ETV Bharat / bharat

पाकिस्तान से हैंडल हो रहा था दानिश, नाम था गजवा लीडर कोड सीईओ

कार्रवाई में झारखंड से एक, दिल्ली से दो अरेस्ट हुए है, जो दिल्ली से अरेस्ट हुए हैं वे मुंबई के रहने वाले है. वहीं एक तेलंगाना और एक एमपी के राजगढ़ से गिरफ्तार हुआ है. गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के पास से सल्फर पाउडर, एसिड, बॉल बेरिंग्स, आईडी बनाने के सामान, मास्क, ग्लब्स, सर्किट्स, वायरस, मदर बोर्ड, वेपन और कारतूस बरामद हुए हैं.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्टेट एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 6 से 7 महीने से मिल रहे इनपुट के आधार पर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया. जिसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और कर्नाटक में एक साथ रेड की गई, जिसमें पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार सभी संदिग्ध आतंकी पाक हैंडल बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा के अनुसार दानिश सेंट्रल लीडर था. उसका पद और आईडी गजवा लीडर का था, जबकि उसका कोड नेम सीईओ था. दानिश भारत में खिलाफत घोषित करने और गंभीर आतंकी साजिश रच रहा था.

रांची से पकड़ा गया आतंकी दानिश पाकिस्तान से हैंडल हो रहे आतंकी गुट का भारत में प्रमुख लीडर था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में दानिश को लेकर खतरनाक खुलासे हुए हैं. पाकिस्तान के द्वारा तैयार किए गए आतंकी नेटवर्क का दानिश सेंट्रल लीडर था.

रांचीः दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की सयुक्त कार्रवाई में रांची से पकड़ा गया अशहर दानिश पाकिस्तान से हैंडल किए जा रहे आतंक के नेटवर्क का हेड था. इसका खुलासा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया है. दानिश सहित देश के अन्य हिस्से से गिरफ्तार पांचों आतंकी एक पाक हैंडल बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए थे. दानिश ही था लीडर

संदिग्ध आतंकी सुफियान (सौ. एटीएस)

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अनुसार दानिश को ही पाक हैंडलर लगातार टास्क दे रहा था. टास्क में खिलाफत करने के लिए एक जगह डिसाइड करनी थी. दिल्ली से गिरफ्तार आफताब मुंबई का रहने वाला है. आफताब को हथियार खरीदने की जिम्मेवारी दी गई थी. जब आफताब दिल्ली से वापस मुंबई जा रहा था तब उसे गिरफ्तार किया गया. आफताब के बाद उसके एक और साथी सुफियान को गिरफ्तार किया गया. उसके बाद ग्रुप के पांचवें आतंकी मुजेवा को गिरफ्तार किया गया.

संदिग्ध आतंकी मोहम्मद हुजैफ (सौ. एटीएस)

पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर से हैंडल हो रहे इस आतंकी ग्रुप के द्वारा भारत में कई स्थानों पर स्ट्राइक करने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. दानिश सहित पांचों आतंकी भारत में ब्लास्ट के लिए जगह को भी चिन्हित करने का काम कर रहे थे. सभी खिलाफत का मॉड्यूल बनाना चाहते थे. तय हुआ था कि पहले एक जमीन तैयार की जाय और फिर उसी को खिलाफत के लिए इस्तेमाल करेंगे.

संदिग्ध आतंकी आफताब कुरैशी (सौ. एटीएस)

झारखंड के बोकारो का रहने वाला दानिश इस ग्रुप का मेन भारतीय हैंडलर था. दानिश पाक हैंडलर के लगातार संपर्क में था और वह रॉ मेटेरियल अरेंज कर रहा था, ताकि आईईडी बम बनाया जा सके.

बरामद सामान (सौ. एटीएस)

आतंकियों को ट्रेनिंग के दौरान यह सीख दी जाती है कि वह संगठन की बात अपने घर वालों तक से नहीं करे. इसका खुलासा तब हुआ जब बुधवार को पुलिस की टीम ने इस्लामनगर स्थित तबारक लॉज से संदिग्ध अशहर दानिश को गिरफ्तार किया. तबारक लॉज के जिस कमरे में दानिश रहता था, उसके साथ कोडरमा का भी छात्र रहता था.

