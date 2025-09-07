ETV Bharat / bharat

89 वें जन्मदिन पर 'छिंतू दादा' ने दुनिया को कहा अलविदा, सूट-बूट में निकली अनोखी अंतिम यात्रा

अंतिम संस्कार के लिए जुटी लोगों की भीड़. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 7, 2025 at 8:42 PM IST 2 Min Read