मध्यम वर्ग के 'सपनों के घरों' की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को दिए निर्देश
अपने घर का सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समय पर कब्ज़ा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित आश्रय के मौलिक अधिकार का एक पहलू है.
By Sumit Saxena
Published : September 13, 2025 at 6:46 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक औसत घर खरीदार अपने परिवार के लिए एक स्थिर छत चाहता है और भारी भरकम रकम खर्च करने के बावजूद घर न मिलने की चिंता स्वास्थ्य, उत्पादकता और गरिमा पर गंभीर असर डालती है. ऐसे में जब करदाताओं के सपनों के घर की चाहत टूटती है, तो केंद्र मूकदर्शक बना नहीं रह सकता.
न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा, "केंद्र सरकार राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) के तहत एक पुनरुद्धार कोष की स्थापना या एसडब्ल्यूएएमआईएच कोष का विस्तार करने पर विचार करेगी. ताकि सीआईआरपी (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) से गुजर रही परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके, जिससे घर खरीदारों के हितों की रक्षा की जा सके."
सर्वोच्च न्यायालय ने वास्तविक घर खरीदारों के व्यापक हितों तथा रियल एस्टेट क्षेत्र की स्थिरता के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों को कई निर्देश दिए. पीठ ने 12 सितंबर को दिए गए फैसले में कहा कि "घर महज सिर पर छत नहीं है, यह किसी की आशाओं और सपनों का प्रतिबिंब है, परिवार के लिए एक सुरक्षित स्थान, दुनिया की चिंताओं से मुक्ति."
पीठ ने कहा कि एक औसत घर खरीदार आमतौर पर अपनी मेहनत की कमाई डेवलपर की जेब में डाल देता है. कई लोगों ने अपनी जीवन भर की बचत निवेश कर दी है, कई लोग अपने अधूरे मकानों का किराया और ईएमआई चुकाते हैं, और कुछ मामलों में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने पर्याप्त भुगतान के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है.
पीठ ने कहा कि इसलिए यह ज़रूरी है कि एक आम आदमी की जीवन भर की बचत उसके वादे के मुताबिक़ घर के समय पर कब्जे में परिणत हो. "अनुच्छेद 21 इससे कम की मांग नहीं करता. समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997) में, इस अदालत ने दोहराया था कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के अधिकार के साथ-साथ आश्रय का अधिकार भी जीवन के अधिकार के दायरे में आने वाले मौलिक अधिकार हैं."
पीठ ने कहा कि घर खरीदने को सिर्फ एक व्यावसायिक लेन-देन मानना पूरी तरह से गलत होगा. पीठ ने कहा कि आवास न तो विलासिता है और न ही सट्टेबाजी की वस्तु- यह एक मूलभूत मानवीय जरूरत है. इसलिए, अपने घर का सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समय पर कब्ज़ा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित आश्रय के मौलिक अधिकार का एक पहलू है.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह एक ऐसा ढांचा बनाए और उसे सख्ती से लागू करे, जिसमें किसी भी डेवलपर को घर खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी करने या उनका शोषण करने की अनुमति न हो.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह ज़रूरी है कि रेरा प्राधिकरणों को दंतहीन बाघ न बना दिया जाए. न्यायालय ने कहा, "उन्हें पर्याप्त बुनियादी ढांचे, सशक्त न्यायाधिकरणों और प्रभावी प्रवर्तन तंत्रों से लैस होना चाहिए ताकि उनके आदेशों का अक्षरशः पालन हो सके. तभी अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के अधिकार का संवैधानिक वादा घर खरीदारों के लिए सार्थक रूप से साकार हो सकता है."
न्यायालय ने आगे कहा कि हालांकि यह नीतिगत मामला है और सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन वह मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती. पीठ ने कहा, "सरकार संवैधानिक रूप से घर खरीदारों और समग्र अर्थव्यवस्था के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है. यह केवल घरों या अपार्टमेंट का मामला नहीं है; बैंकिंग क्षेत्र, संबद्ध उद्योग और बड़ी आबादी के लिए रोजगार भी दांव पर हैं."
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लाखों घर खरीदारों को अपने मकानों का कब्जा पाने के संबंध में अक्सर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूरे भारत में कई आवास परियोजनाएं दिवालियेपन की कार्यवाही के दायरे में आ जाती हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार एनएआरसीएल या अन्य की तर्ज पर, रियल एस्टेट/निर्माण-केंद्रित सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा या सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से प्रवर्तित एक निगमित निकाय की स्थापना पर विचार कर सकती है, जो आईबीसी ढांचे के तहत रुकी हुई परियोजनाओं की पहचान, अधिग्रहण और उन्हें पूरा करेगा.
न्यायालय ने कहा, "ऐसी परियोजनाओं से बची हुई इन्वेंट्री का उपयोग पीएमएवाई जैसी किफायती आवास योजनाओं या सरकारी आवासों के लिए किया जा सकता है, जिससे आवास की कमी दूर होगी और बीमार परियोजनाओं का पुनरुद्धार भी होगा."
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जनता के धन से युक्त इस विशाल कोष का प्रत्येक रुपया अंतिम छोर तक वित्तपोषण के अपने इच्छित उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए. न्यायालय ने दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देश दिया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा एक व्यापक आवधिक निष्पादन लेखा परीक्षा की जाए और रिपोर्ट को आम आदमी के लिए भी समझने योग्य रूप में सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए. पीठ ने निर्देश दिया कि एनसीएलटी/एनसीएलएटी में रिक्तियों को युद्धस्तर पर भरा जाए और अतिरिक्त क्षमता वाली समर्पित आईबीसी पीठों का गठन किया जाए.
