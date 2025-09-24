ETV Bharat / bharat

'अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह का ब्योरा रिकॉर्ड में लाएं', सुप्रीम कोर्ट ने NIA से कहा

NIA ने टेरर फंडिग के आरोप में अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को 4 जून, 2019 को गिरफ्तार किया गया था.

supreme court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 7:35 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कहा कि वह आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में आरोपी कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की हिरासत से संबंधित अन्य आपराधिक मामलों में विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड पर लाए. यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने कहा कि शाह के खिलाफ संभवत 24 मामले हैं.

पीठ शाह की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 12 जून के आदेश को चुनौती दी थी. एनआईए के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर को शाह की याचिका पर एक नोटिस जारी किया था और अदालत से एजेंसी को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया था.

31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
पीठ ने एनआईए को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया. पीठ ने कहा, "कृपया हमें अन्य मामलों में भी हिरासत की स्थिति की जानकारी दें. वह संभवतः 24 मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं." पीठ ने कहा कि एनआईए के जवाबी हलफनामे में शाह की अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत से संबंधित तथ्य विशेष रूप से शामिल होने चाहिए. संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए निर्धारित की.

हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती
इससे पहले 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शाह को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. याचिकाकर्ता ने इस साल जून में पारित हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.सुप्रीम कोर्ट ने शाह की याचिका पर NIA को नोटिस जारी करने का फैसला किया और मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की.

हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग के एक कथित मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले एनआईए अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली शाह की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने शाह के गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने और गवाहों को प्रभावित करने के जोखिम का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था.

बता दें कि एनआईए द्वारा 12 व्यक्तियों पर सरकार के खिलाफ हिंसक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए धन जुटाने का आरोप लगाने के बाद शाह को 4 जून, 2019 को गिरफ्तार किया गया था.

