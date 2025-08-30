नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश के खिलाफ कड़ी आलोचना और प्रतिकूल टिप्पणी की थी. न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद निर्णय दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया.

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ के समक्ष किया. याचिकाकर्ता के वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश में अपने मुवक्किल के विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध तर्क दिया. याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई आलोचनाओं/प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने तथा आगे की कार्यवाही या होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी.

दलीलें सुनने के बाद पीठ ने 29 अगस्त को पारित आदेश में कहा, "विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है. विलंब क्षमा योग्य है. आधिकारिक अनुवाद दाखिल करने से छूट मांगने वाला आवेदन स्वीकार किया जाता है. जारी नोटिस का जवाब चार सप्ताह में दिया जाए. इस बीच, आक्षेपित आदेश में जारी निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई स्थगित रहेगी."

मामला एक नाबालिग द्वारा दो आरोपियों पर लगाए गए बलात्कार के आरोप से संबंधित था. एक आरोपी जिसने बलात्कार किया और दूसरा आरोपी जिसने इस कृत्य में मदद की. दोनों आरोपियों के मामले की सुनवाई न्यायिक अधिकारी द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत की गई. न्यायिक अधिकारी ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया. दोनों मुकदमा अलग-अलग समाप्त हुआ.

एक अभियुक्त ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सज़ा को निलंबित करने की मांग की. इस साल मई में, उच्च न्यायालय ने सज़ा निलंबित करने की प्रार्थना पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया. मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में तय की. उच्च न्यायालय ने पाया कि एक ही मामले पर दो फैसले दिए गए थे. मामले में एक ही प्राथमिकी दर्ज हुई थी, लेकिन मुकदमे की प्रक्रिया अलग-अलग थी.

न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां कीं. उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि दोनों निर्णयों को राजस्थान न्यायिक अकादमी के प्रभारी न्यायाधीश को भेजा जाए ताकि अधिकारी को निर्णय लेखन के बारे में प्रशिक्षण दिया जा सके.

