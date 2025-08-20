ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिशूर के पलियेक्कारा प्लाजा पर टोल रद्द करने के केरल हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिशूर के पलियेक्कारा प्लाजा पर टोल रद्द करने के केरल हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने का फैसला किया है.

सुप्रीम कोर्ट
By Sumit Saxena

Published : August 20, 2025 at 8:05 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टोल पर गरीब नागरिकों को घंटों कतार में और तंग जगह में इंतजार करने के लिए मजबूर होना एक त्रासदी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने NHAI और त्रिशूर स्थित पलियेक्करा टोल प्लाजा का संचालन करने वाले कंसेसियनार की केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया.

बता दें कि हाई कोर्ट ने चार हफ्तों के लिए टोल वसूली पर रोक लगाते हुए कहा था कि नागरिक सड़कों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही टैक्स चुका दिया है. यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने दिया. यह आदेश मंगलवार शाम को अपलोड किया गया.

पीठ ने कहा कि कई आपत्तियों के बावजूद कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने पर, हताश होकर हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया. पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में सड़कों का निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (BOT) अनुबंधों के तहत किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब सड़कों पर उनके उपयोग के लिए मोटर वाहन टैक्स का भुगतान किया जाता है, तो लागत यूजर्स से वसूली जाए, जो फ्री मार्केट का एक दुखद रिफ्लेक्शन है.

पीठ ने कहा, " सफल बोलीदाता निर्माण और रखरखाव पर खर्च की गई राशि से कहीं ज़्यादा राशि वसूल लेता है, यह एक हास्यास्पद भूल है. प्रकृति की अनियमितताओं और अक्सर घोर उपेक्षा के कारण सड़कें जर्जर हो जाती हैं, यह एक कठोर वास्तविकता है."

पीठ ने कहा कि बूथों पर टोल वसूलने वाले अक्सर कम कर्मचारियों और ज़्यादा काम के कारण, तानाशाहों जैसा व्यवहार करते हैं, जो जिंदगी का एक सच है. पीठ ने आगे कहा, "गरीब नागरिक घंटों कतार में और तंग जगह में इंतजार करने को मजबूर है, यह एक त्रासदी है. टोल वास्तव में नागरिकों की जेब और धैर्य पर भारी पड़ता है, और पर्यावरण भी इससे प्रभावित होता है."

पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने स्थिति को भांपते हुए कहा था,"तैयार हो जाओ, मरम्मत करो और चार हफ़्तों में जाम की समस्या का समाधान करो, इस दौरान टोल वसूली स्थगित रहेगी." पीठ ने कहा कि उसे बताया गया है कि पिछले वीकेंड में एर्नाकुलम और त्रिशूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर 12 घंटे तक यातायात बाधित रहा.

पीठ ने पक्षों को सुनने, तथ्यों और परिस्थितियों का ओवरव्यू करने के बाद कहा, "हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि इस स्तर पर आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जा सकता है, खासकर जब एनएचएआई और रियायतग्राही की दलीलें उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में अपनाए गए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण की अनदेखी करती हैं."

पीठ ने अपने आदेश में कहा, "हमें इस बात पर भी आश्चर्य है कि बीओटी आधार पर निर्मित सड़क पर आगे के निर्माण का काम किसी अन्य ठेकेदार को सौंपा गया है, जबकि बीओटी समझौते के तहत पूरे हिस्से के रखरखाव की जिम्मेदारी रियायतग्राही की है. इस पर हम आगे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यह एनएचएआई की व्यावसायिक समझदारी है."

पीठ ने कहा कि वह परेशान नागरिकों की दुर्दशा, पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति और ईंधन की भारी बर्बादी को लेकर ज़्यादा चिंतित है. पीठ ने कहा, "हम टोल में आनुपातिक कमी करने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उद्धृत निर्णय में आंशिक मरम्मत पर ध्यान दिया गया था, न कि पूरी तरह से जाम की स्थिति पर, जैसा कि यहां मामला है. भले ही 65 किलोमीटर के खंड में ब्लैक स्पॉट पर केवल 5 किलोमीटर का हिस्सा ही प्रभावित हो, लेकिन तथ्य यह है कि ब्लैक स्पॉट पर ट्रैफ़िक जाम का व्यापक प्रभाव पूरे खंड को पार करने में लगने वाले घंटों को बढ़ा देता है."

हाई कोर्ट के 6 अगस्त के आदेश का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को उन सड़कों पर चलने की आज़ादी दी जाए, जिनके उपयोग के लिए वे पहले ही कर चुका चुके हैं, बिना नालियों और गड्ढों से गुजरने के लिए अतिरिक्त भुगतान किए, जो अकुशलता के प्रतीक हैं. हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एनएचएआई या उसके एजेंटों द्वारा निर्बाध, सुरक्षित और विनियमित सड़क पहुंच सुनिश्चित करने में कोई भी विफलता जनता की अपेक्षाओं का उल्लंघन है और टोल व्यवस्था की नींव को कमजोर करती है.

