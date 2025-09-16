दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क को बाइक से किया पार, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज
शख्स ने लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे तक बाइक से पहुंचकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया.
Published : September 16, 2025 at 4:33 PM IST
सूरत: गुजरात के 27 साल के एक आदिवासी युवक ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क को बाइक से पार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है. इस उपलब्धि को हासिल करने वाले मृगेश राठौड़ पेश से इंजीनियर हैं. मृगेश राठौड़ अपने दोस्तों के साथ बाइक से लद्दाख पहुंचे. इसके बाद उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क को बाइक से पार करके एक अनोखी उपलब्धि हासिल कर ली.
टिम्बा गांव के साहसी मृगेश राठौड़
कामरेज तालुका के टिम्बा गांव के इस युवा इंजीनियर ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल करके सूरत जिले और पूरे आदिवासी समुदाय को गौरवान्वित किया है. मृगेश ईश्वरलाल राठौड़ नाम के 27 साल के युवक ने अपनी बजाज डोमिनार 250 CC बाइक से 25 दिनों में 6300 किलोमीटर की दूरी तय करके लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे (UMLING LA) तक पहुंचकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया.
खतरनाक सफर और दृढ़ निश्चय
मृगेश राठौड़ पेशे से जेटको में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं. उनका हमेशा से अपने समाज के लिए कुछ अलग करने का सपना था. इसके लिए उन्होंने 16 अगस्त को अपने दोस्तों भाविक राठौड़, आकाशदीप पटेल, आयुष राठौड़ और पीयूष चौधरी के साथ 19,024 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड, उमलिंग ला दर्रे तक पहुंचने के लिए प्रस्थान किया.
25 दिनों में 6,300 किलोमीटर की दूरी तय की
25 दिनों की यात्रा के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इनमें भूस्खलन, बर्फबारी और कम ऑक्सीजन जैसी स्थितियां शामिल थीं. कई बार तो मोटर साइकिल चलाना भी खतरनाक हो गया. मृगेश और उनके दोस्तों ने हार न मानते हुए अपनी यात्रा जारी रखी.
आदिवासी झंडा लहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया
आखिरकार, उनकी मेहनत रंग लाई और वे दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड, उमलिंग ला पहुंच गए. वहां उन्होंने आदिवासी समुदाय का झंडा लहराकर एक अनोखी उपलब्धि हासिल की. इस उपलब्धि के लिए उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी मिला है. इसी के साथ उन्होंने सूरत और कामरेज तालुका का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है.
ये भी पढ़ें: गुजरात में जालसाज दंपती गिरफ्तार, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश