ETV Bharat / bharat

मध्यम वर्ग के 'सपनों के घरों' की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को दिए निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक औसत घर खरीदार अपने परिवार के लिए एक स्थिर छत चाहता है और भारी भरकम रकम खर्च करने के बावजूद घर न मिलने की चिंता स्वास्थ्य, उत्पादकता और गरिमा पर गंभीर असर डालती है. ऐसे में जब करदाताओं के सपनों के घर की चाहत टूटती है, तो केंद्र मूकदर्शक बना नहीं रह सकता.

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा, "केंद्र सरकार राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) के तहत एक पुनरुद्धार कोष की स्थापना या एसडब्ल्यूएएमआईएच कोष का विस्तार करने पर विचार करेगी. ताकि सीआईआरपी (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) से गुजर रही परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके, जिससे घर खरीदारों के हितों की रक्षा की जा सके."

सर्वोच्च न्यायालय ने वास्तविक घर खरीदारों के व्यापक हितों तथा रियल एस्टेट क्षेत्र की स्थिरता के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों को कई निर्देश दिए. पीठ ने 12 सितंबर को दिए गए फैसले में कहा कि "घर महज सिर पर छत नहीं है, यह किसी की आशाओं और सपनों का प्रतिबिंब है, परिवार के लिए एक सुरक्षित स्थान, दुनिया की चिंताओं से मुक्ति."

पीठ ने कहा कि एक औसत घर खरीदार आमतौर पर अपनी मेहनत की कमाई डेवलपर की जेब में डाल देता है. कई लोगों ने अपनी जीवन भर की बचत निवेश कर दी है, कई लोग अपने अधूरे मकानों का किराया और ईएमआई चुकाते हैं, और कुछ मामलों में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने पर्याप्त भुगतान के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है.

पीठ ने कहा कि इसलिए यह ज़रूरी है कि एक आम आदमी की जीवन भर की बचत उसके वादे के मुताबिक़ घर के समय पर कब्जे में परिणत हो. "अनुच्छेद 21 इससे कम की मांग नहीं करता. समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997) में, इस अदालत ने दोहराया था कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के अधिकार के साथ-साथ आश्रय का अधिकार भी जीवन के अधिकार के दायरे में आने वाले मौलिक अधिकार हैं."

पीठ ने कहा कि घर खरीदने को सिर्फ एक व्यावसायिक लेन-देन मानना ​​पूरी तरह से गलत होगा. पीठ ने कहा कि आवास न तो विलासिता है और न ही सट्टेबाजी की वस्तु- यह एक मूलभूत मानवीय जरूरत है. इसलिए, अपने घर का सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समय पर कब्ज़ा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित आश्रय के मौलिक अधिकार का एक पहलू है.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह एक ऐसा ढांचा बनाए और उसे सख्ती से लागू करे, जिसमें किसी भी डेवलपर को घर खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी करने या उनका शोषण करने की अनुमति न हो.