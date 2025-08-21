ETV Bharat / bharat

अगर सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा तो क्या यह अदालत शक्तिहीन हो जाएगी? सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा - SUPREME COURT

सीजेआई ने मेहता को स्पष्ट किया कि कोर्ट का इरादा सरकार का सूक्ष्म प्रबंधन करने का नहीं है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से स्पष्ट रूप से पूछा कि चाहे सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी (राज्यपाल) कोई भी क्यों न हो, अगर वह कार्रवाई नहीं करता, तो क्या यह कोर्ट शक्तिहीन हो जाएगा. कोर्ट ने यह भी पूछा कि, अगर संवैधानिक पदाधिकारी अपने कार्य करने से इनकार कर दें, तो क्या संवैधानिक न्यायालयों के हाथ बंधे रह सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल राष्ट्रपति के संदर्भ पर प्रस्तुत दलीलों की सुनवाई के दौरान उठाए, जिसमें संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे कि क्या कोर्ट राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है.सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर शामिल थे. केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर सुनवाई कर रही थी.

मई में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से यह जानने का प्रयास किया कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों द्वारा समय-सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं. यदि राज्यपाल कार्रवाई नहीं करते हैं, तो क्या यह न्यायालय शक्तिहीन हो जाएगा.

सीजेआई ने मेहता को स्पष्ट किया कि कोर्ट का इरादा सरकार का सूक्ष्म प्रबंधन करने का नहीं है. वह हस्तक्षेप नहीं करेंगे. हम यह नहीं पूछ सकते कि किसी जिले का प्रशासन कैसे किया जाए. बेंच ने कहा कि मान लीजिए, यदि कोई विशेष कार्य राज्यपाल को सौंपा जाता है, और वह वर्षों तक विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं देता है, तो क्या वह न्यायिक समीक्षा के अधिकार से परे होगा.

बेंच ने कहा कि जब इस कोर्ट ने स्वयं उस संवैधानिक संशोधन को रद्द कर दिया है, जिसने न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया था, तो इस कोर्ट द्वारा किसी भी संशोधन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए. वह इसलिए क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता पाया गया है. मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से पूछा इन फैसलों के आधार पर, क्या हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी (राज्यपाल) चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वह कार्रवाई नहीं करता है, तो क्या यह कोर्ट शक्तिहीन हो जाएगा.

राज्यपाल सबसे कमजोर पद है
मेहता ने कहा कि अगर राज्यपाल विधेयकों पर विचार करते भी हैं, तो समाधान यहां (न्यायालय में) नहीं है, बल्कि समाधान राजनीतिक क्षेत्र में है. ऐसे मामलों का समाधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, और उन्होंने आगे कहा, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान न्यायपालिका द्वारा नहीं किया जा सकता.

सीजेआई ने कहा कि राज्यपाल किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं. मेहता ने कहा कि जब भी न्यायपालिका में कुछ होता है, तो व्यवस्था उसका ध्यान रखती है और हर समस्या न्यायिक पक्ष में नहीं आती, बल्कि जज प्रशासनिक पक्ष से निर्णय लेते हैं. बेंच ने प्रक्रिया के संबंध में पूछा कि (राज्यपाल को) संवैधानिक छूट कहां है. मेहता ने कहा कि कोई छूट नहीं है.

क्या संवैधानिक न्यायालय के हाथ बांधे जा सकते हैं?
सीजेआई ने मेहता से पूछा, "यदि संवैधानिक पदाधिकारी बिना किसी कारण के अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो क्या संवैधानिक न्यायालय के हाथ बांधे जा सकते हैं. मेहता ने कहा कि अदालतें सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकतीं और लोकतंत्र में संवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

जस्टिस कांत ने मेहता से आगे पूछा, "अगर राज्यपाल की ओर से कोई निष्क्रियता है, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है, और अगर कोई पीड़ित राज्य अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो क्या ऐसी निष्क्रियता की न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है. हमें बताइए कि इसका समाधान क्या हो सकता है.

मेहता ने कहा कि मान लीजिए कोई राज्यपाल विधेयक पर अड़ा है, तो राजनीतिक समाधान हैं और ऐसे समाधान हो भी रहे हैं, और हर जगह राज्य को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह नहीं दी जाती.

मेहता ने कहा, "मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं.. मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं. प्रतिनिधिमंडल जाते हैं और कहते हैं कि यह विधेयक लंबित है, कृपया राज्यपाल से बात करें. उन्हें किसी न किसी तरह से निर्णय लेने दें... ऐसे गतिरोध का समाधान हो जाता है." उन्होंने आगे कहा कि इससे किसी फैसले के जरिए दिशानिर्देश तय करने का अधिकार नहीं मिल जाता और यही सवाल है.

अगर राज्यपाल चार साल तक विधेयकों पर अड़ा रहे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या होगा. बेंच ने बताया कि विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी में देरी के संबंध में दो या तीन राज्य सरकारों ने याचिकाएं दायर की हैं. सीजेआई ने कहा, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब. बेंच ने कहा कि वह समयबद्ध प्रक्रिया की सराहना करती है.

