सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी कानून में निर्धारित आयु सीमा से इन दंपतियों को दी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25 जनवरी, 2022 से पहले सरोगेसी के इच्छुक दंपतियों पर आयु सीमा के संबंध में कोई बाध्यकारी कानून नहीं था.

Surrogacy law Age bar not apply if procedure started before 25 Jan 2022 Supreme Court order
प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Images)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 2021 के सरोगेसी कानून के तहत उम्र संबंधी प्रतिबंध उन इच्छुक जोड़ों पर लागू नहीं होंगे, जिन्होंने 25 जनवरी, 2022 को अधिनियम के लागू होने से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी, यानी अदालत ने ऐसे दंपतियों को आयु सीमा से छूट दी है.

सरोगेसी कानून में इच्छुक जोड़ों और सरोगेट माताओं के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई थी. कानून के अनुसार, सत्यापन के दिन भावी माता की उम्र 23 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, तथा भावी पिता की उम्र 26 से 55 साल के बीच होनी चाहिए.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने तीन दंपतियों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि आयु सीमा पूर्वव्यापी प्रभाव यानी नियम लागू होने की तिथि से पहले के समय से लागू नहीं होगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर इच्छुक दंपती सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के लागू होने से पहले भ्रूण निर्माण और युग्मक निकालने के बाद उसे फ्रीज करने की अवस्था में थे और भ्रूण को सरोगेट मां के गर्भाशय में स्थानांतरित करने की दहलीज पर थे, तो आयु सीमा लागू नहीं होगी.

पीठ ने कहा, "यदि इच्छुक दम्पति ने अधिनियम के लागू होने से पहले, अर्थात 25 जनवरी, 2022 से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, और वे भ्रूण के निर्माण और युग्मक (gametes) यानी शुक्राणु और अंडाणु के निकालने के बाद उसे फ्रीज करने के चरण में थे तथा भ्रूण को सरोगेट मां के गर्भाशय में स्थानांतरित करने की दहलीज पर थे, तो उस स्थिति में आयु प्रतिबंध लागू नहीं होगा."

पीठ ने कहा कि 25 जनवरी, 2022 से पहले सरोगेसी का लाभ उठाने के इच्छुक दंपतियों पर आयु प्रतिबंध के संबंध में कोई बाध्यकारी कानून नहीं था. पीठ ने कहा, "इसलिए, अधिनियम के तहत वैधानिक आयु सीमा से ऊपर के दंपतियों के लिए सरोगेसी तक पहुंच का अधिकार या सरोगेसी के लिए उनका हक उनकी आयु पर सशर्त नहीं था और प्रचलित कानून के तहत दंपतियों को यह अधिकार स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था."

पीठ ने स्पष्ट किया कि वह अधिनियम के तहत आयु सीमा निर्धारित करने या इसकी वैधता पर निर्णय देने में संसद की बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठा रही है. पीठ ने कहा कि उसके समक्ष मामले उन दंपतियों तक सीमित हैं, जिन्होंने अधिनियम के लागू होने से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी, और वह अपनी टिप्पणियां भी उन्हीं तक सीमित रखेगी.

