिग्ध गेंद, नियंत्रित विस्फोट से किया गया डिफ्यूज
विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे संदिग्ध सफेद गेंद देखी गई, जिसे बाद में नियंत्रित विस्फोट के माध्यम से निष्क्रिय कर दिया गया.
Published : September 22, 2025 at 3:34 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को डल झील के किनारे एक संदिग्ध गेंद मिलने के बाद अधिकारियों ने एक नियंत्रित विस्फोट किया. जानकारी के मुताबिक सुबह, जब इस मुख्य मार्ग पर भारी यातायात था, अधिकारियों ने एक संदिग्ध 'सफेद गेंद' मिलने के बाद सड़क को सील कर दिया और फिर कंट्रोल विस्फोट कर दिया.
घटना से जुड़े एक वीडियो में अधिकारियों को नियंत्रित विस्फोट करके संदिग्ध वस्तु को निष्क्रिय करते हुए दिखाया गया है. झील के किनारे स्थित मुख्य मार्ग एक प्रमुख स्थल है और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से पहले पर्यटकों से गुलजार रहता था, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय निवासी आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे. तब से,यह झील, जो पर्यटकों के ठहरने के लिए बनाए गए हाउसबोटों का निवास स्थान है.
झील की सफाई के दौरान मिले गोले के अवशेष
बता दें कि पिछले हफ़्ते झील की सफाई के दौरान एक फटे हुए गोले के अवशेष बरामद हुए थे. माना जा रहा है कि यह वस्तु ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की है, जब भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था.
जांच के लिए पुलिस स्टेशन ले जाए गए अवशेष
डल झील की सफाई का काम देखने वाले द लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑथोरिटी (LCMA) को 21 सितंबर की सुबह गोले के अवशेष मिले थे. अवशेषों को आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया गया था.
गौरतलब है कि 10 मई की सुबह, पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सटीक हमले शुरू करने के तीन दिन बाद, डल झील में एक मिसाइल जैसी वस्तु गिरी थी.
