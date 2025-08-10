सूरत: गुजरात के सूरत जिले में एक तांत्रिक ने कथित तौर पर चलती लग्जरी बस में महिला के साथ दुष्कर्म किया. इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने अडाजण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक, आरोपी तांत्रिक बोटाद का रहने वाला है और उसने काला जादू और अनुष्ठान के बहाने यह घिनौना कृत्य किया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सूरत के अडाजण में रहने वाली एक विवाहिता को अपने पिता के लिए एक अनुष्ठान करवाना था. इसके लिए वह बोटाद जिले के गढडा तालुका के चिरोदा गांव के तांत्रिक गंगाराम रामचरणदास लक्ष्मी के संपर्क में आई. अनुष्ठान करवाने के लिए महिला सूरत से भावनगर गई, जहां उसकी मुलाकात तांत्रिक से हुई और उसने अनुष्ठान करवाया.

पुलिस के मुताबिक, समारोह के बाद महिला और तांत्रिक भावनगर से सूरत लौट रहे थे. दोनों एक ही लग्जरी बस में यात्रा कर रहे थे. इस यात्रा के दौरान, तांत्रिक गंगाराम ने काला जादू के बहाने महिला को अपने वश में कर लिया और चलती बस में एक से ज्यादा बार उसके साथ दुष्कर्म किया.

सूरत पहुंचकर पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत अडाजण पुलिस स्टेशन जाकर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी तांत्रिक गंगाराम रामचरणदास लक्षी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी.

पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा

अडाजण थाने के पुलिस इंस्पेक्टर के अनुसार, पुलिस ने शिकायत मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी तांत्रिक को धर दबोचा. पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस घटना ने एक बार फिर अंधविश्वास और काला जादू के नाम पर हो रही धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने कहा है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें- आरजी कर पीड़िता की मां की हालत स्थिर, कोलकाता में हिंसक प्रदर्शन को लेकर 7 केस दर्ज