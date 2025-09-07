ETV Bharat / bharat

89 वें जन्मदिन पर 'छिंतू दादा' ने दुनिया को कहा अलविदा, सूट-बूट में निकली अनोखी अंतिम यात्रा

सूरत के छिंतू दादा का शनिवार को उनका जन्मदिन उनका निधन हो गया. परिवार वालों ने उनकी अंतिम यात्रा कुछ अलग अंदाज में निकाली.

MAN DIES ON HIS BIRTHDAY
अंतिम संस्कार के लिए जुटी लोगों की भीड़. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2025 at 8:42 PM IST

सूरतः गुजरात के सूरत जिले के कामरेज तालुका के उभेल गांव में 89 साल के परिमलभाई पटेल का निधन उनके 89वें जन्मदिन पर हो गया. यह संयोग था कि जिस दिन वे 88 साल पूरे कर 89वें साल में कदम रख रहे थे, उसी दिन उन्होंने अंतिम सांस ली. गांव में शोक की लहर दौड़ गई. लोग इन्हें प्यार से छिंतू दादा कहकर बुलाते थे.

अनोखे अंदाज में दी अंतिम विदाईः

परिजनों और चाहनेवालों ने छिंतू दादा को अनोखे अंदाज में विदाई दी. उन्हें सूट-बूट पहनाकर बैंड-बाजे के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए. यह अनोखी विदाई गांव वालों के लिए एक भावुक पल था. छिंतू दादा की सादगी और समाजसेवा की भावना को ग्रामीण हमेशा याद रखेंगे. उनकी अंतिम यात्रा ने न केवल उनके जीवन का उत्सव मनाया, बल्कि यह भी दिखाया कि वह कितने खास थे.

MAN DIES ON HIS BIRTHDAY
क्रिमिनेशन स्थल के बाहर खड़ी गाड़ियां. (ETV Bharat)

दामाद ने किया अंतिम संस्कारः

छिंतू दादा कडोदरा संभाग वरिष्ठ नागरिक जन सेवा ट्रस्ट के पूर्व उपाध्यक्ष थे और गांव में सभी के चहेते थे. उनकी दो बेटियों में से एक अमेरिका में रहती है, जो शुक्रवार को भारत आई. शनिवार सुबह ध्यान में बैठे हुए छिंतू दादा का निधन हो गया. उनके दामाद ने अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की.

परिवार ने फैसला किया कि छिंतू दादा की अंतिम यात्रा को यादगार बनाया जाए. उन्हें सूट पहनाया गया और बैंड-बाजे की धुन पर शवयात्रा निकाली गई, जो गांव की गलियों से गुजरती हुई अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंची.

गांव के लोगों के लिए प्रेरणा थेः

"परिमलभाई पटेल 10 साल तक हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रहे. वे गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा थे. आज उनके 89वें जन्मदिन पर उनका निधन हुआ. हमने उन्हें सम्मान के साथ सूट-बूट में विदाई दी. उनकी कमी हमेशा खलेगी."- रसिक भाई पटेल, मंत्री, कडोदरा संभाग वरिष्ठ नागरिक जन सेवा ट्रस्ट

