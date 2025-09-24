ETV Bharat / bharat

कैदी के प्राइवेट पार्ट में फंसी पेंसिल की नोक, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर बचाई जान, सरगुजा की घटना

कैदी की पेशाब नली का हुआ ऑपरेशन: अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कालेज अस्पताल में कैदी का ऑपरेशन हुआ. यहां सेंट्रल जेल अंबिकापुर का एक कैदी अपने पेशाब नली मे पेंसिल फसा कर आया था. उसे शल्य चिकित्सा (सर्जरी) विभाग मे भर्ती कराया गया. जांच के बाद मरीज की पेशाब नली मे करीब 9 सेंटीमीटर लम्बाई की पेंसिल फंसी हुई थी, जिस कारण मरीज का पेशाब रुका हुआ था और नली से खून भी बह रहा था. एक्स रे और अन्य जांच के बाद मरीज का इमरजेंसी ऑपरेशन करने का फैसला लिया गया.

सरगुजा: अंबिकापुर केंद्रीय जेल में एक अजब गजब घटना हुई है. यहां एक कैदी के प्राइवेट पार्ट में पेंसिल की नली फंस गई थी. डॉक्टरों ने कैदी का इलाज कर इसे बाहर निकाला है. इस घटना ने सबके होश उड़ा दिए और इसके साथ ही अंबिकापुर में इस घटना की चर्चा हो रही है.

इस दौरान सर्जरी विभाग से विभागाध्यक्ष डॉ. एसपी कुजूर, डॉ. प्रवीण सिंह, डॉ. कांटा व डॉ. इंद्रनील के साथ ही निश्चेतना विभाग से डॉ. शिवम की टीम ने मरीज का ऑपरेशन शुरू किया. लगभग 3 से 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों ने कैदी के पेशाब की नली में फंसी हुई पेंसिल को बाहर निकाला. पेशाब की नली से निकाली गई पेंसिल की लम्बाई 9 सेंटीमीटर है.

डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने अपने करियर में पहली बार ऐसा केस देखा है. यदि समय पर मरीज को अस्पताल में नहीं लाया गया होता तो खून का रिसाव होने के साथ ही पेशाब की नली फटने से अंदर रिसाव होता और मरीज की जान खतरे में पड़ जाती. लेकिन चिकित्सकों ने समय रहते मरीज का सफल ऑपरेशन कर पेंसिल को निकाल लिया. फिलहाल मरीज की हालत सामान्य बनी हुई है और चिकित्सक उसके स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहे हैं.

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज (ETV BHARAT)

मरीज से जब हमने इस बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पेशाब के रास्ते में जलन और खुजली हो रही थी. इसलिए उसने पेंसिल से खुजाने की कोशिश की. जिसके बाद पेंसिल की नोंक फंस गई और खून आने लगा. हमने इलाज कर उसकी जान बचा ली है- प्रवीण सिंह, डॉक्टर, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल

ऑपरेशन के बाद कैदी स्वस्थ: इस ऑपरेशन में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के शल्य चिकित्सा विभाग के विभागध्यक्ष डॉ एस पी कुजूर शामिल रहे. उन्होंने इस जटिल ऑपरेशन को डील किया. उनके नेतृत्व मे डॉ प्रवीण सिंह, डॉ कांता एवं डॉ इंद्रनील की टीम ने सफल आपरेशन किया है. निश्चेतना विभाग से डॉ शिवम आपरेशन में शामिल रहे. ऑपरेशन के बाद मरीज स्वस्थ है. अब डाक्टरों समेत सभी इस घटना को लेकर हैरत में है.

इस घटना के बाद केंद्रीय जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए है. एक कैदी के पास इस तरह की कोई भी वस्तु नहीं होती है लेकिन कैदी को इतनी बड़ी पेंसिल कैसे मिल गई इस लेकर कोई जानकारी नहीं है. इस पेंसिल के सहारे किसी भी प्रकार की घटना की जा सकती थी. बड़ी बात यह है कि अस्पताल में कैदियों के पास इस तरह के सामान मिलने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी कुलदीप साहू और कुख्यात बदमाश दीपक नेपाली के पास से पुलिस को मोबाइल फोन मिला था. इसके साथ ही बैरक से गांजा भी बरामद हो चुका है.