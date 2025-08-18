सूरत: गुजरात के सूरत जिले में उमरपाड़ा तालुका के केवड़ी गांव के एक सरकारी कर्मचारी ने कथित तौर पर पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली. इस मामले में नवसारी की विवाहित महिला के खिलाफ उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. महिला पर आरोप है कि उसका किसी दूसरे युवक से प्रेम-प्रसंग था. इसलिए उसने कथित तौर पर तलाक के लिए अपने पति को आत्महत्या के लिए मजबूर किया.

इस मामले में घटना के 11 महीने बाद मामला दर्ज किया गया है. पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, केवड़ी गांव के मृतक प्रशांत मनहरभाई पटेल कृषि विभाग में कार्यरत थे. जबकि नवसारी के जलालपुर में रहने वाले चनीलाल सुखलाल चौधरी की बेटी हीरलबेन उमरपाड़ा में बागवानी अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं. दोनों की शादी पांच साल पहले समाज के रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी. लेकिन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिससे प्रशांत तनाव में रहता था.

पत्नी के दूसरे पुरुष से संबंध

आरोप है कि 23 अगस्त 2024 को हीरल ने प्रशांत की पिटाई की और बच्चे को गोद में उठा लिया. इसके बाद, हीरल के पिता बारडोली आए और प्रशांत के साथ मारापीट की. बाद में प्रशांत को मांडवी लाया गया. जब प्रशांत से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसकी पत्नी हीरल का करंज निवासी और दहेज में काम करने वाले मेहुल पटेल के साथ संबंध है. जब प्रशांत को इस बारे में पता चला और उसने हीरल को पकड़ लिया, तो वह प्रशांत से अक्सर झगड़ा करती थी.

तलाक लेने के लिए दबाव

इसके अलावा, पत्नी शिकायत करती थी कि वह द्वितीय श्रेणी की अधिकारी है और प्रशांत तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है. साथ ही, वह प्रशांत से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का भी सहारा लेती थी और उस पर स्थायी तलाक देने का दबाव बनाती थी. जिससे प्रशांत काफी तनाव में रहता था. प्रशांत ने लंबी छुट्टी ले ली और काम पर जाना बंद कर दिया और बारडोली स्थित अपने घर में रहने चला गया. हालांकि, हीरल घर पर ताला लगाकर अपने पिता के घर नवसारी जाती रही.

लड़की के पिता ने भी दी धमकी

मकान का आधा पैसा प्रशांत का होने के बावजूद, पत्नी ने उस पर कब्जा जमा रखा था. साथ ही, उसने यह भी संदेश भेजा कि मैं पुलिस थाने और महिला आश्रय गृह जाकर तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज कराऊंगाी. हीरल के पिता चनीलाल चौधरी ने प्रशांत के पिता मनहरभाई को फोन करके गालियां दीं. साथ ही धमकी भी दी कि अगर मेरी बेटी को तीन दिन में तलाक नहीं दिया, तो मैं तुम्हें देख लूंगा.

आखिरकार, 15 सितंबर, 2024 को प्रशांत अपने गांव केवड़ी आया और परिवार को पूरी बात बताई. उसने बताया कि शादी के लगभग पांच साल बाद भी, वह बच्चा पैदा करने से इनकार कर रही है और कहती है कि मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए. अगले दिन 16 सितंबर को वह घर से स्कॉर्पियो कार लेकर मिनीघाट गया और झरने में कूदकर आत्महत्या कर ली.

पुलिस ने इस संबंध में दुर्घटना का मामला दर्ज किया था. लेकिन हीरल, उसके पिता और रिश्तेदार अंतिम संस्कार में नहीं आए. इसलिए परिवार को शक था कि प्रशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया था. मृतक के पिता ने पुलिस से उसका फोन लिया और जांच की तो उन्हें हीरल द्वारा भेजे गए मैसेज मिले. जिसमें पता चला कि वह मेहुल के साथ अपने अफेयर की बात कर रही थी और उस पर तलाक का दबाव बना रही थी.

लड़की, उसके पिता और प्रेमी के खिलाफ एफआईआर

इसके बाद प्रशांत के पिता ने पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और इस संबंध में सभी तथ्य और सबूत पेश किए. आत्महत्या के लिए मजबूर करने का अपराध स्वीकार करते हुए उमरपाड़ा पुलिस ने हीरल चौधरी, चनीलाल चौधरी और प्रेमी मेहुल पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

