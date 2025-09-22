ETV Bharat / bharat

डल झील के किनारे मिली संदिग्ध गेंद, नियंत्रित विस्फोट से किया गया डिफ्यूज

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संदिग्ध गेंद मिली ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 22, 2025 at 3:34 PM IST 2 Min Read