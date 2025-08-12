ETV Bharat / bharat

JDU में अनंत सिंह के टिकट पर टकराव, क्या निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? खास वजह से फंस गया है पेंच - ANANT SINGH

कभी नीतीश कुमार, कभी ललन सिंह और अब अशोक चौधरी से अनंत सिंह की मुलाकात हुई. क्या जेडीयू में टिकट पर पेंच फंस गया है?

ANANT SINGH
जेडीयू का टिकट चाहते हैं अनंत सिंह (ETV Bharat)
Published : August 12, 2025 at 2:21 PM IST

पटना: जेल से निकलते ही मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है लेकिन लगता नहीं है कि अबतक उनका टिकट कन्फर्म हुआ है, क्योंकि पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात के बाद से वह 'खामोश' हो गए हैं. 2015 में जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ चुके मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार डंके की चोट पर कह रहे हैं कि किसी का टिकट पक्का नहीं है. इस बीच आज मंत्री अशोक चौधरी ने 'छोटे सरकार' से भेंट की है.

अनंत सिंह से मिले अशोक चौधरी: जेडीयू महासचिव और नीतीश कैबिनेट में मंत्री अशोक चौधरी ने अनंत सिंह के पटना स्थित आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई. इस दौरान पूर्व विधायक ने मंत्री को अपना तबेला भी दिखाया. वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि वह हमारे पुराने परिचित हैं.

ANANT SINGH
मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

क्या बोले अशोक चौधरी?: अशोक चौधरी ने कहा कि जब मेरे पिताजी 1990 का चुनाव लड़ रहे थे. उन दिनों मोकामा से हमारी पार्टी (जनता दल) के उम्मीदवार खड़े थे, हम वह अनंत सिंह से समर्थन मांगने गए थे. उन्होंने समर्थन किया भी था. लिहाजा 1990 से हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं. साथ ही बरबीघा विधानसभा सीट से मोकामा सटा हुआ है, इसलिए भी इनके लोग हमारे साथ रहे हैं.

ANANT SINGH
मंत्री अशोक चौधरी के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

अनंत सिंह को लेकर जेडीयू में विवाद?: मंत्री से जब यह सवाल पूछा गया कि जेडीयू में अनंत सिंह को लेकर विवाद है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि मोकामा से कैसे टिकट मिलेगा? ऐसे में यह मुलाकात क्यों? इस सवाल पर अशोक चौधरी ने कहा कि किसी से मुलाकात करने का मतलब ये नहीं कि किसी को टिकट मिल जाएगा.

ANANT SINGH
बाहुबली अनंत सिंह (ETV Bharat)

"किसी से मिलने का मतलब ये नहीं कि उसको टिकट मिल जाएगा लेकिन हम यह जानते है कि अनंत सिंह मजबूत और सशक्त जनता दल यूनाइटेड के दावेदार हैं. अगर उन्हें टिकट मिलेगा तो वो जरूर जीतेंगे और पार्टी आराम से सीट निकाल लेगी.'" - अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

जेडीयू में टिकट पर फंसा पेंच: पहले नीतीश कुमार, फिर ललन सिंह और अब अशोक चौधरी से अनंत सिंह मुलाकात से मोकामा हॉट सीट बन गई है. सवाल ये भी है कि क्या अनंत सिंह को मोकामा से टिकट मिलने का भरोसा नहीं मिला है? दरअसल, जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने ऐलान कर था दिया कि 'मैं मोकामा से चुनाव लड़ूंगा', लेकिन अनंत सिंह की इस दावेदारी पर जेडीयू में मतभेद है. जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के मुताबिक 'अनंत सिंह सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान दे रहे हैं.'

पूर्व विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

अनंत सिंह पर क्या बोले नीरज कुमार?: सियासी मुलाकात पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सभी को सब से मुलाकात करना चाहिए लेकिन किसी ने नहीं कहा कि टिकट फाइनल हो गया है. पार्टी प्रोटोकॉल से चलेगा कि पार्टी बयान से चलेगा? उन्होंने आगे कहा कि बाहुबली छवि का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा. गलती से भी उस रास्ते से नहीं जाएंगे.

ANANT SINGH
पूर्व विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

9 अगस्त को नीतीश से मिले थे: आपको बताएं कि पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 6 अगस्त को अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आए थे. वहीं 9 अगस्त को उन्होंने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की थी. दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई. हालांकि बाहर निकलकर अनंत ने पत्रकारों से कोई बात नहीं की. उस दिन से वह टिकट को लेकर पत्रकारों से दूरी बना रहे हैं.

ANANT SINGH
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

10 अगस्त को ललन सिंह से मुलाकात: वहीं, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अगले ही दिन यानी 10 अगस्त को उन्होंने पूर्व जेडीयू अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक अनंत सिंह ने उनके सामने मोकामा सीट पर अपनी दावेदारी जताई. हालांकि चर्चा है कि बहुत उत्साहजनक जवाब नहीं मिला. ललन सिंह मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद हैं और मोकामा विधानसभा क्षेत्र भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है. 2024 चुनाव में यहां ललन सिंह आरजेडी कैंडिडेट से पिछड़ गए थे.

ANANT SINGH
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

मोकामा में अजेय हैं अनंत सिंह: बाहुबली अनंत सिंह जब से चुनावी राजनीति में आए हैं, कभी भी हारे नहीं हैं. 2005 से 2020 तक हर विधानसभा चुनाव में उनको जीत मिली है. फरवरी 2005, नवंबर 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में वह जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर विधायक बने थे. 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन हुआ था, तब उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की. वहीं, 2020 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे.

ANANT SINGH
बेटों के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

आरजेडी के सिंबल पर पत्नी बनीं विधायक: 2022 में एके-47 बरामदगी मामले में सजा मिलने के बाद जब अनंत सिंह की विधायकी चली गई, तब उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के सिंबल पर उपचुनाव लड़ीं और जीत हासिल की. हालांकि फरवरी 2024 में नीतीश कुमार के विश्वासमत हासिल करने के दौरान नीलम ने सरकार के पक्ष में वोट किया. बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने जेडीयू कैंडिडेट ललन सिंह के पक्ष में प्रचार किया.

ANANT SINGH
अनंत सिंह और नीलम देवी (ETV Bharat)