उस छात्र के साथ उसकी अच्छी बातचीत होती थी. यहां तक कि दोनों खाना पीना भी साथ किया करते थे. लॉज के संचालक बताते हैं कि दानिश आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, यह बात वह अपने रूममेट को भी शेयर नहीं किया था. यहां तक कि संदिग्ध दानिश कभी रूममेट को संगठन से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया था, जबकि दोनों के बीच हर तरह की बात होती थी. लॉज के आसपास के लोग बताते हैं कि दानिश कभी किसी के साथ उठता-बैठता ही नहीं था. ज्यादातर समय वह अपने कमरे में ही बिताया करता था.

बरामद सामान (सौ. एटीएस)

झारखंड के बोकारो जिला के पेटरवार का रहने वाला संदिग्ध अशहर दानिश रांची में रहकर स्टाफ सलेक्शन कमीशन(एसएससी) की तैयारी कर रहा था. इस बात का खुलासा झारखंड एटीएस से पूछताछ के दौरान किया. हालांकि एटीएस की पूछताछ में उसने कोचिंग संस्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी. एटीएस के अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध दानिश बोकारो से बीए में इंग्लिश ऑनर्स किया है. करीब डेढ़ साल से तबारक लॉज में रहता था. संदिग्ध अशहर का पूरा परिवार बोकारो में ही रहता है.



मोहल्लेवासी भी रह गए अश्चर्यचकित

मोहल्लेवासियों का कहना था कि पकड़ा गया दानिश मोहल्ले में किसी के साथ नहीं रहता था. यहां तक कि उसे कोई उतना देखा भी नहीं था. किसी के साथ वह उठता बैठता भी नहीं था.



रात दो बजे से ही पूरे इलाके में थी नाकेबंदी

रांची के इस्लामनगर पत्थलकुदवा में मंगलवार की रात दो बजे अचानक पुलिस छावनी में तब्दील हो गयी थी. न तो कोई इस्लाम नगर में प्रवेश कर पा रहा था और न ही कोई बाहर निकल पा रहा था. पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया था. कई डीएसपी से लेकर थानेदार और जवान चप्पे चप्पे पर तैनात थे.

बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात डेढ़ बजे कर्बला चौक के पास अचानकर पुलिस की पूरी टीम उतरी, संदिग्ध का लोकेशन इस्लाम नगर मिलने के बाद पुलिस की टीम वाहनों से सीधे इस्लाम नगर चौक पर पहुंची. उस वक्त कुछ लोग मोहल्ले में बैठकर आपस में गपशप कर रहे थे. पुलिस के पहुंचते ही लोग इधर-उधर जाने लगे. मौजूद पुलिसकर्मियों ने सभी को अपने-अपने घर में जाने का निर्देश दिया., जिसके बाद पूरे इलाके में सनाटा पसर गया.

पुलिस के जवान पूरे इस्लामनगर में फैल गए. दिल्ली पुलिस को तबारक लॉज के बारे का लोकेशन मिला था, इसलिए झारखंड एटीएस और लोकल पुलिस की टीम ने चारों ओर से लॉज की घेराबंदी कर डाली. वहीं पुलिस की कई टीमें मोहल्ले में फैल गयी. सुबह चार बजे पुलिस की टीम लॉज में घुस गई. पुलिस के प्रवेश से लॉज में हड़कंप मच गया. सभी विद्यार्थियों को अपने-अपने कमरे में रहने को कहा गया. एक-एक कमरे की तलाशी शुरू हुई. ग्राउंड फ्लोर से पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ लिया. उसके कमरे की तलाशी ली गई.

ये भी पढ़ेंः

अशहर दानिश के पास से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और मेटल बरामद, बड़ी आतंकी साजिश की आशंका

आतंक का लॉज कनेक्शन! इरम में रहता था ब्लैक ब्यूटी, अब तबरक से पकड़ाया अशहर दानिश