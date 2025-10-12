सुरेश गोपी ने पद छोड़ने की पेशकश की, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस नेता अपनी जगह देने की इच्छा जताई
केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि उन्हें हटाकर सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए.
Published : October 12, 2025 at 6:05 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सी सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी जगह लेने की सिफारिश की.
कन्नूर में आयोजित एक समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोपी ने कहा कि वरिष्ठ नेता का राज्यसभा में मनोनयन उत्तरी कन्नूर जिले की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है. बता दें कि इस प्रोग्राम में सदानंदन भी शामिल हुए थे.
मुझे हटाकर सदानंदन मास्टर को मंत्री बनाएं
उन्होंने कहा, "मैं यहां पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे हटाकर सदानंदन मास्टर को (केंद्रीय) मंत्री बनाया जाना चाहिए. मेरा मानना है कि यह केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय बनेगा." केंद्रीय पेट्रोलियम और पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत गोपी ने कहा कि वह प्रार्थना करते हैं कि सदानंदन का सांसद कार्यालय जल्द ही मंत्री कार्यालय में अपग्रेड हो जाए.
अभिनेता से नेता बने गोपी
अभिनेता से नेता बने गोपी ने कहा कि वह राज्य के सबसे युवा भाजपा सदस्यों में से एक हैं और अक्टूबर 2016 में ही पार्टी में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनावों में जनता द्वारा दिए गए जनादेश को ध्यान में रखते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया होगा.
गोपी ने कहा, "मैं अपना फिल्मी करियर छोड़कर कभी मंत्री नहीं बनना चाहता था." उन्होंने आगे कहा कि हाल के दिनों में उनकी आय में काफी कमी आई है. कन्नूर जिले से भाजपा के वरिष्ठ नेता सदानंदन मास्टर राजनीतिक हिंसा के शिकार रहे हैं. 1994 में माकपा कार्यकर्ताओं के कथित हमले में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे.
