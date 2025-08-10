Essay Contest 2025

काला जादू के बहाने चलती बस में महिला से दुष्कर्म, तांत्रिक गिरफ्तार - SURAT CRIME

गुजरात के सूरत में पुलिस ने चलती बस में महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है.

Surat Woman raped by Tantrik on pretext of black magic ritual
काला जादू के बहाने चलती बस में महिला से दुष्कर्म, तांत्रिक गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2025 at 5:15 PM IST

सूरत: गुजरात के सूरत जिले में एक तांत्रिक ने कथित तौर पर चलती लग्जरी बस में महिला के साथ दुष्कर्म किया. इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने अडाजण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक, आरोपी तांत्रिक बोटाद का रहने वाला है और उसने काला जादू और अनुष्ठान के बहाने यह घिनौना कृत्य किया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सूरत के अडाजण में रहने वाली एक विवाहिता को अपने पिता के लिए एक अनुष्ठान करवाना था. इसके लिए वह बोटाद जिले के गढडा तालुका के चिरोदा गांव के तांत्रिक गंगाराम रामचरणदास लक्ष्मी के संपर्क में आई. अनुष्ठान करवाने के लिए महिला सूरत से भावनगर गई, जहां उसकी मुलाकात तांत्रिक से हुई और उसने अनुष्ठान करवाया.

पुलिस के मुताबिक, समारोह के बाद महिला और तांत्रिक भावनगर से सूरत लौट रहे थे. दोनों एक ही लग्जरी बस में यात्रा कर रहे थे. इस यात्रा के दौरान, तांत्रिक गंगाराम ने काला जादू के बहाने महिला को अपने वश में कर लिया और चलती बस में एक से ज्यादा बार उसके साथ दुष्कर्म किया.

सूरत पहुंचकर पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत अडाजण पुलिस स्टेशन जाकर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी तांत्रिक गंगाराम रामचरणदास लक्षी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी.

पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा
अडाजण थाने के पुलिस इंस्पेक्टर के अनुसार, पुलिस ने शिकायत मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी तांत्रिक को धर दबोचा. पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस घटना ने एक बार फिर अंधविश्वास और काला जादू के नाम पर हो रही धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने कहा है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है.

ख़ास ख़बरें

आपदा से हर्षिल आर्मी कैंप को पहुंचा खासा नुकसान, ग्राउंड जीरो पर पहुंची ईटीवी भारत की टीम

भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को 1240 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान

जिस क्रिकेटर संग थी डेटिंग की अफवाह, उसी को बांध दी राखी, क्या आपने देखा आशा भोसले की पोती का नया वीडियो

छह साल में 200% महंगा हुआ गोल्ड, एक हफ्ते में भी बड़ा उछाल

