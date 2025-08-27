नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सजा की अवधि पूरी करने के बाद भी जेल में बंद कैदी पर नाराजगी जतायी है. कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया है. न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने 22 अगस्त को यह आदेश जारी किया.

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले के तथ्य बेहद चौंकाने वाले हैं. शीर्ष अदालत ने कहा, "चिंता की बात यह है कि उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 7 साल के कठोर कारावास में बदलकर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, लेकिन याचिकाकर्ता को 6 जून, 2025 को ही जेल से रिहा किया जा सका."

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह जानना चाहेगा कि इतनी गंभीर चूक कैसे हुई और याचिकाकर्ता सात साल की पूरी सजा काटने के बाद भी आठ साल से अधिक समय तक जेल में क्यों रहा. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "हम चाहते हैं कि राज्य इस संबंध में उचित स्पष्टीकरण दे. हम राज्य को उपरोक्त मामले में उचित जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हैं." सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर, 2025 को निर्धारित की है.

क्या है मामलाः

याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 376(1), 450 और 560बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए सत्र न्यायाधीश, खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश की अदालत में मुकदमा चलाया गया था. मामले में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया. उसे 2000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपील की. ​​10 अक्टूबर, 2007 के एक निर्णय और आदेश द्वारा उसकी आपराधिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई. जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उसकी सजा को आजीवन कारावास से घटाकर न्यूनतम 7 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया.

उच्च न्यायालय ने कहा कि पीड़िता एक विवाहित महिला थी. प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई. उच्च न्यायालय ने कहा, "चिकित्सा साक्ष्य बलात्कार के अपराध की पुष्टि नहीं करते हैं. समग्र परिस्थितियों और रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों को देखते हुए, हमारी राय में, यह उचित और न्यायसंगत होगा कि आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को घटाकर 7 साल कर दिया जाए."

