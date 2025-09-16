ETV Bharat / bharat

दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क को बाइक से किया पार, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज

मृगेश राठौड़ ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क को बाइक से किया पार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 16, 2025 at 4:33 PM IST 2 Min Read

सूरत: गुजरात के 27 साल के एक आदिवासी युवक ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क को बाइक से पार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है. इस उपलब्धि को हासिल करने वाले मृगेश राठौड़ पेश से इंजीनियर हैं. मृगेश राठौड़ अपने दोस्तों के साथ बाइक से लद्दाख पहुंचे. इसके बाद उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क को बाइक से पार करके एक अनोखी उपलब्धि हासिल कर ली. टिम्बा गांव के साहसी मृगेश राठौड़

कामरेज तालुका के टिम्बा गांव के इस युवा इंजीनियर ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल करके सूरत जिले और पूरे आदिवासी समुदाय को गौरवान्वित किया है. मृगेश ईश्वरलाल राठौड़ नाम के 27 साल के युवक ने अपनी बजाज डोमिनार 250 CC बाइक से 25 दिनों में 6300 किलोमीटर की दूरी तय करके लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे (UMLING LA) तक पहुंचकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया. मृगेश राठौड़ ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क को बाइक से किया पार (ETV Bharat)