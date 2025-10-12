ETV Bharat / bharat

सुरेश गोपी ने पद छोड़ने की पेशकश की, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस नेता अपनी जगह देने की इच्छा जताई

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि उन्हें हटाकर सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए.

SURESH
सुरेश गोपी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सी सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी जगह लेने की सिफारिश की.

कन्नूर में आयोजित एक समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोपी ने कहा कि वरिष्ठ नेता का राज्यसभा में मनोनयन उत्तरी कन्नूर जिले की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है. बता दें कि इस प्रोग्राम में सदानंदन भी शामिल हुए थे.

मुझे हटाकर सदानंदन मास्टर को मंत्री बनाएं
उन्होंने कहा, "मैं यहां पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे हटाकर सदानंदन मास्टर को (केंद्रीय) मंत्री बनाया जाना चाहिए. मेरा मानना ​​है कि यह केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय बनेगा." केंद्रीय पेट्रोलियम और पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत गोपी ने कहा कि वह प्रार्थना करते हैं कि सदानंदन का सांसद कार्यालय जल्द ही मंत्री कार्यालय में अपग्रेड हो जाए.

अभिनेता से नेता बने गोपी
अभिनेता से नेता बने गोपी ने कहा कि वह राज्य के सबसे युवा भाजपा सदस्यों में से एक हैं और अक्टूबर 2016 में ही पार्टी में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनावों में जनता द्वारा दिए गए जनादेश को ध्यान में रखते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया होगा.

गोपी ने कहा, "मैं अपना फिल्मी करियर छोड़कर कभी मंत्री नहीं बनना चाहता था." उन्होंने आगे कहा कि हाल के दिनों में उनकी आय में काफी कमी आई है. कन्नूर जिले से भाजपा के वरिष्ठ नेता सदानंदन मास्टर राजनीतिक हिंसा के शिकार रहे हैं. 1994 में माकपा कार्यकर्ताओं के कथित हमले में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे.

यह भी पढ़ें- 'घुसपैठ के कारण बढ़ी मुस्लिम आबादी', अमित शाह की इस टिपप्णी पर कांग्रेस बोली- 11 सालों से आप क्या कर रहे थे ?

For All Latest Updates

TAGGED:

SURESH GOPI OFFERS TO STEP DOWNSADANANDAN MASTERKERALASURESH GOPI WANTS TO STEP DOWNSURESH GOPI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पाकिस्तान- अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी, तालिबान ने कई चौकियों पर किया कब्जा

महिला विश्व कप 2025: आज भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ पिच रिपोर्ट

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 विनर्स लिस्ट: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने गाड़ा झंडा, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट को मिला बड़ा सम्मान

BMW ने नौ महीनों में की ताबड़तोड़ बिक्री, साल 2025 में अब तक बेच डालीं 11,978 कारें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.