सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी रिपोर्ट: 'वंतारा में सब कुछ नियमों के अनुरूप'
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) वंतारा के मामलों की जांच कर रही थी.
By Sumit Saxena
Published : September 15, 2025 at 4:01 PM IST
नई दिल्ली: गुजरात के जामनगर स्थित प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र वंतारा ने नियमों का पालन करते हुए ही जानवरों का अधिग्रहण किया है. वंतारा में सब कुछ नियमानुसार और ठीक-ठाक है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसके द्वारा गठित एसआईटी ने रिपोर्ट दी है कि "अधिकारियों ने अनुपालन और नियामक उपायों के मुद्दों पर संतुष्टि व्यक्त की है." शीर्ष अदालत ने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद विस्तृत आदेश पारित करेंगे.
शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) वंतारा के मामलों की जांच कर रही थी. यह मामला न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह मामले को बंद कर रहा है और कहा, "हम रिपोर्ट स्वीकार कर रहे हैं...हम समिति की रिपोर्ट से संतुष्ट हैं।"
वंतारा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि जब समिति आई थी, तो वंतारा का पूरा स्टाफ उपलब्ध था. सब कुछ दिखाया गया था. साल्वे ने कहा, "इसे विकसित करने के लिए विशेषज्ञों के साथ भारी धनराशि खर्च की गई है. इसमें कुछ हद तक व्यावसायिक गोपनीयता भी है."
बता दें कि अगस्त 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने वंतारा के मामलों की व्यापक जांच करने के लिए अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था. न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने अधिवक्ता सी. आर. जया सुकिन की याचिका पर यह आदेश पारित किया था.
पीठ को कई मुद्दों की जांच का काम सौंपा गया था. इनमें, पशुओं का अधिग्रहण, कानूनी अनुपालन, पशु कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, वन्यजीव व्यापार आदि शामिल था. पीठ ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित में दायर दो रिट याचिकाएं पूरी तरह से अखबारों, सोशल मीडिया में छपी खबरों और गैर-सरकारी संगठनों व वन्यजीव संगठनों की विभिन्न शिकायतों पर आधारित हैं. पीठ ने कहा था कि याचिका में व्यापक आरोप लगाए गए हैं.
