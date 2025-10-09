ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी कानून में निर्धारित आयु सीमा से इन दंपतियों को दी छूट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 2021 के सरोगेसी कानून के तहत उम्र संबंधी प्रतिबंध उन इच्छुक जोड़ों पर लागू नहीं होंगे, जिन्होंने 25 जनवरी, 2022 को अधिनियम के लागू होने से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी, यानी अदालत ने ऐसे दंपतियों को आयु सीमा से छूट दी है.

सरोगेसी कानून में इच्छुक जोड़ों और सरोगेट माताओं के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई थी. कानून के अनुसार, सत्यापन के दिन भावी माता की उम्र 23 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, तथा भावी पिता की उम्र 26 से 55 साल के बीच होनी चाहिए.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने तीन दंपतियों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि आयु सीमा पूर्वव्यापी प्रभाव यानी नियम लागू होने की तिथि से पहले के समय से लागू नहीं होगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर इच्छुक दंपती सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के लागू होने से पहले भ्रूण निर्माण और युग्मक निकालने के बाद उसे फ्रीज करने की अवस्था में थे और भ्रूण को सरोगेट मां के गर्भाशय में स्थानांतरित करने की दहलीज पर थे, तो आयु सीमा लागू नहीं होगी.

पीठ ने कहा, "यदि इच्छुक दम्पति ने अधिनियम के लागू होने से पहले, अर्थात 25 जनवरी, 2022 से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, और वे भ्रूण के निर्माण और युग्मक (gametes) यानी शुक्राणु और अंडाणु के निकालने के बाद उसे फ्रीज करने के चरण में थे तथा भ्रूण को सरोगेट मां के गर्भाशय में स्थानांतरित करने की दहलीज पर थे, तो उस स्थिति में आयु प्रतिबंध लागू नहीं होगा."