सूरत पुलिस ने अवैध रूप से स्टोर किए गए 86 लाख रुपये के पटाखे जब्त किए

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 4:40 PM IST

अहमदाबाद: आगामी दिवाली त्योहार को देखते हुए गुजरात के सूरत जिले में पुलिस ने पटाखों के अवैध स्टोरेज और बिक्री पर नकेल कसनी शुरू कर दी है. इसके लिए पुलिस ने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत कोसंबा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है.

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पिपोदरा गांव के बाहरी इलाके में विवेकानंद इंडस्ट्रीज के एक गोदाम पर छापा मारा और बिना किसी लाइसेंस या पास-परमिट के अवैध रूप से स्टोर 86.71 लाख रुपये की कीमत के पटाखे जब्त किए.

अवैध मात्रा पर छापा
रिपोर्ट के मुताबिक कोसंबा पुलिस टीम को विशेष सूचना मिली कि पिपोदरा गांव के बाहरी इलाके में विवेकानंद इंडस्ट्रीज के ब्लॉक नंबर 123, प्लॉट नंबर 15 में स्थित एक गोदाम में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से पटाखे स्टोर किए गए हैं.

इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत गोदाम पर छापा मारा. जब पुलिस ने गोदाम की तलाशी ली, तो उन्हें विभिन्न कंपनियों के पटाखों के कार्टन और खुले पटाखे बड़ी मात्रा में मिले. जब पुलिस ने इस मात्रा का आकलन किया, तो इनकी कीमत 8 लाख से अधिक पाई गई.

लोगों की जान जोखिम में डालने का प्रयास
पुलिस के अनुसार दिवाली के दौरान बिना अग्नि सुरक्षा उपकरणों और बिना किसी कानूनी अनुमति के इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थों (पटाखों) का स्टोरेज लोगों की जान जोखिम में डालने के समान है. इस तरह के अवैध भंडारण से बड़ी दुर्घटना होने का खतरा है.

एक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज
कोसांबा पुलिस ने इस मामले में सूरत के पुनागाम निवासी चेतनभाई धर्मशीभाई सांगाणी के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने पटाखों की पूरी मात्रा जब्त कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है. दिवाली के करीब आते ही पुलिस ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

