नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार 18 अगस्त को झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि नियुक्ति में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका सहित कई याचिकाएं दायर की गई हैं. मरांडी ने गुप्ता की राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी है.

'नियुक्ति के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया'

इससे पहले 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी. उस समय वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने कहा था कि गुप्ता के मामले में इस न्यायालय द्वारा डीजीपी की नियुक्ति के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था.

सेवा विस्तार के प्रस्ताव को अस्वीकारा

केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार गुप्ता 60 साल की उम्र पर 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल के विस्तार के लिए केंद्र को पत्र लिखा था. सूत्रों के अनुसार केंद्र ने राज्य सरकार के सेवा विस्तार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया.

कोर्ट ने गुप्ता से जवाब मांगा

इससे पहले भी राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उनकी 'एडहोक' नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. पिछले साल 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर राज्य सरकार और गुप्ता से जवाब मांगा था.

अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 2006 के एक फैसले और उसके बाद के निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें पुलिस महानिदेशकों के लिए दो साल का निश्चित कार्यकाल और UPSC द्वारा तैयार राज्य के तीन वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट में से उनका चयन शामिल है.

यह भी पढ़ें- ओवैसी का NCERT की पाठ्यपुस्तक संशोधन पर RSS-BJP पर हमला, इतिहास से छेड़छाड़ का लगाया आरोप