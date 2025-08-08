नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें ऑटिज्म जैसी न्यूरोडाइवर्जेंट स्थितियों से पीड़ित लोगों के कल्याण में संस्थागत विफलता का दावा किया गया है.

यह मामला जस्टिस बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने आया. बेंच ने अधिवक्ता विनोद कुमार तिवारी के माध्यम से एक्शन फॉर ऑटिज्म द्वारा दायर याचिका की जांच करने पर सहमति जताई.

याचिका में ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी आदि और मल्टीपल डिसेबिलिटी (बहु-दिव्यांगता) से ग्रस्त लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 सहित विभिन्न कानूनों के कार्यान्वयन में व्यवस्थागत विफलता का दावा किया गया है.

वकील ने कहा, "एक जनहित याचिका (PIL) के तौर पर दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता इस अदालत का ध्यान ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, एडीएचडी आदि जैसी तंत्रिका-विविधता संबंधी स्थितियों से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति प्रतिवादियों की निरंतर उपेक्षा, संस्थागत उदासीनता और अपने संवैधानिक, वैधानिक और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को निभाने में विफलता की ओर तत्काल आकर्षित करना चाहता है."

अदालत की बेंच ने कहा, "हम पहले पांच प्रतिवादियों (केंद्र और अन्य) को नोटिस जारी करेंगे और हम राज्यों को फिलहाल अलग रखेंगे." सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को निर्धारित की है.

पीठ ने वकील से पूछा कि क्या उनके मुवक्किल ने सुझाव दिए हैं और इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही प्रथाओं का उल्लेख किया है. बेंच ने कहा, "जनहित याचिका का मतलब केवल समस्या उठाना नहीं है." वकील ने जवाब दिया कि सुझाव दिए गए हैं और याचिका में अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का भी उल्लेख किया गया है. बेंच को बताया गया कि कई ऑटिस्टिक व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनके सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर होते हैं.

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अन्य के अलावा, याचिका में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भी एक पक्ष प्रतिवादी बनाया गया है, क्योंकि बजट आवंटन और उसके कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ही जिम्मेदार है.

याचिका में तर्क दिया गया है कि दिव्यांग लोगों (PwDs), विशेष रूप से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोगों, के प्रति सामाजिक धारणा कलंक, भेदभाव और सिस्टमिक बॉयकॉट से ग्रस्त है. याचिका में कहा गया है कि, ये धारणाएं प्रभावी पुनर्वास और सामुदायिक समावेशन में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती हैं. ऐतिहासिक रूप से, मानसिक स्वास्थ्य और दिव्यांगता से संबंधित भारत की कानूनी व्यवस्था औपनिवेशिक काल के कानूनों पर आधारित थी, जो देखभाल, स्वायत्तता और अधिकारों पर संस्थागतकरण और संरक्षक नियंत्रण को प्राथमिकता देती थी.

याचिका में कहा गया है, "प्रगतिशील कानूनों के बावजूद, भारत के मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, वित्त पोषण, पहुंच और जन जागरूकता में गंभीर कमियां बनी हुई हैं. इनमें अपर्याप्त बजटीय आवंटन, पुनर्वास केंद्रों की कम संख्या और अपर्याप्त समुदाय-आधारित पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं. इसके अलावा, संस्थागत उदासीनता और कलंक प्रभावी देखभाल और सामाजिक समावेशन में बाधा डालते हैं."

सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन भी दायर किया है, जिससे मामले की तात्कालिकता का पता चलता है. वकील ने बताया कि जब यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) जारी करने की बात आई, तो कोई समर्पित केंद्र नहीं थे.

वकील ने कहा, "ऑटिज्म और न्यूरोडाइवर्जेंट बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए यात्रा करना भी बहुत मुश्किल है, जब तक कि उन्हें संवेदनशील बनाने और आवश्यक परिस्थितियां बनाने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जाते. याचिका में कहा गया है कि देश के कुल बजट का दो प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च होता है, जिसमें से भी केवल दो प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खर्च होता है. पीठ को बताया गया कि कई लोग न्यूरोडाइवर्जेंट बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन सामाजिक कलंक के कारण इसकी रिपोर्टिंग कम होती है.

